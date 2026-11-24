Die Preise für Heizöl, Pellets und Gas ziehen an. Salzburg reagiert mit mehr Geld, doch die Einkommensgrenze für 2027 steht noch aus.

Salzburg stockt die Heizkostenhilfe für die kommende Saison auf. Das Land hebt seinen Zuschuss für 2026/2027 um zehn Prozent an, von bisher 250 auf 275 Euro. Auch die Stadt legt beim „Energie100er“ nach, er steigt auf 120 Euro. Anspruchsberechtigte Haushalte in der Stadt Salzburg kommen damit auf 395 Euro, um 45 Euro mehr als zuletzt.

Hintergrund der Anhebung sind die gestiegenen Energiepreise. Statistik Austria verzeichnete im September 2026 bei Heizöl ein Plus von 63 Prozent, bei Pellets von mehr als 30 Prozent und bei Erdgas von 11,8 Prozent.

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Antrag und Voraussetzungen

Den Antrag auf die Landesförderung können Interessierte ab 1. Jänner 2027 online oder bei den städtischen Bürgerservice-Stellen stellen. Berechtigt sind volljährige Personen mit eigenem Haushalt und Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg, sofern ihr Haushaltseinkommen unter den vorgesehenen Grenzen bleibt. Wo diese Grenzen für 2027 liegen, ist noch offen.

Im Jahr 2026 lag die Grenze bei monatlich 1.424 Euro netto für Alleinlebende und Alleinerziehende, für Paare bei 1.862 Euro. Für jedes Kind mit Familienbeihilfe kamen 394 Euro dazu, für jede weitere Person 635 Euro. Wer seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg hat und die Landesförderung bekommt, dem überweist die Stadt den zusätzlichen Zuschuss ohne eigenen Antrag auf das angegebene Konto. Wer kein Bankkonto hat, erhält ein Schreiben der Stadt.

Zahlen und Vergleich

Im Stadtbudget sind für diese Unterstützung abermals 500.000 Euro reserviert. Bis zum 10. November 2026 wurden bereits 3.387 Auszahlungen mit einem Gesamtwert von 338.700 Euro getätigt. Von 8.849 bereinigten Anträgen auf die Landesförderung wurden 2026 insgesamt 7.136 genehmigt, die Summe belief sich auf rund 1,78 Millionen Euro. Hauptgrund für Verzögerungen waren fehlende Unterlagen.

Auch in anderen Bundesländern gibt es neue oder angekündigte Zuschüsse. Laut dem Portal finanz.at sind es in Niederösterreich 150 Euro, in Oberösterreich 200 Euro.