Jeff Bezos verschenkt Aktien im Wert von Millionen. Doch sein Vermögen bleibt gewaltig, und seine Ex-Frau hat längst vorgelegt.

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat am 12. und 13. November zusammen 771.492 Aktien seines Konzerns an gemeinnützige Organisationen übertragen. Wie „Forbes“ berichtet, belief sich deren Wert auf knapp 198,9 Millionen US-Dollar, das sind umgerechnet rund 181 Millionen Euro. Aus den Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass am ersten Tag 674.088 Aktien den Besitzer wechselten. Am zweiten Tag kamen weitere 97.404 hinzu.

Empfänger der Spenden

Etwa 25 Millionen Dollar der jüngsten Spende flossen an den Bezos Earth Fund, der das Geld unter anderem für den Klimaschutz einsetzen soll. Auch die Day 1 Academies wurden heuer mit Amazon-Aktien bedacht. Die Organisation führt 38 kostenlose Vorschulen in mehreren US-Bundesstaaten. Laut „Fortune“, das sich dabei auf Börsenunterlagen beruft, wächst der Wert der 2026 bekannt gewordenen Aktienspenden von Bezos damit auf rund 629 Millionen Dollar an, umgerechnet 572 Millionen Euro.

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Mehr als 878 Millionen Amazon-Aktien befinden sich laut „Forbes“ weiterhin in den Händen von Bezos. Mitte November waren sie rund 226,4 Milliarden Dollar wert. Die bislang bekannten Spenden machen weniger als 0,3 Prozent seines Aktienbestands aus.

MacKenzie Scotts Spenden

Seine Ex-Frau MacKenzie Scott bekam bei der Scheidung 2019 Amazon-Aktien im Wert von rund 38,3 Milliarden Dollar. Wie „Forbes“ schreibt, hat sie davon bereits 26,4 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke gespendet. Im Jahr 2025 allein hat Scott rund 7,2 Milliarden Dollar gespendet. Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos hatten bis Ende 2025 laut „Forbes“ gemeinsam schätzungsweise 4,7 Milliarden Dollar gespendet.