Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia, die Aktie legte am Montag zeitweise um rund 34 Prozent zu. Für Kleinanleger steht der nächste wichtige Termin schon am Mittwoch an: Um 14.30 Uhr kommen neue US-Inflationsdaten, die den Kurs erneut stark bewegen könnten.

Noch am vergangenen Dienstag hatte Nvidia eine Rückkehr seines Mitgründers ausgeschlossen. Am Montag setzte der Verwaltungsrat Huang einstimmig und mit sofortiger Wirkung wieder als Konzernchef ein. Die Aktie hatte in der Vorwoche laut Investing.com 22,9 Prozent verloren. Schon vor dem regulären US-Handel erreichte sie am Montag zeitweise 164,65 Dollar und lag damit ungefähr wieder auf dem Niveau vor der Verlustwoche.

Was die US-Inflation für die Nvidia-Aktie bedeutet

Am Mittwoch, dem 25. November, veröffentlichen die USA um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und erste Zahlen zu den Unternehmensgewinnen. Gleichzeitig erscheint der PCE-Preisindex für Oktober, ein Inflationsmaß, das die US-Notenbank besonders beachtet. Der nächste Zinsentscheid fällt am 9. Dezember. Am Montag spiegelten die US-Zinsterminkurse laut Reuters eine Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent für eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wider.

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Die erwartete Zinserhöhung ist damit weitgehend eingepreist. Das Risiko für die Nvidia-Aktie steckt in einer Überraschung. Fällt die Teuerung höher aus als erwartet, könnten Anleger mit weiteren Zinsschritten rechnen. Höhere Zinsen drücken den heutigen Wert der Gewinne, die Anleger erst in einigen Jahren erwarten. Das trifft besonders Aktien, deren Bewertung auf starkem künftigem Wachstum beruht. Fällt die Inflation niedriger aus als erwartet, kann das die Rally dagegen stützen.

Warum Analysten Huangs Rückkehr unterschiedlich bewerten

Cody Acree vom Analysehaus StoneX sieht das Comeback laut MarketWatch positiv für das operative Geschäft und die Bewertung. Für ihn war nach dem Rücktritt vor allem offen, wer Nvidias technische Strategie langfristig führen und den jährlichen Produktplan umsetzen würde. Lindsey Stewart von Morningstar richtet den Blick auf die Aufsicht. Gegenüber Reuters warf er die Frage auf, wer bei einem für die KI-Branche so wichtigen Konzern die zentralen Risiken wirksam kontrolliert. Ein unabhängiger Ausschuss untersucht weiterhin Berichte, wonach Huang ins Visier eines ausländischen Nachrichtendienstes geraten sein könnte.

Das Geschäft ist zuletzt kräftig gewachsen. Nvidia hat seinen Quartalsumsatz auf 115,8 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Drei direkte Kunden standen allerdings für zusammen 36 Prozent des Umsatzes. Verschieben sie größere Bestellungen, kann das die Quartalszahlen belasten. Dazu kommt das Risiko neuer Exportbeschränkungen. Laut Reuters haben einzelne chinesische Kunden bereits Bestellungen storniert oder mit neuen Aufträgen gezögert, weil sie Einschränkungen bei bestimmten Chips befürchten.

Was Kleinanleger nach dem Kurssprung riskieren

Ein Rückfall auf den Freitagsschluss würde Käufer nach der Rally knapp 24 Prozent kosten. Wer zum vorbörslichen Kurs von 164,65 Dollar eingestiegen wäre, hätte bei einem Rückgang auf 125,53 Dollar aus 1.000 Euro noch rund 762 Euro im Depot. Das Beispiel geht von einem unveränderten Wechselkurs aus und lässt Gebühren außen vor. Ein schwächerer Dollar kann den Verlust für Anleger in Österreich und Deutschland zusätzlich vergrößern, auch beim Kauf der Aktie in Euro.

Auch ETF-Sparer sind am Kurs von Nvidia beteiligt, wenn ihr Fonds die Aktie hält. Im iShares Core MSCI World ETF machte Nvidia laut Tagesschau am 16. November rund vier Prozent aus. Wer die Einzelaktie dazukauft, erhöht sein Risiko bei genau diesem Unternehmen. Ein Kursrückgang kann dann sowohl die Einzelposition als auch den ETF belasten.