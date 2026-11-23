Ein Feuer an einer Hecke genügt, und viele Haushalte verlieren die Verbindung zur Welt. Die Polizei schließt eine Absicht nicht aus.

Wer im Süden von St. Pölten wohnt, musste vielerorts stundenlang ohne Internet auskommen. Auslöser war ein Heckenbrand, bei dem ein Verteiler des Anbieters Kabelplus schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Von Sonntag bis Montagvormittag blieb die Verbindung gekappt, die Betroffenen ließ das frustriert zurück.

Die Hecke stand bei einem Haus an der Kreuzung von Landsberger Straße und Spratzener Kirchenweg in Flammen. Das danebenliegende Gebäude blieb unversehrt, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell im Griff.

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Brandursache unklar

Die Ermittlungen zur Brandursache waren am Montag im Gange. Polizeisprecher Stefan Loidl erklärte auf Anfrage des KURIER: „Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die Einvernahmen laufen noch“.

Ähnlicher Fall

Auch in Klosterneuburg ging am vergangenen Wochenende ein Verteilerkasten in Flammen auf. Beim Vorfall in der Planckhgasse vermutet die Exekutive einen Kurzschluss als Ursache.

Nach etwa einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder zur Zentrale zurückkehren.