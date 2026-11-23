Die FPÖ erreicht im aktuellen APA-Umfragetrend beinahe so viel Zustimmung wie ÖVP, SPÖ und NEOS zusammen. Der Abstand beträgt nur noch 1,5 Prozentpunkte.

Im aktuellen Umfragetrend der Austria Presse Agentur (APA) kommt die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam auf 40,8 Prozent. Die FPÖ erreicht allein 39,3 Prozent und liegt damit beinahe gleichauf mit den drei Koalitionsparteien zusammen. Der APA-Trend vom 23. November 2026 bündelt die Ergebnisse von vier Sonntagsfragen. Verglichen mit der Nationalratswahl 2024 haben die drei Regierungsparteien gemeinsam rund 15,8 Prozentpunkte an Zustimmung eingebüßt. Damals erreichten sie zusammen noch rund 56,6 Prozent der Stimmen.

ÖVP, SPÖ und NEOS verlieren an Zustimmung

Die ÖVP erreicht im aktuellen Umfragetrend 19,9 Prozent. Gegenüber ihrem Ergebnis bei der Nationalratswahl 2024 entspricht das einem Rückgang um 6,4 Prozentpunkte. Die SPÖ liegt bei 14,9 Prozent und damit 6,3 Prozentpunkte unter ihrem damaligen Wahlergebnis.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auch der dritte Koalitionspartner verzeichnet niedrigere Werte. Die NEOS kommen auf 6,0 Prozent, was einem Minus von 3,1 Prozentpunkten gegenüber der Nationalratswahl entspricht. Damit liegen alle drei Regierungsparteien deutlich unter ihren jeweiligen Ergebnissen vom September 2024.

FPÖ nähert sich der 40-Prozent-Marke

Die FPÖ erreicht im aktuellen APA-Trend 39,3 Prozent. Das sind 10,5 Prozentpunkte mehr als bei der Nationalratswahl 2024, als sie mit 28,85 Prozent stärkste Partei wurde. Besonders auffällig ist der Vergleich mit der Bundesregierung: Zwischen der FPÖ und allen drei Koalitionsparteien zusammen liegen nur noch 1,5 Prozentpunkte.

Auch die Grünen erreichen höhere Werte als bei der vergangenen Wahl. Sie kommen auf 12,3 Prozent, ein Plus von 4,1 Prozentpunkten. Die KPÖ liegt bei 4,0 Prozent und damit 1,6 Prozentpunkte über ihrem Wahlergebnis von 2024.

KPÖ an der Vier-Prozent-Hürde

Mit ihren 4,0 Prozent befindet sich die KPÖ im aktuellen Umfragetrend genau an der bundesweiten Hürde für den Einzug in den Nationalrat. Grundsätzlich benötigt eine Partei dafür mindestens vier Prozent der gültigen Stimmen oder ein Grundmandat in einem Regionalwahlkreis.

Ob die KPÖ bei einer tatsächlichen Nationalratswahl den Einzug schaffen würde, lässt sich aus dem aktuellen Umfragewert nicht sicher ableiten.

Regierung behält ihre Mehrheit im Parlament

Trotz der deutlich niedrigeren Umfragewerte verfügt die Bundesregierung weiterhin über ihre parlamentarische Mehrheit. ÖVP, SPÖ und NEOS halten gemeinsam 110 der insgesamt 183 Sitze im Nationalrat. Die aktuelle Mandatsverteilung beruht auf der Nationalratswahl 2024 und ändert sich nicht durch neue Umfragen. Der APA-Trend zeigt somit vor allem, wie sich die politische Zustimmung seit der vergangenen Wahl verändert hat. Wie die Bevölkerung bei einer künftigen Nationalratswahl tatsächlich abstimmen würde, bleibt offen.