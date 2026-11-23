Staub und Schmutz gehören für Hunderttausende zum Job. Ein Urteil hat nun ein Steuerprivileg ins Wanken gebracht, Wien reagiert.

Die Bundesregierung will die Steuerfreiheit der Schmutzzulage auf eine neue Grundlage stellen. Für Hunderttausende Beschäftigte in Österreich soll ab 1. Jänner 2027 keine Rolle mehr spielen, wer die Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung trägt. Zugleich soll sich für die Unternehmen die Lohnverrechnung vereinfachen. Verankert ist die Neuregelung im Abgabenänderungsgesetz 2026. Der Ministerrat hat die Vorlage an das Parlament weitergeleitet, der Nationalrat soll sie im Dezember beschließen.

Auslöser der Änderung

Anlass für die Änderung ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes, die in vielen Betrieben Unsicherheit ausgelöst hat. Der VwGH entschied am 8. April 2026 unter der Geschäftszahl Ra 2024/15/0035, dass eine kollektivvertragliche Schmutzzulage nicht teilweise als steuerfreie Gefahrenzulage behandelt werden kann, weil sie laut Kollektivvertrag die erhebliche Verschmutzung abgilt und nicht wegen einer Gefährdung von Leben, Gesundheit oder körperlicher Sicherheit gewährt wird. Bisher konnte die Zulage steuerfrei bleiben, wenn die Beschäftigten ihre verschmutzte Arbeitskleidung selbst reinigen mussten. Übernahm dagegen der Arbeitgeber das Waschen oder bot er während der Arbeitszeit Duschmöglichkeiten an, konnte die Steuerbegünstigung entfallen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Schmutzzulage steht jenen Beschäftigten zu, die bei ihrer Tätigkeit zwangsläufig in besonderem Ausmaß Schmutz, Staub oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind. Darunter fallen unter anderem Rauchfangkehrer, Bauarbeiter und Reinigungskräfte, außerdem Beschäftigte in der Industrie und in bestimmten Krankenhausbereichen. Wie hoch die Zulage ausfällt, bestimmt sich nach dem jeweiligen Kollektivvertrag oder der entsprechenden Vereinbarung. Einen einheitlichen Betrag für alle gibt es nicht. Steuerfrei bleiben können bis zu 400 Euro im Monat, bei Nachtarbeit sind es bis zu 600 Euro.

Marterbauers Begründung

Zur Begründung verweist Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) darauf, dass starke Verschmutzung nicht nur Geld, sondern auch Zeit koste. Hinzu komme der Aufwand für die Pflege und den häufigeren Wechsel der Arbeitskleidung, der eine zusätzliche Belastung darstelle. „Mit der neuen Regelung stellen wir sicher, dass Arbeit, bei der man sehr schmutzig wird, steuerlich begünstigt wird“, erklärt Marterbauer.

Für das Jahr 2027 rechnet die Regierung durch die Änderung mit Steuerausfällen von rund 45 Millionen Euro. Ab 2028 sollen die Mindereinnahmen jährlich bei rund 50 Millionen Euro liegen.