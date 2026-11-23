Die KI sollte kleinen Händlern gegen Amazon helfen. Jetzt hat das Wiener Start-up selbst ein Problem, das sich nicht automatisieren lässt.

Das Handelsgericht Wien hat am 20. November 2026 den Konkurs über die Shopstory GmbH eröffnet. Das Unternehmen entwickelte Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz, die Online-Händlern helfen sollten, ihre Abläufe zu automatisieren. Gegründet wurde die Firma im August 2017, damals noch unter dem Namen Cassiopeia Marketing GmbH. Dem Gläubigerschutzverband Creditreform zufolge wurde das Stammkapital in den Jahren 2021 und 2023 aufgestockt, wobei sich mehrere Investoren am Unternehmen beteiligten.

Plattform Automate

Mit der Plattform „Automate“ wollte Shopstory kleineren Online-Händlern im Konkurrenzkampf gegen große Anbieter wie Amazon den Rücken stärken. Auf eine Phase kräftigen Wachstums folgte ab 2025 ein Kurswechsel. Das Unternehmen drückte die Kosten und verkleinerte die Belegschaft auf fünf Mitarbeiter. Gleichzeitig strebte die Firma laut Creditreform den Verkauf an einen strategischen Investor an. Zur großen Hürde wurde der ständige Entwicklungsaufwand für die Software, da die Künstliche Intelligenz rasant voranschritt.

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Fehlende Prognose

Einen stabilen Betrieb hält Creditreform nicht mehr für gewährleistet. Etwa ab April 2027 sieht der Verband keine positive Fortbestehensprognose mehr. Er begründet das mit der Marktentwicklung und der veränderten Haltung der Investoren.

Nach Angaben des Verbands belaufen sich die bereinigten Passiva auf rund 885.000 Euro. Dem stehen Vermögenswerte von etwa 154.000 Euro gegenüber. Das Verfahren betrifft rund 16 Gläubiger sowie vier Mitarbeiter.

Für den 4. Februar 2027 ist die Berichts- und Prüfungstagsatzung anberaumt.