Die jüngste umfassende KI-Analyse von Statistik Austria, veröffentlicht am 7. Oktober 2026, zeigt eine rasante Entwicklung. Innerhalb nur eines Jahres stieg der Anteil der Menschen zwischen 16 und 74 Jahren, die generative KI wie ChatGPT verwenden, von 28 auf 39,4 Prozent.

Während die Nutzung damit um 11,4 Prozentpunkte zunahm, erhöhte sich der Anteil jener Menschen, die ihr eigenes KI-Wissen als hoch einschätzen, lediglich von 26,8 auf 29,7 Prozent. Der Unterschied ist bemerkenswert: Die Nutzung wächst in Prozentpunkten gemessen fast viermal so schnell wie das selbst eingeschätzte Wissen. Die Untersuchung misst allerdings keine objektiven KI-Kenntnisse, sondern die Einschätzung der Befragten.

Jeder Vierte verwendet KI als Wissensquelle

Besonders interessant ist, wofür die Menschen künstliche Intelligenz tatsächlich einsetzen. Laut Statistik Austria verwenden 69 Prozent der KI-Nutzer die Programme, um Wissensfragen beantworten zu lassen. Weitere 66 Prozent fragen nach Tipps, Empfehlungen oder Ideen. Rund 58 Prozent setzen KI für Internetrecherchen ein.

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KOSMO hat diese Nutzungsanteile mit dem Anteil der gesamten Bevölkerung verknüpft. Das Ergebnis: Rund 27,2 Prozent aller 16- bis 74-Jährigen in Österreich nutzten 2025 generative KI, um Wissensfragen beantworten zu lassen. Damit verwendet bereits mehr als jeder Vierte in dieser Altersgruppe KI als Informationsquelle.

Die Technologie übernimmt somit zunehmend Aufgaben, für die Menschen bisher Suchmaschinen, Nachschlagewerke oder andere Informationsangebote genutzt haben. Das Problem: Eine sprachlich überzeugende Antwort muss nicht richtig sein. KI-Systeme können falsche Angaben erzeugen, Zusammenhänge verwechseln oder sogar Quellen nennen, die gar nicht existieren.

40 Prozent der Jugendlichen überprüfen Antworten kaum

Wie problematisch diese Entwicklung werden kann, zeigt eine zweite österreichische Untersuchung. Für die im Februar 2026 veröffentlichte Studie von Saferinternet.at wurden 500 Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren befragt. Das Ergebnis: 94 Prozent verwenden KI-Chatbots, mehr als die Hälfte verlässt sich darauf, dass die Programme korrekte Informationen liefern.

Besonders auffällig ist das Verhalten bei der Überprüfung: 40 Prozent der Jugendlichen kontrollieren selten oder nie, ob die erhaltenen Antworten tatsächlich stimmen. Dabei nutzen 55 Prozent die Systeme auch, um sich Informationen und Ratschläge zu Freizeit, Gesundheit oder Beziehungen zu holen.

Die Studien erfassen unterschiedliche Altersgruppen und Nutzungszeiträume. Ihre Ergebnisse dürfen deshalb nicht unmittelbar miteinander verrechnet werden. Zusammen zeigen sie jedoch, wie selbstverständlich KI bereits für Informationsfragen eingesetzt wird.

KI gehört längst zum Schulalltag

Unter Schülern und Studierenden ist die Nutzung besonders weit verbreitet. Laut Statistik Austria verwendeten 2025 bereits 85,8 Prozent der befragten Schüler und Studierenden im Alter von 16 bis 74 Jahren generative KI. Ein Jahr zuvor waren es 75,6 Prozent.

Eine andere Untersuchung von Saferinternet.at zeigt, dass 73 Prozent der elf- bis 17-Jährigen KI für schulische Zwecke und Hausaufgaben verwenden. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, fertige Texte schreiben zu lassen. Jugendliche setzen die Programme auch für Erklärungen, Zusammenfassungen und Mathematikaufgaben ein.

Eine weitere Zahl verdient Aufmerksamkeit: 48 Prozent der befragten Jugendlichen haben nach eigenen Angaben noch nie eine altersgerechte Erklärung erhalten, wie KI-Systeme eigentlich funktionieren. Damit entsteht eine neue Herausforderung für Schulen und Eltern. Kinder können eine Technologie regelmäßig verwenden, ohne ihre technischen Grenzen ausreichend zu kennen.

Österreich liegt deutlich vor mehreren Balkanländern

Ein Blick auf die vergleichbaren Eurostat-Daten aus dem Jahr 2025 zeigt erhebliche Unterschiede innerhalb Europas. Während in Österreich rund 39 Prozent der 16- bis 74-Jährigen generative KI verwendeten, waren es in Kroatien etwa 28 Prozent. In Bosnien und Herzegowina lag der Anteil bei rund 20 Prozent, in Serbien bei 19 Prozent.

Damit war der Anteil der KI-Nutzer in Österreich ungefähr doppelt so hoch wie in Bosnien und Herzegowina oder Serbien.

Das ist auch für Familien interessant, deren Alltag sich zwischen Österreich und Südosteuropa abspielt. Die Zahlen zeigen allerdings ausschließlich das Nutzungsverhalten innerhalb der jeweiligen Länder. Ob Menschen mit familiären Wurzeln am Balkan, die in Österreich leben, KI häufiger oder seltener einsetzen, lässt sich daraus nicht ableiten.

Bildung entscheidet zunehmend über die Nutzung

Auch innerhalb Österreichs sind die Unterschiede beträchtlich. Von den Menschen mit Hochschulabschluss verwendeten 2025 bereits 61,4 Prozent generative KI. Bei Personen mit einem Lehrabschluss oder Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule waren es lediglich 25,9 Prozent.

Damit war der Nutzeranteil unter Hochschulabsolventen rund 2,4-mal so hoch. Auffällig ist außerdem der Altersunterschied. Während 73,2 Prozent der 16- bis 24-Jährigen KI verwendeten, waren es unter den 65- bis 74-Jährigen lediglich 8,5 Prozent.

Beide Vergleiche zeigen deutliche Unterschiede beim Zugang und bei der Nutzung der Technologie. Sie beweisen aber nicht, dass einzelne Bevölkerungsgruppen KI grundsätzlich schlechter verstehen oder weniger verantwortungsvoll einsetzen.

Auch bei Erwachsenen zeigen Tests Wissenslücken

Eine weitere österreichische Untersuchung bestätigt, dass die subjektive Einschätzung digitaler Kenntnisse erheblich von tatsächlichen Testergebnissen abweichen kann. Das im März 2026 präsentierte Digital Skills Barometer befragte 2.273 Personen. Diese bewerteten ihre digitalen Fähigkeiten im Durchschnitt mit 63 von 100 Punkten.

In einem Wissenstest erreichten sie hingegen nur 35 Punkte. Im speziellen Kompetenzbereich künstliche Intelligenz lag das Ergebnis bei 30 Punkten. Die Werte beruhen auf einer anderen Erhebung und dürfen nicht direkt mit den Nutzungsquoten von Statistik Austria gleichgesetzt werden. Sie verdeutlichen aber, weshalb der kompetente Umgang mit KI zunehmend wichtig wird.

Wer ChatGPT oder vergleichbare Systeme verwendet, sollte vor allem bei Gesundheitsfragen, rechtlichen Auskünften und finanziellen Entscheidungen auf überprüfbare Informationen achten. Dazu gehört, die ursprüngliche Quelle einer Aussage aufzurufen, wichtige Angaben mit unabhängigen Quellen abzugleichen und persönliche Daten nicht unüberlegt in einen Chatbot einzugeben.

Denn eine KI kann innerhalb weniger Sekunden eine überzeugende Antwort formulieren. Ob diese Antwort auch richtig ist, muss der Nutzer weiterhin selbst überprüfen.