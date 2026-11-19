Die Europäische Umweltagentur warnt vor einer zunehmenden Verbreitung der hochallergenen Pflanze Ambrosia, auch Ragweed genannt. Unter einem mittleren Klimaszenario könnte die Zahl der Menschen, die auf ihre Pollen sensibilisiert reagieren, in manchen europäischen Ländern bis 2050 um bis zu 200 Prozent steigen.

Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika, hat sich aber längst in Südost- und Mitteleuropa etabliert. Besonders betroffen sind Teile Ungarns, des Balkans und Ostösterreichs. Eine wissenschaftliche Untersuchung unter Beteiligung der Medizinischen Universität Wien hat bereits modelliert, wie stark sich die Belastung in den kommenden Jahrzehnten verändern könnte.

Fast doppelt so viele Betroffene in Österreich?

Die im Fachjournal Environmental Health Perspectives veröffentlichte Studie kommt für Österreich auf bemerkenswerte Werte. Für den historischen Vergleichszeitraum 1986 bis 2005 errechneten die Wissenschaftler rund 890.000 Menschen mit einer Sensibilisierung gegen Ambrosia-Pollen. Für den Zeitraum 2041 bis 2060 prognostiziert das mittlere Szenario hingegen etwa 1,75 Millionen.

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Eine eigene KOSMO-Berechnung ergibt daraus einen Zuwachs um rund 859.000 Menschen beziehungsweise 96,5 Prozent. Wichtig ist allerdings die wissenschaftliche Einordnung: Die 1,75 Millionen sind keine aktuelle Vorhersage diagnostizierter Allergieerkrankungen. Das Modell beschreibt eine mögliche Sensibilisierung des Immunsystems. Nicht jeder sensibilisierte Mensch entwickelt zwangsläufig Beschwerden.

Außerdem stammt die Modellstudie aus dem Jahr 2017 und vergleicht einen historischen Ausgangszeitraum mit der Mitte des Jahrhunderts. Der errechnete Anstieg darf daher nicht als Veränderung zwischen heute und 2050 verstanden werden.

Überraschender Vergleich mit drei Balkanländern

Besonders interessant sind die bislang wenig beachteten Länderergebnisse derselben Untersuchung. Für Serbien prognostiziert das Modell einen Anstieg von 1,71 auf 2,07 Millionen sensibilisierte Menschen. In Bosnien und Herzegowina könnte die Zahl von 703.000 auf 914.000 steigen, in Kroatien von 873.000 auf 1,10 Millionen.

KOSMO hat die Werte der drei Länder zusammengeführt. Demnach würde die Zahl der Sensibilisierten in Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien zusammen um rund 801.000 Menschen steigen. Für Österreich allein beträgt der prognostizierte Zuwachs hingegen 859.000.

Damit könnte Österreich trotz seiner deutlich kleineren Bevölkerung einen größeren absoluten Anstieg verzeichnen als die drei Balkanländer zusammen.

Der Grund liegt in der unterschiedlichen Ausgangslage. In Teilen Südosteuropas ist Ambrosia bereits seit Jahrzehnten stark verbreitet. In Österreich gibt es hingegen Regionen, in denen die Pflanze noch erhebliches Ausbreitungspotenzial besitzt. Diese Vergleiche beruhen auf einem gemeinsamen älteren Modell und sind keine aktuellen nationalen Allergiestatistiken.

Warum der Osten Österreichs besonders betroffen ist

Ambrosia bevorzugt warme, offene Standorte und wächst häufig entlang von Straßen, Bahnstrecken, auf Baustellen und landwirtschaftlichen Flächen. In Österreich hat sie sich besonders im Burgenland, im Wiener Becken, in Niederösterreich, der Südsteiermark und Teilen Kärntens etabliert.

Der Klimawandel kann ihre weitere Ausbreitung begünstigen. Längere Vegetationsperioden ermöglichen eine spätere Blüte und stärkere Samenbildung. Ein weiteres Problem sind ihre enormen Pollenmengen. Eine einzige Pflanze kann während ihrer Blütezeit unter günstigen Bedingungen bis zu eine Milliarde Pollenkörner freisetzen.

Bereits wenige Pollenkörner pro Kubikmeter Luft können bei empfindlichen Menschen Beschwerden verursachen. Dazu gehören Niesen, tränende Augen, eine verstopfte Nase und Atembeschwerden. Bei manchen Betroffenen kann die Belastung auch allergisches Asthma verstärken.

Pollen vom Balkan können bis nach Österreich gelangen

Ein besonders interessanter Zusammenhang betrifft die Herkunft der Pollen. Ambrosia muss nicht unmittelbar in der Umgebung wachsen, um Allergien auszulösen. Ihre Pollen können durch Luftströmungen über mehrere Hundert Kilometer transportiert werden.

Der Österreichische Polleninformationsdienst beobachtet deshalb regelmäßig Ferntransporte aus Ost- und Südosteuropa. Im September 2026 wiesen die Experten beispielsweise darauf hin, dass kräftige Winde aus östlichen und südöstlichen Richtungen zusätzliche Ambrosia-Pollen ins Burgenland transportieren können.

Für Allergiker bedeutet das: Auch wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft keine Ambrosia wächst, kann die Pollenbelastung an bestimmten Tagen deutlich ansteigen. Besonders relevant ist der Zusammenhang für Menschen, die regelmäßig zwischen Österreich und dem Balkan reisen. In der Hauptblütezeit von August bis September können sie in beiden Regionen einer erhöhten Belastung ausgesetzt sein.

Warum die Pollensaison länger werden könnte

Im Gegensatz zu vielen heimischen Bäumen blüht Ambrosia vergleichsweise spät. Während Hasel und Erle bereits im Winter beziehungsweise Frühjahr Probleme verursachen können und Gräser vor allem im Frühsommer aktiv sind, erreicht Ambrosia ihre Hauptblüte gewöhnlich im August und September. Bei geeigneten Wetterbedingungen kann ihre Pollenbelastung bis in den Oktober reichen.

Hinzu kommen mögliche Kreuzreaktionen mit Beifuß. Menschen, die auf beide Pflanzen reagieren, können dadurch über einen besonders langen Zeitraum Beschwerden haben. Die Pollensaison 2026 zeigte allerdings auch, dass die Entwicklung nicht jedes Jahr gleich verläuft. Wegen der anhaltenden Trockenheit wurde der Höhepunkt der Ambrosia-Blüte im Osten Österreichs bereits in der zweiten Augusthälfte erreicht, früher als üblich.

Langfristige Klimaprognosen bedeuten deshalb nicht, dass die Pollenbelastung in jedem einzelnen Jahr automatisch steigen muss.

Eine Bekämpfung könnte Millionen Erkrankungen verhindern

Die Ausbreitung der Pflanze ist keineswegs unvermeidbar. Eine von der Europäischen Umweltagentur angeführte Untersuchung zeigt, dass die biologische Bekämpfung von Ambrosia durch einen spezialisierten Blattkäfer europaweit rechnerisch rund 2,3 Millionen Menschen vor allergischen Beschwerden bewahren und Gesundheitskosten von etwa 1,1 Milliarden Euro jährlich vermeiden könnte.

Allerdings müssen mögliche Auswirkungen auf andere Pflanzen und Ökosysteme sorgfältig untersucht werden. In Österreich hilft bereits eine digitale Fundplattform bei der Eindämmung. Über den sogenannten Ragweed Finder können Bürger Standorte der Pflanze melden. In der Saison 2026 wurden dort mehr als 2.100 Funde verifiziert.

Die Meldungen werden an zuständige Stellen weitergeleitet, damit größere Bestände gezielt bekämpft werden können. Für Allergiker empfiehlt das österreichische Gesundheitsportal, aktuelle Pollenprognosen zu beachten und bei wiederkehrenden Beschwerden eine ärztliche Abklärung durchführen zu lassen. Neben Medikamenten kommt bei geeigneten Patienten auch eine spezifische Immuntherapie infrage.