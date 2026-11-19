Die neue Bevölkerungsprognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) für den Zeitraum 2026 bis 2051 zeigt eine Entwicklung, die das Gesundheitssystem und die Pflegeversorgung in den kommenden Jahrzehnten erheblich verändern könnte.

Während Österreichs Gesamtbevölkerung weitgehend stabil bleiben dürfte, verschiebt sich die Altersstruktur massiv. Die Zahl der Menschen ab 85 Jahren soll um 282.079 Personen beziehungsweise 101,8 Prozent steigen. Damit könnten 2051 rund 559.000 Menschen in Österreich leben, die mindestens 85 Jahre alt sind. Heute sind es ungefähr 277.000.

Aus 20 werden neun: Eine überraschende Berechnung

Besonders deutlich wird die Entwicklung, wenn man die Zahl der Hochbetagten mit jener der Menschen im Erwerbsalter vergleicht. Derzeit leben in Österreich rund 5,55 Millionen Menschen zwischen 20 und 64 Jahren. Bis 2051 soll diese Gruppe auf 5,18 Millionen schrumpfen.

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KOSMO hat diese Zahlen mit der prognostizierten Zahl der Hochbetagten verknüpft. Das Ergebnis: Im Jahr 2026 kommen auf einen Menschen ab 85 Jahren rechnerisch rund 20 Personen im Erwerbsalter. Im Jahr 2051 werden es nur noch etwa neun sein.

Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen beiden Altersgruppen verschlechtert sich damit um mehr als die Hälfte.

Die Berechnung bedeutet nicht, dass heute tatsächlich 20 Menschen einen Hochbetagten pflegen oder künftig neun dafür zur Verfügung stehen. Sie verdeutlicht vielmehr, wie stark sich die demografischen Voraussetzungen verändern. Denn nicht jeder Mensch ab 85 Jahren benötigt Pflege, und nicht jeder Mensch im Erwerbsalter ist berufstätig oder kann Angehörige betreuen.

Fast 700.000 zusätzliche Pensionisten

Auch die Entwicklung der gesamten älteren Bevölkerung ist bemerkenswert. Die Zahl der Menschen ab 65 Jahren soll laut ÖROK bis 2051 um 675.670 Personen auf rund 2,58 Millionen steigen. Damit erhöht sich ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von derzeit 20,7 auf 27,7 Prozent.

Anders ausgedrückt: Während heute ungefähr jeder fünfte Einwohner mindestens 65 Jahre alt ist, könnte es 2051 bereits mehr als jeder vierte sein. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren um rund 200.000. Verantwortlich für diese Entwicklung sind vor allem das Älterwerden der geburtenstarken Jahrgänge und die steigende Lebenserwartung.

Bis zu 77.000 zusätzliche Pflegekräfte notwendig

Die demografischen Veränderungen treffen ein Gesundheitssystem, das schon heute stark beansprucht wird. Laut Statistik Austria bezogen 2025 durchschnittlich 501.237 Menschen Pflegegeld. Das waren 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die jährlichen Ausgaben stiegen auf 3,63 Milliarden Euro.

Eine längerfristige Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Pflegegeldbezieher bis 2050 auf mehr als 730.000 steigen könnte. Um die Versorgung auf dem zugrunde gelegten Niveau aufrechtzuerhalten, wären laut dieser Berechnung knapp 77.000 zusätzliche Pflegekräfte erforderlich.

Die WIFO-Projektion stammt allerdings aus dem Jahr 2023 und beruht auf damaligen Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung, zum Pflegebedarf und zur gesundheitlichen Situation älterer Menschen. Sie ist deshalb nicht unmittelbar mit der neuen ÖROK-Prognose gleichzusetzen. Beide Untersuchungen zeigen jedoch dieselbe grundsätzliche Herausforderung: Der Bedarf an Betreuung und Pflege dürfte erheblich wachsen.

Schon heute pflegen Angehörige den Großteil

Besonders stark könnte die Entwicklung Familien treffen. Nach Angaben des österreichischen Behördenportals werden rund 75 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause durch Angehörige gepflegt. Ein großer Teil dieser Arbeit wird von Frauen übernommen. Die Bedeutung familiärer Betreuung zeigt sich auch in einer anderen Zahl: Rund 950.000 Menschen in Österreich kümmern sich auf unterschiedliche Weise um pflegebedürftige Angehörige oder Bekannte.

Doch die familiären Strukturen verändern sich. Immer mehr Menschen leben allein, Kinder wohnen häufig weit entfernt von ihren Eltern, und viele Angehörige müssen Betreuung, Beruf und eigene Kinder miteinander vereinbaren.

Das Hilfswerk Österreich machte im September 2026 auf eine bislang wenig beachtete Gruppe aufmerksam: Rund 300.000 Menschen kümmern sich um pflegebedürftige Familienmitglieder, obwohl sie nicht im selben Haushalt oder in unmittelbarer Nähe leben. Für Familien mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien kann diese Herausforderung besonders komplex werden, wenn ältere Eltern in Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Kroatien leben, während ihre Kinder in Österreich arbeiten. Die österreichischen Zahlen erfassen solche grenzüberschreitenden Pflegesituationen allerdings nicht gesondert.

In manchen Regionen könnte sich die Zahl fast verdreifachen

Die neue ÖROK-Prognose zeigt außerdem erhebliche regionale Unterschiede. Besonders stark soll die Zahl der Menschen ab 85 Jahren in Eisenstadt steigen: um 194,6 Prozent bis 2051. Das entspricht beinahe einer Verdreifachung.

In Wien-Donaustadt wird ein Anstieg um 174,2 Prozent erwartet, im Tiroler Bezirk Imst um 161,1 Prozent. Deutlich geringer fällt das prognostizierte Wachstum in Leoben mit 39 Prozent und im niederösterreichischen Bezirk Gmünd mit 49,1 Prozent aus.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Regionen mit geringerem Wachstum automatisch weniger Pflegeprobleme haben werden. Manche von ihnen weisen bereits heute einen besonders hohen Anteil älterer Einwohner auf. Die regionalen Unterschiede könnten erhebliche Auswirkungen darauf haben, wo künftig Pflegeheime, mobile Pflegedienste und medizinische Einrichtungen benötigt werden.

Die entscheidende Frage betrifft auch jüngere Generationen

Die Alterung der Bevölkerung ist keineswegs ausschließlich ein Problem älterer Menschen. Wenn mehr Pflegekräfte benötigt werden, gleichzeitig aber die Bevölkerung im Erwerbsalter schrumpft, entsteht zusätzliche Konkurrenz um Arbeitskräfte. Pflegeeinrichtungen müssen Personal gewinnen, während auch Krankenhäuser, Unternehmen und andere Branchen Beschäftigte suchen.

Für Familien stellt sich eine weitere Frage: Wer übernimmt die Betreuung, wenn Angehörige berufstätig sind und professionelle Unterstützung nicht ausreichend verfügbar oder bezahlbar ist? Ob die prognostizierte Entwicklung tatsächlich zu einer Versorgungslücke führt, hängt auch vom Ausbau der Pflegeangebote, medizinischen Fortschritten, der Erwerbsbeteiligung und der Zuwanderung von Arbeitskräften ab.

Die neuen Zahlen zeigen jedenfalls, dass Österreich in den kommenden 25 Jahren nicht nur deutlich mehr hochbetagte Menschen versorgen muss, sondern dafür auf eine kleinere Bevölkerung im Erwerbsalter zurückgreifen wird.