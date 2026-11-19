Wer im Ausland plötzlich medizinische Hilfe benötigt, kennt das Problem: Der behandelnde Arzt weiß häufig nicht, welche Medikamente der Patient einnimmt, welche Allergien bestehen oder welche Erkrankungen bereits diagnostiziert wurden.

Genau das soll sich durch den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) verändern. Die EU-Verordnung 2025/327 ist bereits in Kraft. Im September 2026 wurden zusätzliche technische Vorschriften für den grenzüberschreitenden Datenaustausch beschlossen. Ab dem 26. März 2029 müssen alle EU-Mitgliedstaaten den elektronischen Austausch von Patientenkurzakten und Rezepten ermöglichen. Zwei Jahre später folgen weitere medizinische Dokumente.

Was Ärzte ab 2029 sehen können

Im Mittelpunkt steht die sogenannte EU-Patientenkurzakte. Dabei handelt es sich nicht um die vollständige Krankengeschichte, sondern um eine strukturierte Zusammenfassung medizinisch wichtiger Informationen. Dazu können unter anderem bestehende Erkrankungen, Allergien, regelmäßig eingenommene Medikamente und frühere Behandlungen gehören.

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Ein Beispiel: Ein in Wien lebender Patient verbringt einige Tage in München und muss wegen starker Beschwerden ins Krankenhaus. Bislang sind die österreichischen Gesundheitsdaten für deutsche Ärzte nicht automatisch abrufbar. Der Patient muss häufig selbst erklären, welche Medikamente er einnimmt oder welche Vorerkrankungen bestehen.

Mit dem europäischen Datenaustausch sollen berechtigte Ärzte künftig wichtige Informationen aus Österreich elektronisch abrufen können. Besonders bei Notfällen oder Verständigungsschwierigkeiten kann das entscheidend sein. Allerdings funktioniert der Zugriff nur, soweit entsprechende Informationen vorhanden sind und die jeweiligen gesetzlichen Zugangsbedingungen erfüllt werden.

Österreich bietet den Dienst teilweise bereits an

Eine wenig bekannte Besonderheit: Österreich hat mit der Einführung des grenzüberschreitenden Gesundheitsdatenaustauschs bereits begonnen. Seit dem 25. Februar 2026 können in Österreich ausgestellte elektronische Rezepte in bestimmten anderen EU-Ländern eingelöst werden.

Zum Start funktionierte das System mit Tschechien. Inzwischen ist auch die Einlösung in teilnehmenden spanischen Apotheken möglich. Dafür müssen sich Patienten einmalig registrieren und ihr Einverständnis zur Teilnahme erklären. Das ist online über das österreichische Gesundheitsportal mit der ID Austria oder schriftlich möglich.

In der ausländischen Apotheke erfolgt anschließend die Identitätsprüfung. Das Rezept wird elektronisch abgerufen, ohne dass der Patient erneut einen Arzt aufsuchen muss. Wichtig ist allerdings eine finanzielle Einschränkung: EU-Rezepte gelten im Ausland grundsätzlich als Privatrezepte. Das Medikament muss zunächst selbst bezahlt werden. Eine spätere Kostenerstattung kann bei der zuständigen Krankenversicherung beantragt und geprüft werden.

Deutschland ist noch nicht vollständig angeschlossen

Interessant ist der Vergleich mit Deutschland. Obwohl das elektronische Rezept dort bereits seit 2024 für zahlreiche Arzneimittelverordnungen verpflichtend verwendet wird, funktioniert der grenzüberschreitende Austausch noch nicht überall.

Die deutsche Digitalagentur gematik bestätigt, dass elektronische Rezepte aus anderen EU-Ländern derzeit noch nicht in deutschen Apotheken eingelöst werden können. Deutschland arbeitet jedoch an der technischen Anbindung seiner digitalen Gesundheitsinfrastruktur an das europäische System MyHealth@EU.

Die deutsche elektronische Patientenakte, kurz ePA, soll dafür schrittweise an die europäischen Anforderungen angepasst werden. Für Patienten bedeutet das: Ein österreichisches E-Rezept kann derzeit bereits in ausgewählten anderen EU-Ländern elektronisch eingelöst werden, aber noch nicht auf diesem Weg in Deutschland. Bis März 2029 soll diese Lücke durch die europaweit verpflichtende Einführung geschlossen werden.

Auch Menschen ohne EU-Pass profitieren

Für die KOSMO-Community ergibt sich eine besonders interessante Konsequenz. Die europäischen Gesundheitsdienste richten sich grundsätzlich nicht ausschließlich an Menschen mit EU-Staatsbürgerschaft.

Entscheidend sind die Einbindung in ein teilnehmendes Gesundheitssystem und die jeweiligen Voraussetzungen für den Zugang. Ein serbischer Staatsbürger, der in Österreich lebt und dort medizinisch versorgt wird, kann deshalb grundsätzlich dieselben grenzüberschreitenden Gesundheitsdienste nutzen wie ein österreichischer Staatsbürger. Auch ein bosnischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz und entsprechender Krankenversicherung in Deutschland kann von der künftigen Vernetzung profitieren.

Die neue Regelung verleiht allerdings weder zusätzliche Aufenthaltsrechte noch einen Anspruch auf kostenlose medizinische Behandlung im Ausland.

Sie erleichtert in erster Linie die sichere Übermittlung medizinischer Informationen.

Ab 2031 kommen auch Röntgenbilder und Laborbefunde

Die eigentliche Tragweite der neuen Regelung zeigt sich in der zweiten Einführungsphase. Ab dem 26. März 2031 müssen die EU-Mitgliedstaaten auch den grenzüberschreitenden Austausch weiterer medizinischer Informationen ermöglichen.

Dazu gehören Laborergebnisse, medizinische Bilddaten wie Röntgen- und CT-Untersuchungen sowie Entlassungsberichte aus Krankenhäusern. Ein Patient, der sich in Österreich einer Untersuchung unterzogen hat und später in Deutschland weiterbehandelt wird, könnte seine entsprechenden Befunde damit wesentlich einfacher verfügbar machen.

Das kann unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden und Ärzten helfen, frühere Untersuchungsergebnisse schneller zu berücksichtigen. Es bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche medizinischen Dokumente automatisch vollständig in einer einzigen europäischen Datenbank gespeichert werden. Die EU setzt vielmehr auf die technische Verbindung bestehender nationaler Gesundheitssysteme.

Können Ärzte dann alle Gesundheitsdaten sehen?

Gerade bei sensiblen medizinischen Informationen ist der Datenschutz entscheidend. Die EU-Verordnung sieht vor, dass Patienten nachvollziehen können, wer auf ihre elektronischen Gesundheitsdaten zugegriffen hat.

Außerdem sollen sie den Zugang zu bestimmten Informationen oder für bestimmte Personen einschränken können. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Möglichkeiten zum Widerspruch gegen den Datenaustausch vorsehen. Bei bestimmten Notfällen gelten gesonderte Regeln.

Ein Arzt in Deutschland darf also nicht allein deshalb beliebig österreichische Gesundheitsdaten abrufen, weil die technischen Systeme miteinander verbunden sind.

Erforderlich ist ein rechtlich zulässiger Zugriff im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung. Daneben schafft der EHDS eigene Regeln für die Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken. Diese ist vom Zugriff auf individuelle Patientendaten während einer Behandlung zu unterscheiden und unterliegt besonderen gesetzlichen Schutzmaßnahmen.

Und was gilt bei Reisen nach Serbien oder Bosnien?

Für Menschen, die regelmäßig zwischen Österreich und dem Balkan reisen, bleibt eine wichtige Grenze bestehen. Die Verpflichtung zum grenzüberschreitenden Austausch betrifft zunächst die EU-Mitgliedstaaten. Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro sind dadurch nicht automatisch angeschlossen.

Wer dort medizinische Hilfe benötigt, kann deshalb nicht davon ausgehen, dass Ärzte auf österreichische oder deutsche Patientendaten zugreifen können. Gerade bei chronischen Erkrankungen bleibt es sinnvoll, wichtige Befunde und eine aktuelle Medikamentenliste auf Reisen mitzuführen.

Auch die neue europäische Datenvernetzung ersetzt nicht die Europäische Krankenversicherungskarte oder die jeweils geltenden Regeln zur Kostenübernahme medizinischer Behandlungen. Die größte Veränderung liegt somit darin, dass medizinische Informationen künftig innerhalb der EU nicht mehr an nationalen Datensystemen scheitern sollen. Ob der Patient einen österreichischen, deutschen, serbischen oder bosnischen Reisepass besitzt, ist dabei nicht der entscheidende Faktor.