Ein Wurf in der Nachspielzeit verändert alles. Für einen Profi aus Ecuador gilt nun ein Verbot, das bald weltweit greifen könnte.

Jhon Perlaza darf acht Jahre lang nicht mehr Fußball spielen. Der ecuadorianische Profi hatte einen Stein auf einen Linienrichter geworfen, die FIFA soll die Strafe nun weltweit durchsetzen. Die Disziplinarkommission des FEF hat den Spieler für sämtliche Fußball-Aktivitäten gesperrt, und zwar für acht Jahre. Beim Weltverband beantragt der ecuadorianische Verband, dass die Sanktion überall gilt.

Strafe für Klub

Auch Perlazas Klub Ciuduad de Yantzaza trifft es hart. Er muss 2.000 US-Dollar Strafe zahlen, umgerechnet rund 1.800 Euro, und für die Behandlung des getroffenen Unparteiischen knapp 4.400 Dollar übernehmen. Dazu kommt eine Platzsperre über drei Partien. Der Verein hatte schon kurz nach dem Vorfall erklärt, sich von Perlaza zu trennen.

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Der Vorfall

Der Fall geht auf ein Drittligaspiel im vergangenen Oktober zurück. Laut FEF erlitt der Schiedsrichter-Assistent schwere Gesichtsverletzungen und musste operiert werden. Perlazas Sperre erstreckt sich auf alle Tätigkeiten im organisierten Fußball. Yantzaza kommt neben der Geldstrafe für die medizinischen Kosten des Offiziellen auf und muss drei Heimspiele auswärts vom eigenen Stadion bestreiten.

Wie es dazu kam, zeigen Amateuraufnahmen. In der Nachspielzeit schleuderte Perlaza zunächst hinter einer Tonne hervor einen Gegenstand aufs Spielfeld. Dann bückte er sich nach einem Stein, lief zur Auswechselbank und warf ihn. Der Linienrichter stand nur wenige Meter entfernt, wurde im Gesicht getroffen und sackte sofort zu Boden. Die Partie wurde abgebrochen.