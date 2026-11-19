Noch bevor die Lose fallen, ist für Bosniens Nationalteam ein Gegner tabu. Die UEFA zieht rote Linien, die nichts mit Fußball zu tun haben.

Vor der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am 6. Dezember steht für Bosnien und Herzegowina bereits eine Einschränkung fest. Das Nationalteam darf nicht in dieselbe Gruppe wie der Kosovo gelost werden.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) lässt bestimmte Länderpaarungen aus politischen und sicherheitsrelevanten Gründen nicht zu.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Verbotene Paarungen

Nach den UEFA-Regeln dürfen auch Armenien und Aserbaidschan, Belarus und die Ukraine, Gibraltar und Spanien sowie Serbien und der Kosovo nicht aufeinandertreffen.

Play-off-Gegner

Schon am Freitag erfährt die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina, wer im Play-off um einen Platz in der Nations League A ihr Gegner ist.