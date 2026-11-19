Ein lauter Knall reißt Passanten in der Donaustadt aus dem Alltag. Für einen Achtjährigen endet der Nachmittag im Schockraum.

Am Mittwoch gegen 17 Uhr hat sich in Wien-Donaustadt, am Kurt-Ohnesorg-Weg, ein schwerer Unfall mit Pyrotechnik ereignet. Ein Böller detonierte in der Hand eines achtjährigen Buben.

Ort des Geschehens

Das Kind zog sich dabei schwere Verletzungen an einer Hand und im Oberkörperbereich zu. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, woher der Gegenstand stammt, ist bislang ungeklärt.

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Augenzeugin schlägt Alarm

Eine Anrainerin hatte den Buben kurz davor gesehen, wie er sich an dem pyrotechnischen Gegenstand zu schaffen machte. Wenig später vernahm sie einen lauten Knall. Als sie nachsah, lag der Achtjährige mit stark blutender Hand am Boden. Die Frau verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Bub den Böller selbst angezündet haben, woraufhin dieser augenblicklich in seiner Hand losging. Schauplatz war der Kurt-Ohnesorg-Weg in Wien-Donaustadt. Eine Zeugin schilderte, sie habe zuerst den Knall gehört und anschließend das verletzte Kind am Boden vorgefunden.

Ersthelfer im Einsatz

Mehrere Passanten, unter ihnen eine Krankenschwester, kümmerten sich als Ersthelfer um den Buben, bis die Berufsrettung Wien eintraf. Die Rettungskräfte versorgten den Achtjährigen notfallmedizinisch und transportierten ihn in den Schockraum eines Krankenhauses. Er hatte schwere Verletzungen an einer Hand und im Bereich des Oberkörpers erlitten. Der Bub soll mehrere Finger verloren haben.

Ein Freund des Verletzten gab gegenüber der Polizei an, der Bub habe den Böller zuvor von einem anderen Minderjährigen geschenkt bekommen. Woher der Gegenstand tatsächlich stammt und wie es im Detail zu dem Unfall kam, ist offen. Die Polizei führt die Ermittlungen.