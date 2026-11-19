Zwei Meter hohes Metall, 92 Jahre alt, 24 Sekunden. Eine Kamera filmt eine Heimbewohnerin, die sich von nichts aufhalten lässt. Eine 92-jährige Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung in Yantai hat trotz fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung ein versperrtes Metalltor überwunden. Das Video der Überwachungskamera verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und erregte großes Aufsehen.

Die Aufnahme stammt aus der Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong. Darauf ist zu sehen, wie die Seniorin die Metallstäbe packt, bis zur Spitze des Tors hinaufsteigt, die Beine auf die andere Seite schwingt und sich kontrolliert hinunterlässt. Das Tor ist mehr als zwei Meter hoch. Für das gesamte Manöver brauchte die Frau gerade einmal 24 Sekunden.

Reaktionen im Netz

Nach der Veröffentlichung wurde das Video vielfach geteilt und kommentiert. Viele Nutzer zeigten sich von der Fitness der alten Dame beeindruckt. „Das ist der Grund, warum man fit bleiben sollte!“, schrieb einer. Ein anderer meinte: „Sie bewegt sich besser als ich, und ich bin erst 36“. In einem weiteren Kommentar hieß es: „Das würde ich nicht einmal jetzt schaffen.“

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Andere erinnerten daran, dass die Frau an Demenz leidet und Gefahren womöglich gar nicht einschätzen kann. Der Leiter der Einrichtung bestätigte, dass die Bewohnerin an fortgeschrittenem Alzheimer erkrankt ist und schon früher auf Möbel, Fenster und Mauern geklettert war. Medienberichten zufolge arbeitete sie in ihrer Jugend in Berggebieten und pflanzte dort Obstgärten an, was ihre Kraft und ihr Klettergeschick erklären könnte.

🔴A 92-year-old woman with Alzheimer’s climbed over a 7ft metal gate to escape her nursing home in China🇨🇳. Staff found her walking nearby just 25 minutes later. https://t.co/EGw0mQG1L5 — International Relations (@Intl_Relations0) November 18, 2026

Suche nach Seniorin

Als das Personal ihr Fehlen bemerkte, begann es eine Suche zu Fuß und mit vier Fahrzeugen. Etwa 25 Minuten später wurde die Frau unweit der Einrichtung beim Spazieren entdeckt. Sie blieb unverletzt. Die Einrichtung kündigte an, die Beaufsichtigung der Bewohnerin zu verstärken.