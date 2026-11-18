Geldsegen im Briefkasten: In einem Wohnblock bei Rotterdam finden Bewohner plötzlich 50-Euro-Scheine in ihrer Post. Doch nicht alle Nachbarn werden beschenkt und niemand weiß, wer hinter der mysteriösen Aktion steckt.

In der niederländischen Stadt Schiedam haben Bewohner eines Wohnblocks überraschend 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen gefunden. Die Scheine steckten anonym in den Postkästen, weder ein Absender noch eine Erklärung lagen bei. Wie der niederländische Lokalsender Omroep Twee berichtet, waren mindestens zehn weitere Bewohner des Hauses betroffen. Gegenüber Omroep Twee schilderte eine Anwohnerin: „Mein Sohn hat den Briefkasten geleert, und der Schein war darin.“ Auf die Frage, woher das Geld stammen könnte, antwortete sie lachend: „Kleine Wichtel?“

Nicht alle Bewohner des Hauses fanden einen Schein vor. Jene, die leer ausgingen, reagierten laut den Berichten enttäuscht. Weshalb nur ein Teil der Nachbarn Geld erhielt, ist weiterhin ungeklärt.

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Rat der Polizei

Eine Bewohnerin wandte sich nach eigenen Angaben an die Polizei. Dort habe man ihr geraten, die Scheine ein Jahr lang nicht auszugeben, falls sich der rechtmäßige Eigentümer meldet. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber Omroep Twee allerdings, dass der Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen über die ungewöhnliche Aktion vorlägen.

Nach niederländischem Recht müssen gefundene Gegenstände grundsätzlich bei der zuständigen Gemeinde gemeldet werden. Wer einen Fund ordnungsgemäß meldet und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann nach einem Jahr Eigentümer werden, sofern sich der rechtmäßige Eigentümer nicht meldet. Für bestimmte Gegenstände gelten allerdings Sonderregelungen. Ob die anonym verteilten Geldscheine rechtlich als Fundsachen oder als Geschenke einzustufen sind, ist bislang nicht geklärt.

Ähnlicher Fall

Ein ähnlicher Fall hatte Anfang 2024 in Rotterdam-Delfshaven für Aufsehen gesorgt. Eine Frau erhielt mehrere Umschläge mit Bargeld ohne Absender. Im ersten befanden sich 250 Euro und eine Nachricht, in der sich der unbekannte Geldgeber für eine gute Tat bedankte. Allerdings stand auf der beiliegenden Karte ein anderer Name als jener der Empfängerin.

Danach folgten weitere Umschläge mit 600 und 1.000 Euro. Insgesamt erhielt die Frau damit 1.850 Euro von einem Unbekannten.

Wer das Geld geschickt hatte, blieb zunächst ein Rätsel. Die Frau spendete die erhaltenen Beträge nach Angaben der Polizei an wohltätige Zwecke. Die Ermittler vermuteten aufgrund von Hinweisen auf den Karten, dass ein etwa 70-jähriger türkischer Mann dahinterstecken könnte. Trotz einer Suche in den Polizeidaten konnte der Absender damals nicht ausfindig gemacht werden.