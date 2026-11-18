Nach einem Unfall gilt er als tot und landet in der Leichenhalle. Wenige Stunden später verblüfft er Anwohner mit einem ersten Wunsch.

In Nigeria ist im Bundesstaat Delta laut unbestätigten Angaben ein Mann in einer Leichenhalle wieder zu sich gekommen, der nach einem Motorradunfall fälschlich für tot gehalten worden war. Als Erstes soll er eine Zigarette verlangt haben.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge nahe Evreni. Der nicht identifizierte Mann war am Freitagabend in die Leichenhalle gebracht worden, weil man angenommen hatte, er sei verstorben. Nur wenige Stunden nach seiner Einlieferung sei er zu Bewusstsein gekommen, heißt es. Ein im Internet kursierendes Video zeigt ihn mit weißem Pulver bedeckt, das laut Medienberichten zur Vorbereitung von Verstorbenen auf die Beerdigung verwendet wird. Anwohner sehen ungläubig zu.

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Im Hintergrund ist zu hören, dass der Mann statt medizinischer Hilfe eine Zigarette und ein Feuerzeug verlangt habe. Eine Person drängt darauf, ihn ärztlich untersuchen zu lassen, schließlich sei er zuvor „am Rande des Todes“ gewesen.

Reaktionen im Netz

Die Nachricht löste in den sozialen Netzwerken zahlreiche Reaktionen aus. Vor Ort jubelten die Menschen und verteilten Puff-Puff, eine in Nigeria beliebte Süßspeise, um die Rückkehr des Mannes ins Leben zu feiern. In den Kommentaren heißt es etwa: „Gott sei Dank haben sie ihn nicht sofort beerdigt.“ Eine weitere Person schrieb: „Was für eine schockierende Wendung! Wenn alle denken, dass alles vorbei ist, kann Gott noch immer eine andere Geschichte schreiben.“

Unbestätigte Angaben

Die Identität des Mannes und sein Gesundheitszustand sind nicht unabhängig bestätigt. Die zuständigen Behörden haben bislang keine Stellungnahme abgegeben. Über den Fall berichtete der Daily Star.

Das virale Video zeigt weder den Unfall noch den Moment des angeblichen Aufwachens in der Leichenhalle. Ein Nutzer aus Nigeria behauptete, ein ähnlicher Fall habe sich bereits 2011 oder 2012 zugetragen. Damals sei ein Mann für tot erklärt worden und dann plötzlich auf dem Friedhof aufgewacht. Danach habe man seinen Namen in „Zwei Leben“ geändert.