Ein Pfarrer entkommt in Brčko, Bosnien und Herzegowina, seinem Angreifer und flieht auf die Straße. Ausgerechnet dort kreuzt ein junges Paar seinen Weg.

In Brčko ist Pfarrer Don Filip bei einem Angriff verletzt worden. Im Krankenhaus wird er medizinisch versorgt, sein Zustand gilt als stabil. In der Pfarre des heiligen Antonius von Padua finden die heiligen Messen vorerst nicht statt.

Der Geistliche konnte sich gegen den Angreifer zur Wehr setzen und ihm entkommen. Trotz seiner Verletzungen schleppte er sich auf die Straße und bat dort um Hilfe. Ein junges Paar, das sich zufällig in der Nähe befand, eilte ihm zu Hilfe. Am 18. November 2026 war der Tatverdächtige nach den verfügbaren Angaben nicht identifiziert; die Polizei Brčko erklärte gegenüber Radiosarajevo.ba, sie setze die Ermittlungen fort und suche weiterhin nach dem Täter.

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Dank an Helfer

Die Einheimischen bedankten sich bei den beiden ausdrücklich für ihr rasches Eingreifen. Ihr Dank gilt auch den Ärzten und dem medizinischen Personal des Krankenhauses in Brčko, die den verletzten Pfarrer versorgten. Nach dem Übergriff hatte sich der Priester also auf die Straße gerettet und dort Beistand gefunden. Das junge Paar half ohne Zögern. Die Anteilnahme der Menschen vor Ort richtet sich an diese Helfer ebenso wie an das behandelnde Team im Krankenhaus.

Don Filip wurde ins Krankenhaus in Brčko gebracht und dort versorgt. Den jüngsten Informationen zufolge, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, ist er bei Bewusstsein.

Pfarre pausiert

In der Pfarre des heiligen Antonius von Padua werden die heiligen Messen bis auf Weiteres nicht abgehalten. Die Gläubigen sollen zu einem späteren Zeitpunkt darüber informiert werden, wie es dem Pfarrer gesundheitlich geht und wann die regulären Aktivitäten der Pfarre wieder aufgenommen werden.