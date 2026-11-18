Zwei Gespanne, zwei Zwischenfälle, ein Tag. Während die Pferde durch die Innenstadt preschen, steht in Wien eine alte Tradition im Fokus.

Gleich zwei Unfälle mit Wiener Fiakern an einem einzigen Tag haben die Debatte über ein Verbot der Pferdekutschen in der Innenstadt neu entfacht. Am Donnerstag steht das Thema auf der Tagesordnung des Wiener Landtags. In der Operngasse ging ein Pferd aus ungeklärter Ursache durch, die Kutsche streifte dabei ein Straßenschild. Wenig später krachte in der Rotenturmstraße ein weiteres Gespann gegen einen Brunnen. Die Pferde waren durch eine Passage gerannt, während sich der Kutscher auf der Toilette befand.

Beide Tiere wurden verletzt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Kutscher Wolfgang Fasching gab Entwarnung. Seine Pferde hätten lediglich Schürfwunden erlitten und befänden sich auf einer Koppel in Wien-Simmering.

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💬 Sarah H., Ersthelferin bei dem Fiakerunfall, schilderte ihre Eindrücke: „Das erste Pferd, das ich aus der Kutsche gebunden habe, hat aus den Nüstern und aus dem Maul geblutet, das zweite hatte Verletzungen im Kopfbereich und an den Beinen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.“ https://t.co/JG3lzMiWOJ — VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (@vgt_at) November 16, 2026

Verbotsdebatte neu entfacht

Die neuerliche Verbotsdebatte hält Fasching für überflüssig. Er sagte: „Immer wenn was passiert, flammt diese Diskussion auf, aber es gibt keinen Grund dafür.“

Die Wiener Grünen treten für einen „geordneten Umstieg auf Elektrokutschen“ ein, dazu fordern sie einen Sozialplan für die betroffenen Kutscher. Tierschutzsprecherin Jennifer Kickert zieht grundsätzlich in Zweifel, ob Pferde im Jahr 2026 noch zur Unterhaltung von Touristen eingesetzt werden sollten. Ein Ende der Fiaker in der Innenstadt verlangt auch der Verein gegen Tierfabriken. Sprecher Georg Prinz verweist auf Prag und New York, wo Pferdekutschen bereits untersagt sind. Die Tiere seien in Wien zu vielen Stressfaktoren und Gefahrenquellen ausgesetzt.

🐴 FURCHTBARER FIAKERUNFALL 💔 In der Wiener Innenstadt kam es am gestern Abend zu einem schlimmen Fiaker-Unfall. 👉 Was muss noch alles passieren, bis eingesehen wird, dass die Städte keine geeigneten Orte für Pferde sind? https://t.co/ItXhzV3enw https://t.co/8ZUXLNxcqB — VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (@vgt_at) November 12, 2026

Zahlen und Kontrollen

In Wien sind 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden im Einsatz. Die Stadt verweist auf regelmäßige Kontrollen durch Amtstierärzte und Polizei. Eine Studie zur Pferdenutzung im Klimawandel soll Anfang 2027 vorliegen.

Zehntausende fordern Veränderungen

Die Forderung nach einem Fiaker-Verbot ist keineswegs neu. Bereits in früheren Jahren beschäftigten entsprechende Petitionen den Wiener Gemeinderat. Auch 2025 wurde die Initiative „Fiaker-Verbot jetzt!“ eingebracht, die der Petitionsausschuss im Juni 2026 ohne Verbotsbeschluss abschloss. Im Juli 2026 übergab der Österreichische Tierschutzverein rund 20.000 Unterschriften gegen Fiaker im Wiener Straßenverkehr an Bürgermeister Michael Ludwig. Noch größer war der Zuspruch für eine andere Forderung: Am 22. Oktober 2026 überreichte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) insgesamt 90.244 Unterschriften für Hitzefrei ab 30 Grad an Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Trotz der jahrelangen Proteste fahren die traditionellen Pferdekutschen weiterhin durch Wiens Innenstadt.