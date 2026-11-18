150 Euro warten in Niederösterreich auf viele Haushalte. Den Zugang gibt es nur an einem Ort, und der hat mit dem Internet nichts zu tun.

Das Land Niederösterreich zahlt für die Heizperiode 2026/27 neuerlich einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 150 Euro pro Haushalt aus. Anträge können vom 11. November 2026 bis zum 31. März 2027 gestellt werden, und zwar ausschließlich am Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes.

Beschlossen wurde die Maßnahme am 10. November 2026. Eine Antragstellung im Internet ist nicht vorgesehen.

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Einkommensgrenzen

Anspruch hat ein Haushalt, dessen monatliches Bruttoeinkommen den Ausgleichszulagen-Richtsatz nicht übersteigt. Für Alleinstehende liegt die Grenze bei 1.308,39 Euro, wenn 14 Bezüge ausbezahlt werden, und bei 1.526,46 Euro bei 12 Bezügen. Ehepaare und eingetragene Partner dürfen 2.064,12 Euro (14 Bezüge) beziehungsweise 2.408,14 Euro (12 Bezüge) nicht überschreiten. Für jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, hebt sich die Grenze um 201,88 Euro bei 14 Bezügen oder um 235,53 Euro bei 12 Bezügen an.

Für die Prüfung zählt das Einkommen sämtlicher Personen, die im Haushalt leben. Familienbeihilfe, Pflegegeld, Schüler- und Studienbeihilfen sowie Wohnbeihilfe und Wohnzuschüsse des Landes werden unter anderem nicht angerechnet. In besonders berücksichtigungswürdigen Härtefällen kann der Zuschuss auch gewährt werden, wenn die Einkommensgrenze um höchstens 50 Euro pro Haushaltsmitglied überschritten wird. Eine geringfügige Überschreitung allein reicht dafür allerdings nicht aus.

Nachweise und Voraussetzungen

Dem Antrag müssen aktuelle Nachweise über das monatliche Einkommen aller im Haushalt gemeldeten Personen beiliegen, Unterhaltszahlungen eingeschlossen. Für Kinder ab 15 Jahren braucht es zusätzlich eine Schulbesuchsbestätigung. Am Gemeindeamt ist außerdem die E-Card vorzulegen.

Wer Sozialhilfe nach dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz bezieht, bekommt den Zuschuss automatisch und ohne eigenen Antrag. Ausbezahlt wird er einmal pro Haushalt, selbst wenn mehrere Personen anspruchsberechtigt wären.

Auch die Staatsangehörigkeit beziehungsweise der Aufenthaltsstatus spielt eine Rolle. Anspruchsberechtigt sind unter anderem österreichische Staatsbürger, bestimmte Angehörige von EU- und EWR-Staaten sowie der Schweiz und Drittstaatsangehörige mit dem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“. Für andere Aufenthaltsrechte gelten besondere Voraussetzungen. Wer unsicher ist, sollte seine Berechtigung am Gemeindeamt prüfen lassen.

Selbständige können den Zuschuss nur als Kleinstunternehmer mit einem Jahresumsatz von höchstens 55.000 Euro erhalten. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht, die Auszahlung erfolgt im Rahmen der vorhandenen Budgetmittel.