Bis zu 1.000 Euro: Wer beim Heizen Geld liegen lässt

Bis zu 1.000 Euro Unterstützung, unterschiedliche Fristen und Bedingungen, die leicht untergehen: Wer Hilfe beim Heizen sucht, sollte genauer hinsehen. Denn nicht nur das Einkommen entscheidet, ob und wie viel Geld ein Haushalt bekommen kann.

Die Heizrechnung wird fällig, während das Haushaltsbudget ohnehin knapp ist. Ein Zuschuss könnte helfen. Doch bei der Suche nach Heizkostenhilfe in Österreich reicht es nicht, einen Betrag mit dem eigenen Gehalt zu vergleichen. Bundesland, Gemeinde, Haushaltsgröße und weitere Voraussetzungen bestimmen mit, welches Angebot überhaupt infrage kommt.

Ein kleiner Einkommensunterschied muss nicht alles ändern

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Besonders deutlich zeigt das Vorarlberg. Dort können berechtigte Haushalte für die Heizperiode 2026/27 bis zu 250 Euro erhalten. Die Antragsfrist läuft bis 12. Februar 2027, zuständig ist die Hauptwohnsitzgemeinde.

Die monatliche Einkommensgrenze beträgt für Alleinstehende 1.480 Euro, für zwei Personen 2.020 Euro. Entscheidend ist aber eine zusätzliche Regel: Wer die jeweilige Grenze um höchstens 200 Euro überschreitet, kann trotzdem einen reduzierten Zuschuss bekommen. Der Überschreitungsbetrag wird von den 250 Euro abgezogen.

Ein Rechenbeispiel: Ergibt die Einkommensprüfung für einen Alleinstehenden 1.580 Euro, liegt er 100 Euro über der Grenze. Rechnerisch bleiben 150 Euro Zuschuss, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Wer sich allein wegen der ersten Einkommenszahl aussortiert, könnte also Unterstützung übersehen.

Für Sozialhilfebeziehende gilt eine besondere Regelung: Sie erhalten 180 Euro automatisch über die Bezirkshauptmannschaften. Für andere Haushalte ist die Auszahlung nicht generell automatisch.

In der Steiermark zählen auch Wohnsitz und Staatsangehörigkeit

In der Steiermark beträgt der Heizkostenzuschuss 340 Euro pro berechtigtem Haushalt. Anträge sind bis 26. Februar 2027 bei der Wohnsitzgemeinde möglich, in Graz bei den Servicestellen.

Die monatlichen Nettoeinkommensgrenzen liegen bei 1.827 Euro für Alleinstehende und 2.741 Euro für Paare beziehungsweise Haushaltsgemeinschaften. Je Kind mit Familienbeihilfe kommen 548 Euro hinzu.

Doch niedriges Einkommen allein genügt nicht. Erforderlich sind mindestens fünf Jahre ununterbrochener rechtmäßiger Hauptwohnsitz in der Steiermark und die Hauptwohnsitzmeldung an der Antragsadresse spätestens seit 24. September 2026. Drittstaatsangehörige sind laut Richtlinie ausgeschlossen. Wer zwischen 1. Oktober 2026 und 31. März 2027 Wohnunterstützung bezieht, erhält diesen Heizkostenzuschuss ebenfalls nicht.

Auch bei der Einkommensberechnung lohnt sich der genaue Blick. Sonderzahlungen und normale Familienbeihilfe werden berücksichtigt, Pflegegeld und erhöhte Familienbeihilfe sind ausgenommen. Diese Regeln gelten für das steirische Angebot und lassen sich nicht auf alle Bundesländer übertragen.

Bis zu 1.000 Euro bedeuten nicht 1.000 Euro für alle

Im Burgenland können Haushalte den Wärmepreisdeckel 2026 bis 31. Dezember beantragen. Die jährliche Bemessungsgrundlage darf höchstens 43.000 Euro betragen. Darin werden neben dem Nettohaushaltseinkommen auch weitere Leistungen nach den Förderregeln berücksichtigt.

Die Unterstützung hängt von Einkommen und anerkannten Heizkosten ab. Vereinfacht werden von 90 Prozent der Heizkosten je nach Einkommensstufe drei, fünf oder sieben Prozent der Bemessungsgrundlage abgezogen. Der Höchstbetrag liegt bei 1.000 Euro; für die niedrigste Einkommensstufe gibt es eine besondere Sockelregel von 200 Euro.

Ein Modell zeigt den Unterschied zur Pauschale: Bei 30.000 Euro Bemessungsgrundlage und 2.400 Euro anerkannten Heizkosten ergeben sich rechnerisch 660 Euro. Die tatsächliche Bewilligung hängt von sämtlichen Förderbedingungen ab.

Beantragen lässt sich die Hilfe online oder über eine burgenländische Gemeinde. Wichtig für frühere Beziehende: Eine Jahresabrechnung, die bereits für die Förderung 2025 verwendet wurde, kann nicht nochmals eingereicht werden.

Wien bietet Hilfe im Einzelfall

In Wien führt der Weg bei unbezahlbaren Energiekosten zur Beratung. Geprüft werden können etwa hohe Rechnungen, Zahlungsrückstände oder eine drohende Abschaltung. Einen festen Betrag für alle Wiener Haushalte gibt es bei diesem Angebot nicht.

Die MA 40 ist unter 01 4000-8040 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar, ausgenommen Feiertage. Für 18- bis 24-Jährige ist das U25 vorgesehen, für Ältere das zuständige Sozialzentrum.

Bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen werden unter anderem Einkommen, Vermögen und die konkrete Notlage geprüft. Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt müssen in Wien liegen; weitere Aufenthaltsvoraussetzungen gelten. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Bereits bezahlte Ausgaben werden über diese Hilfe nicht nachträglich ersetzt. Wer die Rechnung nicht stemmen kann, sollte deshalb frühzeitig Beratung suchen.

Auch die Gemeinde kann einen Unterschied machen

Baden zeigt, warum sich neben der Landeshilfe ein eigener Blick auf Gemeindeangebote lohnt. Die Stadt bietet berechtigten Badenern 150 Euro, beantragbar bis 30. November 2026. Grundsätzlich verlangt die Förderrichtlinie EU- oder EWR-Staatsbürgerschaft und drei Jahre durchgehenden Hauptwohnsitz in Baden. Weitere Bedingungen und eine Härtefallregel gelten.

Das ist eine kommunale Unterstützung, kein Zuschuss für ganz Niederösterreich. Eine neue niederösterreichische Landesrunde 2026/27 war mit Stand 31. Oktober in den geprüften Informationen nicht bestätigt. Alte Beträge und Fristen sind daher kein verlässlicher Antragstipp für den neuen Winter.

Auch anderswo ist die Jahreszahl wichtig: Tirol nennt für den Zuschuss 2026 den 31. Oktober 2026 als letzten Antragstag. Salzburg meldet seine Antragsrunde seit 30. September als geschlossen. In Oberösterreich endete die veröffentlichte Runde für 2025/26 bereits am 15. Mai 2026.

In Kärnten wurde die frühere separate Heizkostenhilfe dagegen durch ein anderes System ersetzt. Mietende können Wohnbeihilfe prüfen, Eigentümer eine Betriebskostenunterstützung. Beide Leistungen berücksichtigen unter ihren jeweiligen Voraussetzungen auch Heizkosten.

Diese Unterlagen solltest du bereithalten

Wer eine passende Hilfe gefunden hat, sollte zuerst die Einkommensdefinition prüfen. Zählen Sonderzahlungen mit? Welches Jahr oder welcher Monat ist maßgeblich? Welche weiteren Personen gehören zum Haushalt? Erst danach ist der Vergleich mit der Grenze sinnvoll.

Je nach Angebot werden Meldebestätigungen, Einkommensnachweise, Bankverbindung sowie Heizkostenrechnungen und Zahlungsbelege benötigt. Auch Mieter sollten prüfen: In der Steiermark können etwa Fernwärme oder über Betriebskosten verrechnete Heizkosten berücksichtigt werden. Fehlt eine getrennte Ausweisung, kann eine Bestätigung der Hausverwaltung erforderlich sein.

Der praktischste erste Schritt ist deshalb die Frage bei der zuständigen Gemeinde oder Beratungsstelle: Welche aktuelle Hilfe passt zu meinem Haushalt? Ein Zuschuss kann an Voraussetzungen scheitern, die auf keinem Gehaltszettel stehen oder trotz einer scheinbar überschrittenen Einkommensgrenze noch möglich sein.