200 Euro Heizkostenzuschuss: Wer das Geld 2027 bekommen kann

200 Euro Unterstützung für die Heizkosten: In Oberösterreich können Haushalte den Zuschuss 2027 deutlich früher beantragen. Auch für Menschen mit gesunkenem Einkommen gibt es eine Neuerung.

Das Land Oberösterreich schüttet 2027 einen Heizkostenzuschuss von 200 Euro pro Haushalt aus. Die Antragsfrist beginnt diesmal früher, nämlich am 11. Jänner 2027, und endet am 19. März. Ob ein Haushalt Anspruch hat, bemisst sich am Haushaltsbruttoeinkommen des Jahres 2025.

Die Antragsfrist beginnt damit mehr als zwei Monate früher als 2026. Neu ist außerdem eine Härtefallregelung für Haushalte, deren Einkommen seit 2025 gesunken ist, etwa durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder den Pensionsantritt. Damit sollen auch Menschen Unterstützung erhalten können, die aufgrund ihres früheren Einkommens normalerweise keinen Anspruch hätten. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betont, dass das Geld durch den früheren Antragsstart noch während der kalten Jahreszeit bei den Betroffenen ankommen soll.

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Einkommensgrenzen

Entscheidend ist das Bruttojahreseinkommen des gesamten Haushalts aus dem Jahr 2025. Alleinlebende dürfen dabei höchstens 21.883 Euro brutto im Jahr verdienen, bei Mehrpersonenhaushalten liegt die Obergrenze bei 30.913 Euro brutto im Jahr.

Bei der Berechnung des Haushaltseinkommens zählen nach den bisherigen Förderbestimmungen unter anderem Löhne, Pensionen, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Familienbeihilfe und Pflegegeld werden hingegen nicht angerechnet. Ob diese Regelungen für die Förderaktion 2027 unverändert gelten, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Vorausgesetzt wird zudem der Hauptwohnsitz in Oberösterreich. Vom Zuschuss ausgeschlossen bleiben Asylwerber, subsidiär Schutzberechtigte, Vertriebene sowie Personen, die in öffentlich finanzierten betreuten Wohneinrichtungen leben. Im Vorjahr erhielten 25.508 Haushalte die Unterstützung.

Antrag und Auszahlung

Der Antrag kann von 11. Jänner bis 19. März 2027 online über die Website des Landes Oberösterreich gestellt werden. Zusätzliche Unterlagen braucht es grundsätzlich nicht, denn Einkommen, Wohnadresse und Haushaltsgröße werden über die Transparenzdatenbank und das Zentrale Melderegister überprüft. Wer beim Ausfüllen Hilfe benötigt, findet sie im Gemeindeamt am Wohnort.

Nach erfolgreicher Prüfung soll die Auszahlung in der Regel innerhalb von rund zwei Wochen erfolgen. Bei Härtefällen kann die Bearbeitung länger dauern. Laut den bisher veröffentlichten Angaben gelten für diese Fälle höhere Einkommensgrenzen: 22.474 Euro für Alleinlebende und 31.748 Euro für Mehrpersonenhaushalte. Maßgeblich soll dabei das Haushaltseinkommen des Jahres 2026 sein. Jeder Härtefall wird individuell geprüft.

Sozial-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) erklärt, wer den Zuschuss 2026 erhalten habe, könne grundsätzlich auch 2027 wieder damit rechnen.