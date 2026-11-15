Sanierungsoffensive 2027: Tausende Euro Förderung für neue Fenster und Heizungen

Neue Fenster, eine moderne Heizung oder eine bessere Wärmedämmung: Ab Jänner 2027 können Haushalte in Österreich wieder staatliche Förderungen beantragen. Je nach Maßnahme sind bis zu 20.000 Euro für die Gebäudesanierung möglich, bei einkommensschwachen Haushalten sogar deutlich höhere Zuschüsse. Wer profitieren will, muss allerdings wichtige Fristen beachten.

Der Bund stellt für die Sanierungsoffensive 2027 insgesamt 500 Millionen Euro bereit. Gefördert werden unter anderem der Austausch alter Öl- und Gasheizungen, die Dämmung von Gebäuden und der Einbau neuer Fenster. Die Antragstellung beginnt am 4. Jänner 2027. Besonders wichtig: Wer mit den Arbeiten zu früh beginnt, riskiert den Verlust der Förderung.

So viel Geld gibt es für die Sanierung

Wie viel Geld tatsächlich ausbezahlt wird, hängt davon ab, welche Arbeiten durchgeführt werden und welche technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Reihenhäuser gelten beim Sanierungsbonus folgende Höchstbeträge:

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4.000 Euro für einzelne Sanierungsmaßnahmen wie neue Fenster oder eine Wärmedämmung.

für einzelne Sanierungsmaßnahmen wie neue Fenster oder eine Wärmedämmung. 10.000 Euro für eine Teilsanierung, die den Heizwärmebedarf um mindestens 40 Prozent reduziert.

für eine Teilsanierung, die den Heizwärmebedarf um mindestens 40 Prozent reduziert. 15.000 Euro für eine umfassende Sanierung nach dem sogenannten guten Standard.

für eine umfassende Sanierung nach dem sogenannten guten Standard. 20.000 Euro für eine umfassende Sanierung nach dem strengeren klimaaktiv-Standard.

Wer beim Fenstertausch gleichzeitig ein geeignetes außenliegendes Verschattungssystem einbauen lässt, kann zusätzlich 1.000 Euro erhalten. Allerdings übernimmt der Bund höchstens 30 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten. Bei einer Sanierung um 20.000 Euro beträgt die Förderung daher maximal 6.000 Euro, selbst wenn für die gewählte Maßnahme grundsätzlich ein höherer Förderbetrag vorgesehen wäre. Voraussetzung ist außerdem, dass das Gebäude zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 15 Jahre alt ist.

Auch Wohnungseigentümer und Mieter können profitieren

Die Förderung beschränkt sich nicht auf Hausbesitzer. Auch wer in einer Wohnung lebt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Geld für neue Fenster erhalten. Für den Fenstertausch in einer einzelnen Wohnung eines Mehrparteienhauses sind bis zu 2.000 Euro Förderung vorgesehen. Werden gleichzeitig geeignete Außenverschattungssysteme eingebaut, kommen bis zu 500 Euro hinzu.

Dabei müssen grundsätzlich mindestens 75 Prozent der vorhandenen Fenster oder Fensterflächen ausgetauscht werden. Auch die neuen Fenster müssen bestimmte Wärmedämmwerte erfüllen. Antragsberechtigt sind sowohl private Wohnungseigentümer als auch Mieter, sofern sie die Kosten für die Sanierung tragen müssen. Wer zur Miete wohnt, sollte zusätzlich vorab mit dem Vermieter klären, ob die Arbeiten genehmigt sind.

Gerade für Bewohner älterer Wohnungen könnte diese Förderung interessant sein. Neue Fenster können den Wärmeverlust reduzieren, den Wohnkomfort verbessern und langfristig Heizkosten sparen.

Alte Heizung ersetzen: Bis zu 6.000 Euro plus Zuschläge

Auch für den Austausch fossiler Heizsysteme gibt es Geld. Wer seine alte Öl-, Gas- oder Kohleheizung beziehungsweise ein förderfähiges Elektrospeicherheizsystem durch eine klimafreundliche Zentralheizung ersetzt, kann folgende Bundesförderungen erhalten:

4.000 Euro für einen geeigneten Nah- oder Fernwärmeanschluss.

für einen geeigneten Nah- oder Fernwärmeanschluss. 5.000 Euro für eine Wärmepumpe.

für eine Wärmepumpe. 6.000 Euro für eine moderne Holzheizung, etwa mit Pellets, Hackgut oder Stückholz.

Zusätzlich sind 2.500 Euro für eine gleichzeitig errichtete thermische Solaranlage möglich. Bei bestimmten Wärmepumpen mit neuer Tiefenbohrung oder Brunnenanlage beträgt der zusätzliche Bonus sogar 5.000 Euro. Damit können beispielsweise beim Einbau einer förderfähigen Erdwärmepumpe mit neuer Tiefenbohrung insgesamt bis zu 10.000 Euro Bundesförderung zusammenkommen. Eine wichtige Einschränkung: Ist ein geeigneter Fernwärmeanschluss technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar, hat dieser grundsätzlich Vorrang vor einer Holzheizung oder Wärmepumpe.

Wenig Einkommen? Dann sind bis zu 39.480 Euro möglich

Besonders hohe Zuschüsse sind für Haushalte mit geringem Einkommen vorgesehen. Die Sanierungsoffensive 2027 soll dafür eine soziale Zusatzförderung erhalten. Je nach Einstufung sind beim Heizungstausch folgende Höchstbeträge möglich: Für sogenannte förderungswürdige Haushalte beträgt die Unterstützung bis zu 6.000 Euro für Fernwärme, 7.500 Euro für Wärmepumpen und 9.000 Euro für Holzheizungen.

Noch höher fallen die vorgesehenen Zuschüsse für einkommensschwache Haushalte aus. Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sind bis zu 29.615 Euro möglich, für eine Erdwärme- oder Grundwasserwärmepumpe sogar bis zu 39.480 Euro. Bei einer Pellets- oder Hackgutheizung liegt die Obergrenze bei 36.180 Euro.

Auch beim Fenstertausch in einzelnen Wohnungen sind höhere Förderungen vorgesehen. Förderungswürdige Haushalte können bis zu 6.000 Euro und einkommensschwache Haushalte bis zu 16.000 Euro erhalten. Die Unterstützung kann dabei bis zu 100 Prozent der förderungsfähigen Kosten abdecken, allerdings nur innerhalb der jeweiligen Höchstgrenzen.

Wichtig ist jedoch eine Einschränkung: Die soziale Zusatzförderung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des österreichischen Klima-Sozialplans durch die Europäische Kommission. Die endgültigen Voraussetzungen können sich deshalb noch ändern. Für die Einstufung ist ein gültiger Bescheid der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) nach dem Energiearmuts-Definitions-Gesetz erforderlich. Eine gewöhnliche ORF-Beitragsbefreiung sollte deshalb nicht automatisch mit dem notwendigen Förderungsnachweis gleichgesetzt werden.

Diese Fristen dürfen Antragsteller nicht verpassen

Wer 2027 renovieren oder seine Heizung austauschen möchte, sollte die Termine genau beachten. Die Antragstellung beginnt am Montag, dem 4. Jänner 2027. Anträge können grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2027 eingereicht werden. Allerdings gilt diese Frist nur, solange ausreichend Fördermittel vorhanden sind. Sind die Budgets vorher ausgeschöpft, kann die Aktion früher enden.

Für alle geförderten Maßnahmen gilt eine besonders wichtige Regel: Der Antrag muss vor Baubeginn und vor den geförderten Lieferungen und Leistungen gestellt werden. Wer die neue Heizung bereits installieren lässt oder den Fenstertausch vor der Antragstellung durchführen lässt, kann für diese Arbeiten die Förderung verlieren.

Nach der Genehmigung beginnt eine weitere Frist. Beim Heizungstausch und bei einzelnen Sanierungsmaßnahmen bleiben neun Monate Zeit, um die Arbeiten abzuschließen und die Endabrechnung einzureichen. Für umfassende Gebäudesanierungen und Teilsanierungen mit mindestens 40 Prozent reduziertem Heizwärmebedarf beträgt diese Frist zwei Jahre. Außerdem muss der Förderungsvertrag nach der Genehmigung innerhalb von vier Wochen angenommen werden.

Achtung: Für den Heizungstausch gibt es bereits 2026 wieder Geld

Wer seine alte Heizung noch vor dem Jahreswechsel austauschen möchte, muss nicht zwingend bis Jänner warten. Seit dem 2. November 2026 ist für private Ein-, Zwei- und Reihenhäuser eine neue Förderaktion für den Kesseltausch geöffnet. Dafür werden frei gewordene Mittel aus früheren Förderzusagen verwendet.

Die Registrierung ist längstens bis zum 31. Dezember 2026 möglich, sofern vorher nicht alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft sind. Bei dieser Förderaktion gelten andere Verfahrensregeln als 2027. Nach einer erfolgreichen Registrierung bleiben grundsätzlich neun Monate für die Umsetzung und Antragstellung. Gefördert werden Lieferungen und Leistungen ab dem 7. Oktober 2026. Wer bereits 2026 mit einem Heizungstausch begonnen hat, sollte deshalb unbedingt prüfen, ob die aktuelle Förderaktion infrage kommt.

So funktioniert die Antragstellung ab Jänner

Die Beantragung der Bundesförderung erfolgt ausschließlich online. Bevor ein Antrag eingereicht wird, sollten die geplanten Maßnahmen mit einem Fachbetrieb abgestimmt und die erforderlichen Unterlagen vorbereitet werden. Für den Kesseltausch und bestimmte Einzelbauteilsanierungen wird beispielsweise ein Energieberatungsprotokoll des jeweiligen Bundeslandes benötigt. Bei umfassenden Sanierungen sind technische Angaben zum Energieausweis erforderlich.

Nach der Antragstellung werden die Unterlagen geprüft. Bei einer positiven Entscheidung erhalten Antragsteller einen Förderungsvertrag. Nach der Durchführung müssen Rechnungen, Zahlungsnachweise und die notwendigen Bestätigungen der ausführenden Unternehmen übermittelt werden.

Die endgültige Förderhöhe wird anhand der tatsächlich förderfähigen Maßnahmen und Kosten geprüft. Erst danach erfolgt die Auszahlung. Eine bloße Antragstellung garantiert somit noch kein Geld.

Zusätzliches Geld vom Bundesland möglich

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Bundesförderung kann grundsätzlich mit Förderungen der Bundesländer kombiniert werden. Damit können Eigentümer und unter bestimmten Voraussetzungen auch Mieter ihre Eigenkosten zusätzlich reduzieren. Welche Zuschüsse verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Bundesland und der konkreten Maßnahme ab. Allerdings dürfen die gesamten öffentlichen Förderungen die Investitionskosten nicht übersteigen. Wer mehrere Unterstützungen beantragt, sollte außerdem die jeweiligen Förderbedingungen und Einreichfristen vorab prüfen.

Was sich für Haushalte jetzt wirklich lohnt

Für Eigentümer älterer Häuser kann die Sanierungsoffensive eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten. Besonders interessant ist die Kombination aus Gebäudesanierung und Heizungstausch, für die unter bestimmten Voraussetzungen getrennte Anträge möglich sind. Wer beispielsweise eine umfassende Sanierung nach klimaaktiv-Standard durchführen lässt und zusätzlich seine alte Gasheizung durch eine förderfähige Wärmepumpe ersetzt, kann rechnerisch bis zu 25.000 Euro Bundesförderung erhalten. Ob dieser Betrag tatsächlich erreicht wird, hängt von den jeweiligen Kosten, Förderbedingungen und Genehmigungen ab.

Auch für Wohnungseigentümer kann sich ein Blick auf die Förderungen lohnen. Gerade der Austausch alter Fenster wird 2027 wieder unterstützt, ohne dass dafür zwingend ein ganzes Mehrparteienhaus saniert werden muss. Entscheidend ist jedoch die richtige Reihenfolge: Zuerst die Voraussetzungen prüfen, Angebote einholen und die notwendigen Unterlagen vorbereiten. Danach den Förderantrag stellen und erst anschließend mit den geförderten Arbeiten beginnen.

Alle Anträge für die Sanierungsoffensive 2027 werden ab 4. Jänner über das offizielle Förderportal sanierungsoffensive.gv.at abgewickelt. Da die Mittel begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Vorbereitung.