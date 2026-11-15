Slava für 20 Gäste: Was das Familienfest in Wien und Belgrad kostet

Für viele serbische Familien gehört die Slava zu den wichtigsten Tagen des Jahres. Auch in Österreich wird die Tradition von Generation zu Generation weitergegeben. Am Samstag, dem 21. November 2026, feiern zahlreiche Haushalte Aranđelovdan, den Gedenktag des Erzengels Michael. Weil der Feiertag heuer auf einen Samstag außerhalb der Fastenzeit fällt, darf traditionell auch Fleisch serviert werden. Doch während die Vorbereitungen laufen, stellt sich eine ganz praktische Frage: Wie viel Geld muss eine Familie für 20 Gäste ausgeben und wie unterschiedlich fällt diese Belastung in Österreich und Serbien aus?

Wien gegen Belgrad: Schon beim Einkauf zeigen sich Unterschiede

Für einen beispielhaften Preisvergleich haben wir aktuelle veröffentlichte Lebensmittelpreise österreichischer und serbischer Supermärkte gegenübergestellt. Als Ausgangspunkt dient ein Festessen für 20 Personen mit Fleisch, Beilagen und hausgemachten Speisen. Besonders deutlich sind die Unterschiede bei einigen Grundzutaten.

Ein Kilogramm Weizenmehl der Eigenmarke Clever kostet bei BILLA in Österreich derzeit 71 Cent. Bei Maxi in Belgrad werden für ein Kilogramm Weizenmehl der Eigenmarke 48,99 Dinar verlangt, umgerechnet rund 42 Cent. Bei zehn Eiern der Größe M liegt der österreichische Preis bei 2,66 Euro. In Belgrad kosten zehn vergleichbare Eier 199,99 Dinar, also rund 1,70 Euro. Auch Sonnenblumenöl ist im überprüften Angebot günstiger: In Österreich kostet ein Liter 1,99 Euro, in Belgrad umgerechnet rund 1,57 Euro.

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Bei diesen drei Grundzutaten ist der Einkauf in Belgrad somit durchgehend günstiger.

Was passiert, wenn 20 Gäste kommen?

Nehmen wir für einen ersten Teil des Einkaufs dreißig Eier, zwei Kilogramm Mehl und zwei Liter Sonnenblumenöl. In Österreich ergibt sich dafür ein Betrag von 13,38 Euro. In Belgrad wären es nach den überprüften Preisen umgerechnet rund 9,08 Euro. Allein dieser kleine Warenkorb kostet in Wien damit etwa 47 Prozent mehr.

Ein weiterer großer Kostenfaktor ist Fleisch. Bei BILLA kostet ein Kilogramm Schweinsschnitzel der Eigenmarke Clever 9,99 Euro. Für fünf Kilogramm wären das 49,95 Euro.

Ein aktuelles Angebot der serbischen Supermarktkette IDEA nennt für ein Kilogramm Schweinskeule ohne Knochen einen regulären Preis von 799,99 Dinar, derzeit reduziert auf 599,99 Dinar. Fünf Kilogramm kosten damit umgerechnet rund 34 Euro regulär beziehungsweise 25,50 Euro im Angebot.

Allerdings handelt es sich um unterschiedliche Fleischzuschnitte. Die Preise verdeutlichen die Größenordnung, sind aber kein vollständig identischer Produktvergleich. Auch fehlen für eine komplette Slava noch zahlreiche Ausgaben: Gemüse, Brot, Getränke, Salate, Süßspeisen und weitere Zutaten.

Der größte Unterschied steckt im Einkommen

Hier wird der Vergleich besonders interessant. Nach den jüngsten veröffentlichten Zahlen des serbischen Statistikamts lag der mittlere Nettomonatslohn im August 2026 bei 93.325 Dinar. Das entspricht ungefähr 793 Euro. Die Hälfte der erfassten Beschäftigten verdiente höchstens diesen Betrag.

In Österreich lag das zuletzt veröffentlichte mittlere Nettomonatseinkommen unselbstständig Beschäftigter bei 2.711 Euro. Dieser Wert stammt aus 2024 und enthält anteilige Sonderzahlungen. Die Werte stammen also aus unterschiedlichen Zeiträumen und beruhen auf nicht vollständig identischen Berechnungsmethoden.

Trotzdem illustrieren sie einen entscheidenden Zusammenhang: Ein günstigerer Einkauf bedeutet nicht automatisch, dass eine Familienfeier leichter finanzierbar ist. Was in Österreich einen überschaubaren Teil des Monatseinkommens ausmacht, kann für einen Haushalt in Serbien eine wesentlich größere finanzielle Herausforderung darstellen.

Eine Tradition, die auch in Österreich ihren Preis hat

Für Familien mit Wurzeln in Serbien geht es bei der Slava allerdings um weit mehr als die Kosten. Die Feier verbindet Generationen und erinnert an die familiäre Geschichte. Zu den zentralen Elementen gehören die Slava-Kerze, der traditionelle Festkuchen slavski kolač und das gekochte Weizengericht žito.

Das gemeinsame Essen ist ein wichtiger Bestandteil der Gastfreundschaft. Gerade bei größeren Familienfeiern kann jedoch der Wunsch entstehen, eine besonders reichhaltige Tafel anzubieten. Neben dem finanziellen Aufwand bedeutet das auch viele Stunden Vorbereitung. Dabei muss nicht jede Familie zwanzig Gäste bewirten oder dieselben Gerichte servieren. Wie aufwendig gefeiert wird, hängt von den familiären Möglichkeiten und Traditionen ab.

Wird die Slava zum Luxus?

Die jüngsten Inflationszahlen zeigen, weshalb das Thema auch in Serbien relevant ist. Im Oktober 2026 lagen die Verbraucherpreise um 4,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Allein gegenüber September verteuerten sich Lebensmittel und alkoholfreie Getränke um 1,7 Prozent. Für Familien, die ihre Slava vorbereiten, können solche Veränderungen unmittelbar spürbar sein.

Unser Preisvergleich zeigt zwar, dass ausgewählte Grundzutaten in Belgrad günstiger sind als in Wien. Er liefert aber keinen pauschalen Gesamtpreis für eine vollständige Feier, weil Speiseplan, Einkaufsort und Mengen von Familie zu Familie erheblich variieren.

Die eigentliche Überraschung liegt deshalb nicht allein im Preisunterschied zwischen Österreich und Serbien. Sondern darin, dass dieselbe Familientradition trotz günstigerer Lebensmittel in Belgrad einen größeren Teil des Einkommens beanspruchen kann.

Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erinnerung vor Aranđelovdan: Nicht die Anzahl der Gerichte macht eine Slava besonders, sondern die Menschen, die gemeinsam am Tisch sitzen.