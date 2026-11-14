Oma zockt mit: Mehr als jeder zweite Senior spielt Videospiele – Gaming-Spitzenreiter Österreich

Wer an Videospiele denkt, hat häufig Jugendliche vor der PlayStation oder dem Computer im Kopf. Doch dieses Bild ist längst überholt. Eine am 12. November 2026 vorgestellte Untersuchung zeigt, dass 6,1 Millionen Menschen in Österreich zumindest gelegentlich Videospiele spielen. Das entspricht 78 Prozent der Bevölkerung zwischen sechs und 75 Jahren. Damit erreicht Österreich unter 16 untersuchten EU-Ländern den höchsten Wert. Besonders überraschend sind die Ergebnisse bei älteren Menschen und Frauen.

Mehr als jeder zweite Senior spielt Videospiele

Die vielleicht erstaunlichste Zahl der neuen GameTrack-Studie betrifft die ältere Generation.

54 Prozent der 65- bis 75-Jährigen in Österreich spielen zumindest gelegentlich Videospiele.

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Das bedeutet: Gaming ist längst nicht mehr ausschließlich eine Beschäftigung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei muss es sich keineswegs um aufwendige Computerspiele handeln. Auch digitale Kartenspiele, Rätsel, Puzzles oder einfache Geschicklichkeitsspiele am Smartphone zählen dazu.

Was früher vielleicht am Küchentisch mit Spielkarten stattfand, wird heute teilweise auf dem Handy gespielt. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass 84 Prozent aller Menschen, die in Österreich Videospiele spielen, bereits erwachsen sind. Das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei 39 Jahren. Auch das ist der höchste Wert unter den untersuchten europäischen Ländern.

Österreich liegt deutlich vor dem europäischen Durchschnitt

Im europäischen Vergleich fällt Österreich besonders auf. Während im Durchschnitt der 16 untersuchten EU-Länder rund 51 Prozent der Menschen zwischen sechs und 75 Jahren zumindest gelegentlich Videospiele spielen, sind es hierzulande 78 Prozent. Damit liegt Österreich um 27 Prozentpunkte über dem Vergleichswert.

Auch das Geschlechterverhältnis widerspricht einem verbreiteten Vorurteil.

49 Prozent der Spielenden in Österreich sind Frauen, 51 Prozent Männer.

Videospiele sind damit längst keine überwiegend männliche Freizeitbeschäftigung mehr. Durchschnittlich verbringen die befragten Spieler acht Stunden und 31 Minuten pro Woche mit Games. Das entspricht etwas mehr als einer Stunde täglich. Allerdings bedeutet gelegentliches Spielen nicht, dass alle Befragten täglich vor dem Bildschirm sitzen. Die Studie erfasst ausdrücklich auch Menschen, die nur hin und wieder spielen.

Das Smartphone hat die Spielkonsole überholt

Ein wesentlicher Grund für die große Verbreitung dürfte die einfache Verfügbarkeit digitaler Spiele sein. Denn längst nicht jeder benötigt dafür eine teure Spielkonsole oder einen leistungsstarken Computer. 64 Prozent der untersuchten österreichischen Bevölkerung spielen auf Smartphones oder Tablets. Das entspricht rund fünf Millionen Menschen.

Am Computer spielen 34 Prozent, auf Konsolen einschließlich tragbarer Geräte sind es 30 Prozent. Die bevorzugten Spielarten unterscheiden sich deutlich. Am Smartphone dominieren Karten-, Puzzle- und Gelegenheitsspiele. Auf Computern sind Abenteuer- und Strategiespiele sowie Shooter besonders beliebt. Auf Konsolen stehen hingegen Rennspiele, Abenteuer und Sportspiele hoch im Kurs.

Damit können innerhalb einer Familie völlig unterschiedliche Spielwelten nebeneinander existieren: Die Großmutter löst Kreuzworträtsel am Handy, die Eltern spielen digitale Kartenspiele und die Kinder treten bei einem Fußballspiel auf der Konsole gegeneinander an.

Neue Altersfreigaben sollen Kinder besser schützen

Mit der wachsenden Verbreitung von Videospielen gewinnen auch Fragen des Jugendschutzes an Bedeutung. Seit Juni 2026 gelten beim europäischen Alterskennzeichnungssystem PEGI zusätzliche Bewertungskriterien. Dabei wird nicht mehr ausschließlich berücksichtigt, ob ein Spiel Gewalt, sexuelle Inhalte oder andere möglicherweise ungeeignete Darstellungen enthält.

Auch bestimmte Kaufmechanismen und Funktionen innerhalb eines Spiels beeinflussen nun die Altersfreigabe.

Besonders relevant sind sogenannte Lootboxen. Dabei bezahlen Spieler Geld, ohne vorher genau zu wissen, welchen virtuellen Gegenstand sie erhalten. Neu eingereichte Spiele mit solchen kostenpflichtigen Zufallsinhalten werden grundsätzlich ab 16 Jahren eingestuft. Bei bestimmten Spielarten kann die Einstufung ab 18 Jahren gelten.

Seit Oktober werden außerdem ausgewählte ältere Spiele mit solchen Mechanismen nachträglich höher eingestuft. Eltern sollten deshalb nicht nur die Altersfreigabe kontrollieren, sondern auch prüfen, ob In-App-Käufe, Online-Chats oder automatische Zahlungen möglich sind.

Auch Österreich verdient mit Videospielen Geld

Die neue Untersuchung macht deutlich, dass Gaming längst zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig geworden ist. Zwischen 2017 und 2023 stieg der inflationsbereinigte Umsatz österreichischer Spieleentwicklungsunternehmen von 32,7 auf 92,8 Millionen Euro.

Mehr als 80 Prozent der heimischen Entwicklerstudios beschäftigen höchstens neun Personen. Über die Hälfte der Unternehmen befindet sich in Wien. Die Branche ist stark international ausgerichtet und erzielt einen Großteil ihrer Umsätze im Ausland.

Die Ergebnisse der GameTrack-Studie beruhen auf Befragungen aus Jänner und Februar 2026. Aufgrund einer geänderten Erhebungsmethode sind sie nicht unmittelbar mit früheren österreichischen Gaming-Studien vergleichbar.

Eine Erkenntnis bleibt dennoch: Videospiele haben längst alle Generationen erreicht. Und wer glaubt, dass nur die Enkelkinder zocken, sollte vielleicht einmal einen Blick auf das Smartphone der Großeltern werfen.