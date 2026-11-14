6.253 Schüler weniger mit Deutschproblemen: Was hinter Österreichs neuen Zahlen steckt

An Österreichs Pflichtschulen werden im Schuljahr 2026/27 insgesamt 40.148 Kinder und Jugendliche als außerordentliche Schüler geführt. Das sind 6.253 weniger als im Vorjahr, ein Rückgang von 13,5 Prozent. Die am 14. November veröffentlichten Zahlen zeigen in allen Bundesländern eine Verbesserung. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) warnt allerdings vor einer voreiligen Entwarnung. Besonders interessant ist, was die Statistik nicht verrät.

Wien verzeichnet den größten Rückgang

Am stärksten fällt die Veränderung in Wien aus. Laut der aktuellen bundesweiten Auswertung werden an Wiener Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen 15.285 außerordentliche Schüler gezählt. Das sind 3.616 weniger als im vergangenen Schuljahr, ein Rückgang von rund 19 Prozent.

Auch in anderen Bundesländern sinken die Zahlen. In Oberösterreich gibt es 866 außerordentliche Schüler weniger, in Niederösterreich beträgt der Rückgang 461 und in der Steiermark 421. Besonders auffällig ist die Entwicklung an den Mittelschulen. Dort sank die Zahl der betroffenen Jugendlichen österreichweit um 27 Prozent. An den Volksschulen fiel der Rückgang mit 13 Prozent deutlich geringer aus.

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Fast neun von zehn Betroffenen besuchen die Volksschule

Ein genauer Blick auf die Schulformen offenbart eine weitere Besonderheit. Von den 40.148 außerordentlichen Schülern besuchen 35.478 eine Volksschule. Das entspricht rund 88 Prozent aller Betroffenen. An Mittelschulen werden 3.842 Jugendliche mit diesem Status unterrichtet. Weitere 657 besuchen Polytechnische Schulen und 171 Sonderschulen.

Der außerordentliche Status bedeutet, dass die Deutschkenntnisse eines Kindes nach einer entsprechenden Sprachstandsfeststellung noch nicht ausreichen, um dem Unterricht ohne besondere Förderung zu folgen. Das sagt allerdings nichts über die allgemeine Intelligenz oder Lernfähigkeit eines Kindes aus. Gerade Schulanfänger, die zu Hause überwiegend eine andere Sprache sprechen, können zusätzliche Unterstützung benötigen.

Haben Tausende Kinder tatsächlich besser Deutsch gelernt?

Hier liegt die entscheidende Frage hinter den positiven Zahlen. Ein Rückgang der außerordentlichen Schüler bedeutet nicht automatisch, dass genau 6.253 Kinder innerhalb eines Jahres ausreichende Deutschkenntnisse erworben haben. Die Gesamtzahl verändert sich aus mehreren Gründen.

Kinder können durch sprachliche Fortschritte in den ordentlichen Status wechseln. Gleichzeitig kommen jedes Jahr neue Schulanfänger hinzu. Andere Jugendliche verlassen die erfassten Schulformen oder ziehen ins Ausland. Auch die Zahl neu zugewanderter Kinder beeinflusst die Statistik.

Bildungsminister Wiederkehr räumt ausdrücklich ein, dass der Rückgang auch mit der Aussetzung des Familiennachzugs zusammenhängen dürfte.

Wie groß der jeweilige Einfluss von Deutschförderung, veränderten Zuwanderungszahlen und anderen Faktoren ist, lässt sich aus den veröffentlichten Gesamtzahlen nicht bestimmen.

Auch der Deutschtest wurde verändert

Eine weitere Neuerung verdient Aufmerksamkeit: Seit dem Schuljahr 2026/27 wird österreichweit der überarbeitete Sprachtest MIKA-D 2.0 eingesetzt. Das neue Verfahren berücksichtigt unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten differenzierter. Unter anderem werden die Beobachtungen der Lehrpersonen stärker einbezogen.

Außerdem haben Schulen mehr Freiheit bei der Gestaltung der Deutschförderung. Kinder können je nach Förderkonzept auch gemeinsam mit ihren Klassenkameraden unterrichtet werden, anstatt ausschließlich separate Deutschförderklassen zu besuchen. Ob die veränderte Testmethodik Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit der Schülerzahlen hat, geht aus der aktuellen Veröffentlichung nicht hervor. Für eine vollständige Bewertung der Entwicklung wären deshalb zusätzliche Verlaufsdaten notwendig.

Was bedeutet das für Eltern?

Kinder mit außerordentlichem Status erhalten eine spezielle Deutschförderung. Wie diese organisiert wird, hängt vom festgestellten Sprachstand und dem Fördermodell der Schule ab. Für Eltern ist besonders wichtig, dass der Status nicht automatisch während der gesamten möglichen Dauer bestehen bleiben muss.

Bei entsprechenden sprachlichen Fortschritten sind auch zusätzliche MIKA-D-Testungen während des Schuljahres möglich. Dadurch kann ein Kind früher den ordentlichen Status erreichen. Eltern sollten deshalb regelmäßig mit den Lehrkräften besprechen, welche Fortschritte ihr Kind macht und welche Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Seit 2026 gelten außerdem flexiblere Regeln für den Aufstieg in die nächste Schulstufe, um unnötige Klassenwiederholungen zu vermeiden.

Die wichtigste Zahl fehlt weiterhin

Der Rückgang um 6.253 außerordentliche Schüler ist zunächst eine positive Entwicklung. Dennoch benötigen österreichweit weiterhin mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche besondere Unterstützung beim Deutschlernen. Die Pädagogische Hochschule Wien betonte erst am 11. November, dass Deutschförderung allein nicht ausreiche. Sprachliche Bildung müsse im gesamten Unterricht berücksichtigt werden.

Entscheidend wird deshalb eine andere Kennzahl: Wie viele Kinder schaffen es durch die Förderung tatsächlich, ausreichend Deutsch zu lernen und erfolgreich in den regulären Unterricht zu wechseln?

Erst wenn diese Entwicklung über mehrere Schuljahre nachvollziehbar dokumentiert wird, lässt sich beurteilen, wie erfolgreich Österreichs Deutschförderung tatsächlich funktioniert.