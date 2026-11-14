Slowenien überrascht: Fast jeder zweite ausländische Beschäftigte kommt aus Bosnien

Slowenien hat nur rund 2,14 Millionen Einwohner, doch sein Arbeitsmarkt ist für Zehntausende Menschen aus Bosnien und Herzegowina von großer Bedeutung. Nach Angaben des slowenischen Statistikamts waren im Juni 2026 rund 70.500 bosnische Staatsbürger in Slowenien beschäftigt. Das entspricht 46,1 Prozent aller ausländischen Erwerbstätigen in der erfassten Statistik. Besonders bemerkenswert: Im wesentlich größeren Österreich lag der Anteil bosnischer Staatsbürger an den ausländischen Beschäftigten bei nur rund sechs Prozent. Dahinter steckt eine wirtschaftliche Verbindung, die über Jahrzehnte gewachsen ist.

70.500 Menschen aus Bosnien arbeiten in Slowenien

In Slowenien waren im Juni insgesamt rund 941.800 Menschen erwerbstätig. Davon besaßen etwa 152.900 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen erreichte damit einen neuen Höchststand. Mit Abstand die größte Gruppe stellten Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina.

46,1 Prozent aller ausländischen Erwerbstätigen kamen aus einem einzigen Land.

Ihr Anteil an sämtlichen Erwerbstätigen Sloweniens lag rechnerisch bei rund 7,6 Prozent, wenn man die für den Staatsangehörigkeitsvergleich ausgeschlossenen Landwirte ebenfalls aus der Bezugsgröße herausnimmt. Die Entwicklung setzt sich fort: Binnen eines Jahres stieg die Zahl ausländischer Erwerbstätiger um 2,7 Prozent, während jene mit slowenischer Staatsangehörigkeit um 0,6 Prozent zurückging.

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In Österreich sieht die Situation völlig anders aus

Besonders interessant wird die Statistik im Vergleich mit Österreich. Laut österreichischem Sozialministerium waren im September 2026 insgesamt 1.090.494 ausländische Arbeitnehmer unselbstständig beschäftigt. Davon besaßen 63.992 die Staatsangehörigkeit von Bosnien und Herzegowina. Das entspricht rund 5,9 Prozent.

Die größten Gruppen stellten dagegen Beschäftigte aus Deutschland mit 137.563 und Ungarn mit 131.217 Personen. Weitere große Gruppen kamen aus Rumänien, der Türkei, Kroatien und Serbien beziehungsweise Montenegro.

Der Unterschied ist auffällig: Während Bosnien in Slowenien fast die Hälfte der ausländischen Erwerbstätigen stellt, verteilt sich die ausländische Beschäftigung in Österreich wesentlich breiter auf unterschiedliche Herkunftsländer. Die beiden Statistiken sind allerdings nicht vollständig identisch. Slowenien erfasst in diesem Vergleich auch Selbstständige, Österreich ausschließlich unselbstständig Beschäftigte. Zudem stammen die Zahlen aus unterschiedlichen Monaten.

Warum ausgerechnet Bosnien so wichtig für Slowenien ist

Eine wesentliche Rolle spielen die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Slowenien und Bosnien gehörten jahrzehntelang zum selben jugoslawischen Staat. Arbeitsmigration, familiäre Verbindungen und wirtschaftliche Kontakte bestehen deshalb seit Generationen. Hinzu kommt die geografische Nähe. Auch sprachliche Gemeinsamkeiten können den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern.

Doch Slowenien hat noch einen weiteren wichtigen Vorteil geschaffen: ein eigenes Abkommen zur Beschäftigung bosnischer Staatsbürger. Damit existiert ein geregeltes Verfahren, über das slowenische Unternehmen gezielt Arbeitnehmer aus Bosnien rekrutieren können.

Besonders interessant: Die entsprechende Arbeitserlaubnis gilt grundsätzlich drei Jahre. Im ersten Jahr ist der Beschäftigte normalerweise an jenen Arbeitgeber gebunden, für den die Genehmigung erteilt wurde. Danach erhält er während der restlichen Gültigkeitsdauer einen freieren Zugang zum slowenischen Arbeitsmarkt.

Was wäre, wenn diese Arbeitskräfte fehlen würden?

Ohne die rund 70.500 Beschäftigten aus Bosnien und Herzegowina hätte Sloweniens Wirtschaft ein erhebliches Problem. Besonders die Bauwirtschaft, Industrie, Logistik und verschiedene Dienstleistungsbereiche sind auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Eine aktuelle OECD-Untersuchung zeigt zudem: Rund sechs von zehn Arbeitnehmern, die slowenische Unternehmen vorübergehend in andere EU-Staaten entsenden, stammen aus Nicht-EU-Ländern, überwiegend aus Bosnien und Herzegowina. Viele arbeiten im Bauwesen.

Für Bosnien hat die Entwicklung auch Schattenseiten

Während Slowenien von den Arbeitskräften profitiert, verliert Bosnien und Herzegowina zunehmend Menschen im erwerbsfähigen Alter. Laut OECD sank deren Zahl zwischen 2015 und 2024 von 2,58 auf 2,26 Millionen. Gleichzeitig unterstützen viele Auswanderer ihre Familien finanziell. Nach Weltbank-Daten entsprachen private Geldüberweisungen aus dem Ausland 2025 rund 10,7 Prozent der bosnischen Wirtschaftsleistung.

Damit entsteht ein bemerkenswerter Widerspruch: Slowenien profitiert von bosnischen Arbeitskräften, während Bosnien zwar wichtige Geldüberweisungen erhält, gleichzeitig aber einen erheblichen Verlust an Arbeitskräften verkraften muss.