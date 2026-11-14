Lana Pudar gewinnt zweimal in den USA – hinter ihrer Bestzeit steckt eine Überraschung

Lana Pudar setzt ihre erfolgreiche Karriere in den Vereinigten Staaten fort. Bei einem Universitätswettkampf am 7. November 2026 in Charlottesville gewann die bosnisch-herzegowinische Schwimmerin sowohl über 100 als auch über 200 Yards Schmetterling. Besonders bemerkenswert war ihre Leistung über die längere Distanz, bei der sie ihre bisherige Bestmarke im amerikanischen Collegesport verbesserte.

Die Erfolge sind ein weiteres positives Signal für die junge Athletin, die seit 2025 an der renommierten University of Virginia trainiert. Allerdings lassen sich ihre amerikanischen Zeiten nicht unmittelbar mit jenen vergleichen, die sie bei Europa- oder Weltmeisterschaften erzielt.

Zwei Siege und eine neue persönliche Bestzeit

Beim Wettkampf gegen die West Virginia University zeigte Lana Pudar ihre Stärke in ihrer Paradedisziplin. Über 200 Yards Schmetterling erreichte sie nach 1:53,62 Minuten das Ziel. Damit verbesserte sie ihre Zeit vom 17. Oktober, als sie dieselbe Strecke in 1:55,16 Minuten geschwommen war, um 1,54 Sekunden.

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Auch über 100 Yards Schmetterling war Pudar nicht zu schlagen. Sie gewann in 52,17 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Olivia Hine, die 52,60 Sekunden benötigte. Die Frauenmannschaft der University of Virginia setzte sich insgesamt mit 175:115 Punkten gegen West Virginia durch.

Für Pudar sind die beiden Siege ein weiterer Erfolg in ihrer zweiten Saison an der amerikanischen Universität. Besonders ihre Entwicklung über die längere Schmetterlingsdistanz dürfte für die weitere Saison interessant werden.

Warum 200 Yards nicht 200 Meter sind

Hier beginnt der überraschende Teil der Geschichte. Während europäische Schwimmfans mit Zeiten über 100 oder 200 Meter vertraut sind, werden viele amerikanische Universitätswettkämpfe in sogenannten 25-Yard-Becken ausgetragen.

Ein Yard entspricht 91,44 Zentimetern. Damit ergeben 200 Yards lediglich 182,88 Meter. Lana Pudar schwamm bei ihrem Sieg also 17,12 Meter weniger als bei einem Rennen über 200 Meter.

Auch ihre 100-Yard-Zeit von 52,17 Sekunden darf deshalb nicht mit einem Ergebnis über 100 Meter gleichgesetzt werden. Diese Strecke ist in den USA um 8,56 Meter kürzer. Wer ihre amerikanischen Ergebnisse mit europäischen Rekorden vergleicht, könnte deshalb völlig falsche Schlussfolgerungen ziehen.

Auch die Anzahl der Wenden macht einen Unterschied

Die geringere Distanz ist allerdings nicht der einzige Unterschied. Bei amerikanischen Collegewettkämpfen werden häufig Becken mit einer Länge von 25 Yards verwendet.

Über 200 Yards müssen die Schwimmer deshalb siebenmal wenden. Bei einem internationalen 200-Meter-Rennen in einem 50-Meter-Becken sind dagegen nur drei Wenden notwendig. Das ist sportlich entscheidend.

Bei jeder Wende können sich die Athleten kraftvoll von der Beckenwand abstoßen und zunächst unter Wasser beschleunigen. Gute Wendentechnik kann dadurch wertvolle Zeit sparen. Auch in Europa gibt es Kurzbahnwettbewerbe, allerdings üblicherweise in 25-Meter-Becken.

Die Zeiten aus 25-Yard-, 25-Meter- und 50-Meter-Becken sind daher drei unterschiedliche Kategorien.

Zwar existieren mathematische Umrechnungsmodelle, doch sie liefern lediglich Schätzungen. Eine tatsächlich geschwommene Zeit über 200 Meter ersetzen sie nicht.

Von Mostar an eine der besten Schwimmuniversitäten

Die sportliche Karriere von Lana Pudar ist schon jetzt außergewöhnlich. Die 2006 in Mostar geborene Schwimmerin gewann bei den Europameisterschaften 2022 in Rom Gold über 200 Meter Schmetterling. Damit wurde sie zur ersten Europameisterin in der Geschichte Bosnien und Herzegowinas im Schwimmen.

Bei den Weltmeisterschaften 2024 in Doha holte sie außerdem Bronze über dieselbe Distanz. Sie vertrat ihr Heimatland bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und Paris 2024.

Im Jahr 2025 entschied sie sich für einen wichtigen Karriereschritt und wechselte an die University of Virginia. Dort trainiert sie unter Chefcoach Todd DeSorbo, der zu den erfolgreichsten Schwimmtrainern der Vereinigten Staaten gehört.

Das amerikanische Universitätssystem verbindet akademische Ausbildung mit professionell organisiertem Leistungssport. Für internationale Athleten eröffnet es den Zugang zu leistungsstarken Trainingsgruppen, modernen Sportanlagen und regelmäßigen Wettkämpfen.

Was ihre Erfolge für Bosnien bedeuten

Obwohl Lana Pudar inzwischen in den USA lebt und trainiert, startet sie bei internationalen Meisterschaften weiterhin für Bosnien und Herzegowina. Ihre Entwicklung ist deshalb auch für den bosnischen Schwimmsport von großer Bedeutung.

Mit ihren bisherigen Medaillen hat Pudar bereits bewiesen, dass sie auf internationalem Spitzenniveau konkurrenzfähig ist. Die jüngsten Leistungen zeigen, dass sie auch im amerikanischen Universitätssystem Fortschritte erzielt. Ob sich diese Entwicklung auf der olympischen 50-Meter-Bahn in vergleichbare Verbesserungen übersetzen lässt, werden erst ihre nächsten internationalen Wettkämpfe zeigen.

Die nächste Gelegenheit, ihre Form im Collegesport unter Beweis zu stellen, bietet das Tennessee Invite vom 17. bis 20. November 2026. Für ihre Fans bleibt eines besonders erfreulich: Lana Pudar gewinnt nicht nur Rennen, sondern verbessert auch ihre persönlichen Leistungen.

Und während die Zahlen aus Amerika etwas anders gelesen werden müssen, bleibt die wichtigste Nachricht unverändert: Die Schwimmerin aus Mostar arbeitet weiter an ihrer internationalen Erfolgsgeschichte.