Fettbrand mit Wasser gelöscht: Schwerverletzte im künstlichen Tiefschlaf

Ein Griff zum falschen Löschmittel genügt. In Wiener Neustadt verwandelt sich eine Küche binnen Sekunden in eine Gefahrenzone.

Eine 24-Jährige hat sich am Freitagnachmittag in Wiener Neustadt bei einer Fettexplosion schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus, die Frau wurde ins AKH Wien geflogen.

In der Küche einer Wohnung fing Speisefett Feuer. Beim Löschversuch mit Wasser explodierte das Fett heftig und spritzte bis zur Küchendecke. Die Frau trug dabei schwere Gesichtsverletzungen davon.

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Als die Feuerwehr eintraf, kümmerte sich der Rettungsdienst bereits um die 24-Jährige. Der Notarzt und das Team des Roten Kreuzes versetzten sie vorsorglich in künstlichen Tiefschlaf. Danach brachte sie der Notarzthubschrauber ins AKH Wien.

Gefährliche Verdampfung

Zu der Explosion kommt es, weil Wasser bei Kontakt mit heißem Fett schlagartig verdampft. Das brennende Fett wird dabei explosionsartig aus Topf oder Pfanne geschleudert, binnen weniger Sekunden können sich große Stichflammen bilden. Christian Pfeiffer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt, warnte: „Brennendes Fett darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Bereits eine geringe Menge Wasser kann eine heftige Fettexplosion auslösen und zu schwersten Verletzungen führen“.

Der Brand war bereits gelöscht, als die Einsatzkräfte die Wohnung erreichten. Die Feuerwehr prüfte die Küche mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester, nahm den Herd vom Strom und lüftete die verrauchte Wohnung. Ebenso wurden die benachbarten Wohnungen überprüft.

Richtiges Löschen

Bei einem kleinen Fettbrand rät die Feuerwehr, die Flammen mit einem passenden Deckel zu ersticken und die Herdplatte auszuschalten, sofern das ohne Gefahr möglich ist. Auch spezielle Fettbrandlöscher der Brandklasse F lassen sich einsetzen. Brennende Pfannen oder Töpfe dürfen auf keinen Fall bewegt werden. Lässt sich ein Löschversuch nicht gefahrlos unternehmen, sollte man den Raum verlassen und die Feuerwehr über den Notruf 122 alarmieren.

Größere Brandschäden gab es trotz der heftigen Fettexplosion nicht. Der Schaden beschränkte sich im Wesentlichen auf die Verrauchung der Wohnung. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet.