Bora und Schnee legen Kroatiens Verkehr lahm: Autobahn dicht, Inselverbindungen fallen reihenweise aus

Orkanartige Bora, Schnee und Glätte sorgen in Kroatien für massive Verkehrsbehinderungen. Am frühen Samstagmorgen waren ein wichtiger Abschnitt der A1 und Teile der Küstenstraße gesperrt, zahlreiche Inselverbindungen fielen aus.

Betroffen sind wichtige Reiserouten zwischen Zagreb, Rijeka, Dalmatien und den kroatischen Inseln. Wer am Wochenende aus Österreich nach Kroatien fährt oder die Heimreise antritt, sollte die geplante Strecke unmittelbar vor der Abfahrt kontrollieren.

A1 zwischen Sveti Rok und Posedarje gesperrt

Besonders schwerwiegend ist die Sperre der Autobahn A1 zwischen Sveti Rok und Posedarje. Der Abschnitt führt durch das Velebit-Gebirge und gehört zur wichtigsten Straßenverbindung zwischen Zagreb und Dalmatien. Auch die Jadranska magistrala DC8 zwischen Karlobag und Sveta Marija Magdalena wurde für den gesamten Verkehr geschlossen. Auf weiteren Abschnitten der Küstenstraße gelten Einschränkungen für bestimmte Fahrzeuggruppen.

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Die Autobahn A6 zwischen Rijeka und Zagreb war zwischen Kikovica und Delnice nur für Pkw geöffnet. Fahrzeuge mit Anhängern, Motorräder, Doppeldeckerbusse, Lieferwagen und Fahrzeuge mit größerer Windangriffsfläche mussten auch auf mehreren Küstenabschnitten mit Fahrverboten rechnen. Die Lage kann sich abhängig von Windstärke, Schneefall und Räumarbeiten kurzfristig verändern. Eine am Morgen gesperrte Strecke kann später freigegeben werden, während an anderer Stelle neue Einschränkungen entstehen.

Keine freie Route für schwere Fahrzeuge

Besonders problematisch ist die Situation für den Schwerverkehr. In der Nacht gab es zeitweise keine frei befahrbare Verbindung für Lastwagen mit Anhängern und Sattelschlepper zwischen dem kroatischen Landesinneren, der Küste und Istrien. Auch Fahrzeuge ohne vorgeschriebene Winterausrüstung durften bestimmte Straßen in Gorski kotar, Lika und dem kroatischen Küstengebiet nicht benutzen. Räum- und Streufahrzeuge waren im Einsatz.

Autofahrer sollten diese Fahrzeuge nicht überholen und mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen. Auf Brücken, Viadukten und schattigen Straßenabschnitten besteht zusätzlich die Gefahr von Glatteis.

Zahlreiche Inselverbindungen betroffen

Der Sturm trifft auch den Schiffsverkehr. Für Samstag wurden unter anderem die Katamaranverbindungen Mali Lošinj–Cres–Rijeka und Novalja–Rab–Rijeka eingestellt. Auch die Verbindung Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ war betroffen. In der Nacht führte HAK darüber hinaus weitere unterbrochene Fähren, Katamarane und Schiffsverbindungen an. Dazu gehörten zeitweise unter anderem die Routen Stinica–Mišnjak, Prizna–Žigljen, Rijeka–Rab–Novalja, Pula–Zadar, Ubli–Korčula–Dubrovnik und Mali Lošinj–Unije–Susak.

Auf der Linie Jelsa–Bol–Split sollte die Abfahrt stattdessen ab Stari Grad erfolgen. Ob Bol angelaufen werden kann, sollte erst kurzfristig anhand der Wetterlage entschieden werden. Reisende dürfen deshalb nicht automatisch davon ausgehen, dass eine alternative Fähre oder ein anderer Hafen tatsächlich erreichbar ist. Vor einer längeren Fahrt zur Ersatzverbindung sollte auch deren Status kontrolliert werden.

Winter hält in Gorski kotar und Lika Einzug

Auf mehreren Straßen in Gorski kotar, Lika und dem kroatischen Küstenhinterland herrschten winterliche Bedingungen. Schnee, nasse Fahrbahnen, Nebel und mögliche Eisbildung erschwerten den Verkehr. Für Fahrzeuge ohne Winterausrüstung galten bereits wetterbedingte Verbote. Unabhängig von der aktuellen Lage beginnt am 15. November zusätzlich die reguläre Winterausrüstungspflicht auf den festgelegten kroatischen Winterstrecken. Sie gilt dort bis zum 15. April.

Für Pkw bis 3,5 Tonnen sind entweder vier Winterreifen vorgeschrieben oder vier Sommerreifen mit mindestens vier Millimetern Profil in Verbindung mit mitgeführten Schneeketten beziehungsweise zugelassenen Traktionshilfen für die Antriebsräder.

Was Reisende aus Österreich beachten sollten

Wer Richtung Rijeka, Zadar, Split oder auf eine Insel unterwegs ist, sollte nicht allein auf die Navigations-App vertrauen. Diese zeigt Straßensperren und Beschränkungen für einzelne Fahrzeuggruppen mitunter verzögert an. Entscheidend sind die aktuellen Meldungen der Verkehrsbehörden und Fährbetreiber. Reisende sollten außerdem ausreichend Kraftstoff, Getränke, warme Kleidung und notwendige Medikamente mitführen. Bei orkanartigen Böen und geschlossenen Autobahnabschnitten kann selbst eine gewöhnliche Fahrt deutlich länger dauern als geplant.