Orkan peitscht mit 192 km/h: Urlauber sitzen in Kroatien fest

Orkanböen, gesperrte Autobahnen, gestrandete Busse: Die Bora trifft Kroatien zur Osterzeit mit voller Wucht.

Tausende Urlauber, die sich die Osterferien an der kroatischen Adria erhofft hatten, sehen sich mit einem massiven Sturmtief konfrontiert: Autobahnabschnitte wurden gesperrt, der Fährverkehr kam vielerorts zum Erliegen, und zwei Flugzeuge mussten ihre Landung abbrechen.

Wer dem grauen Frühlingswetter in Deutschland oder Österreich entfliehen wollte, hatte auf Sonne und Meeresluft gehofft – doch die gefürchtete Bora (Fallwind) durchkreuzte diese Pläne mit Orkanböen, die auf der Insel Rab Windspitzen von bis zu 192 km/h erreichten, wie die Wetterplattform Crometeo vermeldete. Auf der Brücke zur Ferieninsel Krk wurden in den vergangenen Tagen Windgeschwindigkeiten von 170 km/h registriert.

Gesperrte Brücken

Am Karfreitag war die Krk-Brücke zunächst vollständig für alle Fahrzeuge gesperrt. Nach einer kurzzeitigen Freigabe erfassten heftige Seitenböen ein Gespann aus Kombi und Wohnwagen – der Caravan wurde gegen die Brüstung gedrückt und blieb dort hängen. In Povile und Prizna am Festland maß die Bora 145 km/h, in Bakarac unweit von Rijeka 136 km/h.

Die Küstenstraße entlang der Adria war zwischen Senj und Sveta Marija Magdalena gesperrt. Auch am südlichen Fuß des Velebit-Gebirges herrschten ausgeprägte Sturmverhältnisse. Am Karfreitag war der Fähr-, Katamaran- und Schiffsverkehr im nördlichen Teil der kroatischen Adria teilweise eingestellt.

Laut 24sata.hr waren die Verbindungen Pula–Zadar–Pula, Rijeka–Cres–Mali Losinj sowie Rijeka–Rab–Novalja unterbrochen. Die Insel Pag war ausschließlich über die Brücke und nur für Personenwagen erreichbar, während Lkw wegen ihrer höheren Windanfälligkeit nicht passieren durften. Die Dalmatina-Autobahn A1 zwischen Zagreb und Split war auf dem Abschnitt zwischen der Auffahrt Sveti Rok und Posedarje an der Küste seit 7:20 Uhr für sämtliche Fahrzeuge gesperrt.

Gestrandeter Reisebus

Auch rund um Zadar war die Lage angespannt. Bereits am Mittwoch musste ein Reisebus aus Graz infolge der Wetterverhältnisse ungeplant anhalten. Die 77 Insassen befanden sich nach Angaben des kroatischen Zivilschutzes auf der Heimreise, als ein aufziehender Sturm zur Sperrung der Autobahn führte und das Fahrzeug auf eine enge Bergstraße ausweichen musste.

Dort blieb der Bus aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse stecken. „Den Feuerwehrleuten gelang es, eine Leitplanke zu entfernen und den Bus auf die Straße zu ziehen, doch aufgrund des Windes kann der Bus seine Fahrt nicht fortsetzen, und die Fahrgäste werden in Gracac auf einen Ersatzbus aus Graz warten“, hieß es laut Zivilschutz. Bis zur Weiterfahrt wurden die Passagiere in einem nahegelegenen Kulturzentrum untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Auch der Luftverkehr blieb nicht verschont. Am Mittwoch und Gründonnerstag mussten zwei Lufthansa-Flüge der Verbindung München–Dubrovnik beim Landeanflug abbrechen und wieder umkehren – verursacht durch Windböen mit bis zu 72 km/h. Laut Augsburger Allgemeine waren am Mittwoch 195 Passagiere an Bord des Airbus A321 betroffen, am Donnerstag 154 Fluggäste.

Bereits zu Wochenbeginn hatte das Auswärtige Amt in Berlin vor den Unwettergefahren in Kroatien gewarnt. Ab Karsamstag soll der Sturm nachlassen, und über die Osterfeiertage wird sonniges Frühlingswetter an der Adria erwartet.

Auch andernorts in Südeuropa sorgen die Feiertage für extreme Wetterereignisse: In den italienischen Abruzzen fallen gewaltige Schneemengen, auf der griechischen Ferieninsel Kreta trübt Saharastaub die Sicht, während im übrigen Griechenland Orkanstürme toben. Kroatien arbeitet derweil an einem Ausbau seiner Brückeninfrastruktur – ein Großprojekt bei Split soll den Verkehr in der Region sowohl für Einheimische als auch für Urlauber grundlegend verbessern.