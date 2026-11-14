Tränen in den Augen? Selenskyj droht Verlust weiterer Gebiete (VIDEO)

Selenskyjs trauriger Blick: Tausende hoffen auf Frieden, doch Putin bleibt hart

Ein bedrückender Auftritt in Dublin: Während US-Unterhändler von Fortschritten sprechen, wirkt Wolodymyr Selenskyj sichtlich niedergeschlagen. Tausende Kriegsgefangene könnten bald heimkehren, doch ein Ende des Krieges ist weiterhin nicht in Sicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat am Donnerstag in Dublin die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff (69) getroffen. Die Bilder des Treffens sorgen für Aufmerksamkeit: Selenskyj steht mit ernstem, bedrücktem Gesicht zwischen den beiden Amerikanern, während diese von Fortschritten bei den Friedensverhandlungen berichten. Nach Gesprächen in Abu Dhabi rückt zumindest ein umfangreicher Gefangenenaustausch in greifbare Nähe.

Ein Gesicht, das Bände spricht

Aufnahmen vom Treffen am Flughafen von Dublin zeigen einen auffallend ernsten ukrainischen Präsidenten. Während Kushner und Witkoff vor der Presse die Ergebnisse ihrer Gespräche mit Russland erläutern, blickt Selenskyj teilweise wie erstarrt zu Boden. Besonders die deutsche „Bild“-Zeitung griff die Bilder auf und bezeichnete seinen Auftritt als das traurige Gesicht eines möglichen Friedensabkommens.

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🚨 Watch Zelensky on the verge of tears as Jared Kushner lays out the path to ending the war, scanning the room like a kid whose favourite toy has just been taken away.

He doesn’t look like a man ready for peace.

The war has been highly lucrative for him and his circle. Ending it means saying goodbye to lavish shopping sprees in New York and Monte Carlo.

Oh well, some you lose… — Grace Bella Ashford (@RealGraceBella) November 13, 2026

Ob Selenskyj tatsächlich Tränen in den Augen hatte, ist nicht bestätigt. Die Bilder vermitteln jedoch einen bedrückenden Eindruck. Während die amerikanischen Vermittler von Fortschritten sprechen, steht für die Ukraine weiterhin die Frage im Raum, welchen Preis sie für einen Frieden bezahlen müsste. Die beiden US-Vertreter waren zuvor in Moskau mit Wladimir Putin (74) zusammengetroffen. Witkoff hatte den russischen Präsidenten erst im Oktober öffentlich als „Menschenfreund“ bezeichnet und damit international scharfe Kritik ausgelöst.

Tausende könnten nach Hause kommen

Dem Treffen in Dublin waren zweitägige Verhandlungen in Abu Dhabi vorausgegangen, an denen Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA teilnahmen. Ein entscheidender Durchbruch für einen dauerhaften Frieden blieb aus. Allerdings verständigten sich die Beteiligten grundsätzlich auf einen großen Gefangenenaustausch.

Es könnte der größte Austausch von Kriegsgefangenen seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 werden. Nach Angaben der US-Vermittler könnten Tausende Menschen davon profitieren. Konkrete Zahlen und ein endgültiger Termin stehen allerdings noch nicht fest.

Selenskyj zeigte sich insbesondere über diesen humanitären Fortschritt erleichtert. „Unsere Männer, unsere Soldaten, werden nach Hause kommen“, erklärte der ukrainische Präsident nach dem Treffen. Dies sei ein konkretes Ergebnis der Verhandlungen und vor allem für die Familien von großer Bedeutung. Nach Jahren der Ungewissheit könnten zahlreiche Angehörige ihre vermissten Männer, Söhne und Väter wieder in die Arme schließen.

Putin beharrt auf seinen Forderungen

Beim Thema eines dauerhaften Friedens liegen Kiew und Moskau hingegen weiterhin weit auseinander. Russland verlangt nach wie vor weitreichende territoriale und sicherheitspolitische Zugeständnisse.

Für einen Frieden soll die Ukraine nach dem Willen Moskaus weitere Gebiete abtreten. Putin fordert nicht nur die vollständige Kontrolle über den Donbas, sondern erhebt auch Ansprüche auf die Regionen Saporischschja und Cherson. Damit müsste die Ukraine sogar Territorien aufgeben, die Russland militärisch bislang nicht erobern konnte. Selenskyj lehnt solche Gebietsabtretungen entschieden ab. Die Frage, wo künftig die Grenzen verlaufen sollen, zählt deshalb zu den größten Hindernissen auf dem Weg zu einem Friedensabkommen.

Hinzu kommen Forderungen nach einem Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft, dem Ausschluss westlicher Friedenstruppen auf ukrainischem Boden sowie Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte. Kiew lehnt eine erzwungene Abtretung ukrainischer Gebiete ab und fordert verlässliche internationale Sicherheitsgarantien.

Eine Neuerung zeichnet sich dennoch ab: Nach Angaben von Kushner ist Putin bereit, europäische Vertreter an künftigen Verhandlungen zu beteiligen. Selenskyj begrüßte diesen Schritt ausdrücklich. Europa müsse bei Entscheidungen über die eigene Sicherheit mit am Verhandlungstisch sitzen.

Während verhandelt wird, sterben Menschen

Während die Diplomaten über eine mögliche Friedenslösung sprechen, gehen die russischen Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Am Freitagmorgen wurde die Hafenstadt Odessa erneut von russischen Drohnen attackiert. Nach Angaben der örtlichen Behörden kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt.

Besonders erschütternde Aufnahmen zeigen einen Mann, der auf einer Straße über dem blutüberströmten Körper einer getöteten Frau trauert. Auch andere ukrainische Städte gerieten erneut unter Beschuss. In Saporischschja wurden zahlreiche Menschen verletzt, darunter Kinder. In Kiew traf ein Drohnenangriff unter anderem eine medizinische Einrichtung.

Die Angriffe verdeutlichen, wie weit die diplomatischen Bemühungen und die Realität des Krieges weiterhin auseinanderliegen.

Neue Probleme mit Musks Satellitensystem

Zusätzlich berichtet Selenskyj von erheblichen Schwierigkeiten mit Starshield, dem militärisch genutzten Satellitenkommunikationssystem von SpaceX, das zum Unternehmen von Elon Musk (55) gehört. Nach ukrainischen Angaben bestehen Geschwindigkeitsbeschränkungen von rund 161 Kilometern pro Stunde für bestimmte mobile Satellitenterminals. Dabei geht es nicht um die Geschwindigkeit der Internetverbindung, sondern darum, wie schnell sich ein Terminal bewegen darf, ohne die Verbindung zu verlieren.

Das erschwert nach ukrainischer Darstellung insbesondere den Einsatz schneller Abfangdrohnen gegen moderne russische Angriffsdrohnen mit Strahlantrieb. Selenskyj fordert deshalb eine rasche Klärung mit den amerikanischen Behörden und SpaceX. Eine eindeutige Erklärung für die Einschränkungen liegt bislang nicht vor. SpaceX hat eine gezielte Änderung der Nutzungsbedingungen nicht bestätigt.

Für die Ukraine könnten diese technischen Probleme schwerwiegende Folgen haben. Denn gerade bei der Abwehr schneller Drohnenangriffe ist eine stabile Kommunikation entscheidend.

Hoffnung auf Heimkehr, aber noch kein Frieden

Trotz der weiterhin ungelösten Streitfragen hält Selenskyj an den diplomatischen Bemühungen fest. Weitere Gesprächsrunden sind geplant, künftig sollen auch europäische Vertreter direkt daran teilnehmen. Für Tausende ukrainische und russische Familien steht zunächst jedoch etwas anderes im Vordergrund: die Hoffnung, ihre Angehörigen nach langer Kriegsgefangenschaft wiederzusehen.

Ob daraus auch eine dauerhafte Friedenslösung entstehen kann, bleibt völlig offen. Während in Dublin über Fortschritte gesprochen wurde, erinnerte der nächste russische Angriff auf Odessa daran, dass der Krieg unvermindert weitergeht.