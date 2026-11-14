Dua Lipas Vater über dramatische Flucht: „Wir saßen im Kriegs-Sarajevo fest“

Von Pristina nach London, vom Auswanderer zum Festivalgründer. In Zagreb verrät Lipa, wer in der Familie das letzte Wort hat.

Lipa hat in Zagreb erklärt, wie das in Pristina gegründete Sunny Hill Festival zu einer Veranstaltung von internationalem Rang wurde. Im Gespräch gewährte er Einblicke in seine Biografie, sein Familienleben und seine Haltung zur Region.

Bei einer Konferenz in Zagreb schilderte Lipa am Donnerstag, wie das von ihm in Pristina ins Leben gerufene Sunny Hill Festival gewachsen ist. Miley Cyrus, Peggy Gou und Katy Perry standen dort bisher auf der Bühne. Im Anschluss sprach er mit RTL Direkt und sagte, dass Dua Lipa diesmal nicht nach Zagreb kommen werde.

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Weg nach London

Lipa erinnerte sich, 1992 aus politischen Gründen Pristina verlassen zu haben und nach London gegangen zu sein. Die britische Hauptstadt sei damals kein gewöhnliches Ziel für Auswanderer gewesen, habe ihn aber als Stadt der Musik und der Kunst angezogen. „Es gibt diesen abgedroschenen Spruch, dass alles aus einem Grund geschieht. Ob das hier zutrifft, weiß ich nicht. Ich habe 1992 meine Heimatstadt Pristina verlassen und bin nach London gegangen, obwohl London damals kein typisches Ziel für Auswanderer war. Es war eine Stadt für Liebhaber von Musik und Kunst, eine Stadt, in die man sich verliebt und die einen einfach in ihren Bann zieht. Wer aus wirtschaftlichen Gründen auswanderte, ging in die Schweiz, nach Deutschland, in die USA oder nach Skandinavien. Ich habe den Kosovo wegen politischer Probleme verlassen und bin nach London gegangen. In jenem Jahr bin ich mit meiner damaligen Freundin, heute meiner Frau, im Sarajevo des Krieges steckengeblieben. Zum Glück können wir heute zurückkehren, unser Land so fördern, wie es das verdient, und es den Menschen besser näherbringen als damals, als wir weggingen“, sagte er.

Auf seine Rolle als Vater und Manager von Dua Lipa angesprochen, meinte Lipa, diese Frage bekomme er oft gestellt. „Dua und ich sind in einer einzigartigen Situation, beruflich wie privat. Wir stehen einander sehr nahe, verstehen uns bestens und arbeiten seit ihrer Kindheit zusammen. Deshalb wissen wir genau, wo die Grenze zwischen Beruf und Privatleben verläuft. Entscheidungen treffen wir immer in Absprache mit Dua. Sie ist über alles informiert, was ihre Arbeit, ihr Geschäft und ihre Karriere betrifft. Nichts passiert ohne ihr Wissen. Über vieles müssen wir gar nicht erst reden, weil wir es sofort verwerfen oder weil es sich aus Termingründen oder anderen Gründen nicht machen lässt. Die wichtigen Entscheidungen aber, die wirklich bedeutenden, treffen wir selbstverständlich gemeinsam“, sagte er. Gefragt, wer das letzte Wort habe, antwortete er knapp: „Immer sie.“

Privat versuche die Familie, so normal wie möglich zu leben, erzählte Lipa. Dua verbringe viel Zeit mit Freunden aus der Kindheit sowie mit ihrem Bruder und ihrer Schwester. Zu Hause würden die Sprachen gemischt, alle drei Kinder sprächen fließend Albanisch. „Wir mischen die Sprachen, aber alle drei Kinder sprechen fließend Albanisch. Ich spreche auch Kroatisch, allerdings mit bosnischem Akzent…“, fügte er hinzu.

Zum Sommer erzählte Lipa, er habe gemeinsam mit seiner Frau ein Konzert von Dino Merlin besucht. „Ich bin nicht nur wegen Dino Merlin in die Region gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber während meines Studiums habe ich viel Zeit in Sarajevo verbracht. Dino Merlin ist ein großartiger Interpret und Künstler. Damals waren wir in Montenegro, wir haben ein Sommerhaus in Ulcinj, im Süden des Landes. Wir waren zufällig dort, und zum Glück kennen wir die Leute, da hat ein Anruf genügt. Wir sind hingegangen, um den Abend zu genießen, und es war wunderschön“, sagte er.

Haltung zur Region

Lipa ist überzeugt, dass Musiker und Sportler für ihr Land oft mehr bewegen können als Politiker. Den Kosovo bewürben sie aus freien Stücken, ohne Abmachung und ohne Unterstützung der Regierung. Er erinnerte daran, wie viel Unverständnis es in den 1980er- und 1990er-Jahren in Teilen der heutigen Staaten der Region gegeben habe. Heute biete sich die Chance, die Gastfreundschaft und die Schönheiten des Kosovo zu zeigen. Zu den politischen Veränderungen in Serbien wolle er sich nicht äußern.

Es freue ihn aber, wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen, weil die Zukunft in ihren Händen liege.