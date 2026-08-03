Dua Lipa um 5 Uhr früh mit Pljeskavica – Fans rasten aus (VIDEO)

Katy Perry, Lewis Capaldi – und eine Pljeskavica um 5 Uhr früh. Dua Lipas Festivalwochenende im Kosovo endete auf unerwartete Art.

Dua Lipa verbrachte das vergangene Wochenende in ihrer Wahlheimat Kosovo – nicht als Touristin, sondern in ihrer Rolle als Mitorganisatorin des Sunny Hill Festivals in Prishtina, das sie gemeinsam mit ihrem Vater ins Leben gerufen hat. Von 31. Juli bis 2. August verwandelte das Festival die kosovarische Hauptstadt einmal mehr in einen Treffpunkt für Musik, Kultur und Gemeinschaft.

Veranstaltet wird das Event von der Sunny Hill Foundation, einer humanitären Organisation, die Lipa und ihr Vater mit dem erklärten Ziel gründeten, albanische und kosovarische Kultur sowie heimische Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Sämtliche Einnahmen fließen direkt in wohltätige Projekte im Kosovo.

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Viraler Schwesternmoment

Auf ihren Social-Media-Kanälen gewährte die Sängerin Einblicke in ein Wochenende voller Konzerte und Familienmomente – darunter Auftritte von Katy Perry und Lewis Capaldi. Für besonderes Aufsehen sorgte jedoch nicht die große Bühne, sondern ein kurzes, ungestelltes Video mit ihrer Schwester Rina Lipa.

Zu sehen sind die beiden um fünf Uhr morgens nach einem langen Abend – und in der Hand hält Dua eine Pljeskavica im Fladenbrot. „Scheiß auf Avocado-Toast“, sagt sie lachend in die Kamera. „Zeit fürs Frühstück. Das ist Balkan-Style.“

Was folgt, ist ein kleines Schwesternstück: Rina stibitzt ihrer berühmten Schwester ungeniert einen Bissen, Dua lacht und schüttelt ungläubig den Kopf. „Frühstück für Champions“, fügt sie noch hinzu.

Fans begeistert

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. Besonders Fans aus der Balkanregion überhäuften den Clip auf X und Instagram mit Kommentaren. „Das ist das beste Frühstück, das man um 4:28 Uhr morgens haben kann“, schrieb eine Nutzerin.

„Genau! Essen vom Balkan ist das Beste“, pflichtete ein anderer bei. Weitere Stimmen: „Das beste Video von dir und Rina“ und „Ich stimme zu, Dua – sollen es ruhig alle hören.“