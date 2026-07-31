Ein Bissen, ein Urteil – und plötzlich steht der ewige Balkan-Vergleich neu auf dem Prüfstand.

Der YouTuber Kiran Brown hat sich einem selbst gesteckten Ziel verschrieben: Er will jedes Land der Welt bereisen und dabei ungeschönt zeigen, was ihn dort erwartet. Auf seiner aktuellen Station in Belgrad ließ er es sich nicht nehmen, das wohl bekannteste Gericht der serbischen Küche zu kosten – und hielt seine Eindrücke in einem TikTok-Video fest.

„Hier sollen angeblich die besten Ćevapi ganz Serbiens serviert werden. Schauen wir mal, ob das wirklich stimmt“, kündigte Brown zu Beginn des Clips an. Als der Kellner ihm schließlich eine dampfende Portion im Somun (Fladenbrot) brachte, war seine Begeisterung kaum zu bremsen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Browns Urteil

„Ćevapi gehören zu meinen absoluten Lieblingsgerichten vom Balkan. Ich habe sie auch schon in Bosnien gegessen – jetzt wird sich zeigen, ob Serbien mithalten kann. Und ich sage euch: Sie sind ausgezeichnet. Ich könnte sie jeden Tag essen.“ Sein abschließendes Urteil fiel nach leergegessenen Tellern – neben Ćevape hatte er auch Pljeskavica (Hackfleisch-Fladensteak) und Würstchen probiert – eindeutig aus: „Fantastisch. Die Cevapcici hier in Serbien waren ehrlich gesagt besser als die, die ich in Bosnien hatte.“

Leskovаcer Tradition

Kaum ein kulinarisches Thema des Balkans sorgt so zuverlässig für Diskussionen wie der Vergleich der Grilltraditionen. In diesem Zusammenhang wird häufig die Leskovački-Küche genannt, die als eine der bekanntesten Grilltraditionen Serbiens gilt. Spezialitäten wie Leskovački voz, Pljeskavica, Ćevapčići, Vešalica, Ražnjići oder verschiedene Würstchen gehören zum Repertoire dieser Küche. Dazu kommen typische Beilagen wie Ajvar, Ljutenica oder Pinđur.