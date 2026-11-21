Ein Moment auf dem Zebrastreifen verändert alles. In Brunn am Gebirge endet der Freitagvormittag für eine Seniorin im Spital.

In Brunn am Gebirge ist eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling auf einem Schutzweg von einem Auto angefahren worden. Die Fußgängerin trug dabei schwere Verletzungen davon. Zu dem Zusammenstoß kam es am Freitag, dem 20. November, gegen 9.25 Uhr auf der Enzersdorfer Straße.

Unfallhergang

Am Steuer des Pkw saß ein 83-jähriger Wiener, der in Richtung Mödling fuhr. Er dürfte die Pensionistin nicht bemerkt haben.

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Nachdem der Notarzt die Verletzte erstversorgt hatte, wurde sie ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.