Wer dieses Wochenende über Kroatien nach Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro fährt, sollte zusätzliche Zeit einplanen. Der kroatische Automobilklub HAK erwartet erhöhten Grenzverkehr, am Sonntag könnte auch das Wetter die Reise erschweren.

Für viele Familien aus Österreich führt die Wochenendfahrt über kroatische Autobahnen und Grenzübergänge in die Heimat. In seiner Samstagsprognose für den 21. November nannte HAK sechs Übergänge, an denen Wartezeiten im Personenverkehr zu erwarten seien. Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Die Prognose ist keine Bestätigung eines bereits bestehenden Staus und nennt keine konkrete Wartezeit.

Diese sechs Grenzübergänge stehen im Fokus

An der Grenze zu Bosnien und Herzegowina betrifft die Warnung Gornji Varoš–Gradiška, Ličko Petrovo Selo–Izačić und Svilaj. Damit stehen sowohl wichtige Zufahrten in die Krajina als auch die Verbindung über die Save bei Svilaj im Fokus. Für Fahrten nach Serbien nennt HAK die beiden stark genutzten Übergänge Bajakovo–Batrovci und Tovarnik–Šid. Dort erwartet der Automobilklub zusätzlich erhöhten Lkw-Verkehr.

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Wer über Süddalmatien nach Montenegro weiterfährt, sollte beim Übergang Karasovići–Debeli Brijeg ebenfalls mehr Zeit einkalkulieren. Aus der Prognose lässt sich allerdings nicht ableiten, welcher Übergang zu welcher Uhrzeit am schnellsten sein wird. Auch eine pauschale Empfehlung, von Bajakovo nach Tovarnik auszuweichen, wäre deshalb nicht seriös.

Keine Kamerabilder bedeuten nicht freie Fahrt

Gerade bei Bajakovo kann die Einschätzung vor der Abfahrt schwieriger werden. HAK weist darauf hin, dass eine instabile Telekommunikationsverbindung den Zugriff auf die dortigen Grenzkameras zeitweise verhindert. Ein fehlendes Kamerabild ist somit kein Hinweis auf eine störungsfreie Abfertigung. Reisende sollten zusätzlich die schriftlichen Verkehrsmeldungen beachten. Angaben zu Grenzwartezeiten können sich innerhalb kurzer Zeit ändern.

Ein größerer Umweg lohnt sich zudem nur, wenn die voraussichtliche Zeitersparnis die zusätzliche Fahrstrecke tatsächlich aufwiegt. Wer spontan einem vermeintlichen Geheimtipp folgt, kann sonst länger unterwegs sein als auf der ursprünglich geplanten Route.

Am Sonntag kommen Regen und Schneeregen dazu

Auch für Sonntag, den 22. November, erwartet HAK erhöhten Personen- und Güterverkehr an Kroatiens Grenzen zu Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. Gleichzeitig verschärft sich laut Prognose die Wettersituation. In weiten Teilen Kroatiens werden nasse und rutschige Fahrbahnen erwartet. Kräftigere Schauer können zu Wasseransammlungen führen. Im Bergland und entlang der Adriamagistrale sind Steinschläge möglich, in höheren Lagen auch Schneeregen und auf den höchsten Gipfeln Schnee. Stürmischer Südwind könnte zusätzlich den Schiffsverkehr beeinträchtigen. (m.hak.hr)

Wer erst am Sonntag zurück nach Österreich fährt, sollte daher nicht ausschließlich auf die Grenzwartezeiten schauen. Auch die Straßenverhältnisse auf der Anfahrt können zusätzliche Reisezeit erfordern.

Für Reisebusse gelten nicht überall dieselben Möglichkeiten

Bei der Wahl einer Ausweichroute kommt es außerdem auf das Fahrzeug an. Über die Brücke zwischen Gunja und Brčko dürfen laut HAK weiterhin keine Reisebusse und Lastwagen fahren. Die ausgewiesene Umleitung führt über Županja–Orašje. Am Übergang Stara Gradiška–Gradiška gelten ebenfalls besondere Vorgaben: Fahrzeuge, die einer Zollabfertigung unterliegen, werden nach Gornji Varoš verwiesen. Für Pkw ist der alte Übergang geöffnet.

Für die Fahrt am Wochenende zählt deshalb die Kombination aus aktueller Grenzmeldung, passender Route und Wetterlage. Die bislang genannten sechs Übergänge sind keine Liste bestätigter Staus, sondern ein Hinweis, wo Reisende besonders aufmerksam planen sollten.