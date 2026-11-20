Es ist der 28. August 2025, kurz nach sieben Uhr morgens. Eine Sachbearbeiterin einer Bausparkasse beginnt ihren Arbeitstag im Homeoffice. Während ihr Computer hochfährt, kontrolliert sie ihre Aufgabenliste und bemerkt, dass ihre Wasserflasche leer ist. Sie möchte sich einen Minzsaft zubereiten. Weil in der Küche kein Sirup mehr vorhanden ist, geht sie in den Keller. Auf dem Rückweg passiert es: Sie stürzt auf der letzten Treppenstufe und verletzt sich an der linken Schulter und der rechten Hand.

Unfallversicherung lehnt Ansprüche ab

Die Frau geht davon aus, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Schließlich hat sie ihre Arbeitszeit bereits erfasst und wollte sich lediglich etwas zu trinken holen, um anschließend weiterzuarbeiten. Doch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sieht das anders. Im Jänner 2026 lehnt sie die Anerkennung ab.

Die Betroffene klagt und fordert eine Versehrtenrente sowie die Feststellung der gesundheitlichen Unfallfolgen. Der Rechtsstreit landet schließlich beim Obersten Gerichtshof (OGH). Dieser weist am 15. September ihre außerordentliche Revision zurück. Damit bleibt die Entscheidung der Vorinstanzen bestehen: Der Sturz beim Holen des Minzsirups gilt nicht als Arbeitsunfall.

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Derselbe Treppensturz, aber ein völlig anderes Urteil

Besonders überraschend wird die Entscheidung im Vergleich mit einem früheren Fall. Bereits 2021 hatte sich der OGH mit einem Beschäftigten beschäftigt, der ebenfalls während seiner Arbeit im Homeoffice auf einer Treppe gestürzt war. Damals wurde der Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit anerkannt. Der entscheidende Unterschied: Der Mann war unterwegs, um in seinem Arbeitszimmer ein dienstliches Telefonat entgegenzunehmen.

Zwei Menschen stürzen während ihrer Arbeit auf einer Treppe im eigenen Haus. Einer ist unfallversichert, die andere nicht.

Warum? Weil nach der Rechtsprechung nicht allein entscheidend ist, wo und wann ein Unfall passiert, sondern vor allem, welchen Zweck die betreffende Handlung hatte. Der Weg zu einem dienstlichen Telefonat dient unmittelbar der Arbeit. Das Holen einer speziellen Getränkezutat wurde dagegen als private Tätigkeit bewertet.

Was gilt beim Kaffeeholen oder Toilettengang?

Genau hier wird das Urteil für zahlreiche Arbeitnehmer interessant. Grundsätzlich sind Beschäftigte auch im Homeoffice gesetzlich unfallversichert. Voraussetzung ist allerdings ein ausreichender zeitlicher und ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Unfall und der beruflichen Tätigkeit.

Private Handlungen wie Essen, Trinken oder Körperpflege stehen grundsätzlich nicht unter diesem Schutz. Allerdings gibt es Ausnahmen. Eine sehr kurze private Unterbrechung muss den Versicherungsschutz nicht zwangsläufig aufheben. Auch Tätigkeiten, die wesentlich betrieblichen Interessen dienen, können geschützt sein.

Ein pauschales Urteil, wonach jeder Gang zur Kaffeemaschine oder zur Toilette unversichert wäre, lässt sich daraus deshalb nicht ableiten.

Im konkreten Fall war für die Gerichte wesentlich, dass die Frau extra in den Keller ging, obwohl sie in der Küche auch Leitungswasser oder andere Getränke zur Verfügung hatte. Das Holen des Minzsirups diente nach ihrer Beurteilung überwiegend einem privaten Bedürfnis.

Vor der Haustür kann eine andere Regel gelten

Noch kurioser wird die Rechtslage beim sogenannten Wegschutz. Das Gesetz sieht unter bestimmten Voraussetzungen Versicherungsschutz für Wege vor, die Beschäftigte während der Arbeitszeit zurücklegen, um lebensnotwendige persönliche Bedürfnisse zu befriedigen.

Dabei kann es einen Unterschied machen, ob sich ein Unfall innerhalb der eigenen Wohnung oder auf einem versicherten Weg außerhalb ereignet. Seit Jänner 2025 unterscheidet Österreich außerdem zwischen Telearbeit an besonders geschützten Orten, etwa der eigenen Wohnung, und anderen selbst gewählten Arbeitsorten. Wer beispielsweise gelegentlich von einem Café aus arbeitet, genießt nicht automatisch denselben Schutz für seine Wege wie jemand im Homeoffice.

Was Arbeitnehmer nach einem Unfall tun sollten

Die Arbeiterkammer empfiehlt, einen möglichen Arbeitsunfall unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden und zu überprüfen, ob eine Unfallmeldung an die AUVA erfolgt ist. Gerade im Homeoffice sollte möglichst genau dokumentiert werden, welche Tätigkeit unmittelbar vor dem Unfall ausgeführt wurde und weshalb der betreffende Weg notwendig war. Denn der Fall zeigt eine rechtliche Besonderheit, die viele Beschäftigte unterschätzen.

Wer während der Arbeitszeit stürzt, hat nicht automatisch einen Arbeitsunfall. Im Homeoffice kann bereits die Frage, ob jemand ein dienstliches Telefonat entgegennehmen oder sich einen Minzsaft zubereiten wollte, über den gesetzlichen Versicherungsschutz entscheiden.