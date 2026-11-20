Am heutigen 20. November beschäftigen sich die EU-Sportminister in Brüssel mit einer ungewöhnlichen Frage: Wie lassen sich traditionelle Sportarten und Spiele vor dem Verschwinden bewahren? Auf der Tagesordnung stehen Schlussfolgerungen, die solche Spiele als lebendigen Teil des europäischen Kulturerbes anerkennen und ihre Bedeutung für Bewegung und gesellschaftlichen Zusammenhalt hervorheben sollen.

Ein Steinwurf aus Istrien wird zum internationalen Ereignis

Wer in Istrien aufgewachsen ist, kennt möglicherweise das sogenannte Pljočkanje. Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Spieler werfen flache Steine möglichst nahe an einen Zielstein. Wer am nächsten liegt, gewinnt. Ursprünglich spielten vor allem Hirtenkinder dieses Geschicklichkeitsspiel, während sie auf ihre Tiere aufpassten. Schriftliche Erwähnungen reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Heute ist daraus ein organisierter Sport mit Vereinen, Turnieren und Meisterschaften geworden. Seit 2016 gehört Pljočkanje zum geschützten immateriellen Kulturerbe Kroatiens. 2022 folgte eine internationale Anerkennung: Das Spiel wurde Teil des UNESCO-Programms Tocatì, das als vorbildliches Modell zur Bewahrung traditioneller Spiele ausgezeichnet wurde.

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Und die Entwicklung geht weiter. Erst am 23. und 24. Oktober 2026 fand in Svetvinčenat das zehnte internationale Pljočkanje-Festival statt. Anfang November wurde die istrische Tradition sogar beim internationalen Festival Mediterranean Playground im italienischen Matera vorgestellt.

Aus einem Zeitvertreib von Hirtenkindern ist damit eine Sportart geworden, die heute international präsentiert wird.

In Split gibt es eine Sportart, bei der niemand verlieren muss

Noch ungewöhnlicher ist Picigin, das traditionelle Ballspiel aus Split. Dabei stehen die Spieler im seichten Meerwasser und versuchen gemeinsam, einen kleinen Ball möglichst lange in der Luft zu halten. Statt Tore zu erzielen oder einen Gegner zu besiegen, geht es darum, spektakuläre Sprünge und gelungene Ballwechsel zu schaffen.

Picigin wird seit mehr als einem Jahrhundert am berühmten Strand Bačvice gespielt. Seit 2013 ist das Spiel als immaterielles Kulturgut Kroatiens geschützt. In Split werden sogar eigene Meisterschaften veranstaltet. Das Besondere daran: Der Erfolg entsteht durch Zusammenarbeit, nicht durch das Besiegen eines Gegners. Ein Prinzip, das sich deutlich vom klassischen Wettkampfsport unterscheidet.

Auch Slowenien bewahrt einen ungewöhnlichen Sport

Ein weiteres Beispiel ist Pandolo, ein traditionelles Spiel aus Istrien, das insbesondere in Slowenien bis heute gepflegt wird. Zwei Mannschaften mit jeweils drei Spielern treten gegeneinander an. Mit einem Holzschläger versuchen sie, einen kleinen, an beiden Enden zugespitzten Holzstab möglichst weit zu schlagen.

Die Mannschaften wechseln zwischen Angriff und Verteidigung. Punkte gibt es unter anderem für die erzielte Entfernung. Das Spiel erinnert in einzelnen Elementen an Baseball oder Cricket, hat jedoch eigene Regeln und Traditionen. Auch Pandolo steht in Slowenien im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Warum interessiert sich Europa plötzlich dafür?

Der Hintergrund ist größer als die Bewahrung alter Bräuche. Traditionelle Spiele verbinden Bewegung mit kultureller Identität. Häufig benötigen sie nur wenige Hilfsmittel und können von Menschen unterschiedlichen Alters gespielt werden.

Zugleich bewahren sie regionale Besonderheiten, Dialekte und Erinnerungen, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Gerade darin liegt ihr gesellschaftlicher Wert: Großeltern können ihren Enkeln etwas beibringen, das sie selbst bereits als Kinder gespielt haben.

Die EU möchte diese Formen des gemeinsamen Spielens stärker sichtbar machen. Die aktuellen Beratungen bedeuten allerdings nicht, dass bestimmte Balkan-Spiele automatisch neue Fördergelder erhalten oder verpflichtend in Schulen eingeführt werden.

Eine Tradition, die auch in Österreich weiterleben könnte

Für viele Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien haben solche Spiele eine zusätzliche Bedeutung. Sie erinnern an Sommerferien bei den Großeltern, Dorfplätze, Straßen und gemeinsame Nachmittage mit Freunden. Und sie werfen eine interessante Frage auf: Wie viele dieser Spiele kennen Kinder, die heute in Österreich aufwachsen, überhaupt noch?

Während sich moderne Freizeitangebote ständig verändern, überdauern manche dieser Traditionen bereits seit Jahrhunderten. Vielleicht liegt genau darin ihr Geheimnis: Für ein gutes Spiel braucht es weder eine teure Ausrüstung noch einen Bildschirm oder eine Sporthalle. Manchmal reichen tatsächlich ein paar Steine, ein Stück Holz oder ein Ball und jemand, der mitspielt.