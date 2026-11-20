Während weltweit IT-Systeme streiken, dringen Unbekannte in eine Website des Außenministeriums ein. Der Zugriff trifft auch Botschaften im Ausland.

Am Freitagabend hat das Außenministerium einen Cyberangriff auf eine Website gemeldet, die von einem externen Dienstleister betrieben wird. Nach Angaben des Hauses wurden dabei Namen und dienstliche Kontaktdaten von Mitarbeitenden der Zentrale und der Vertretungsbehörden im Ausland eingesehen. Der unbefugte Zugriff erfolgte in der Nacht vom 12. auf den 13. November. Zeitlich fiel er laut Ministerium mit der weltweiten Microsoft-Störung zusammen. Entdeckt wurde er am 13. November, anschließend sei er „umgehend“ unterbunden worden.

Umfang der Daten

Welchen Umfang die eingesehenen Datensätze hatten, ermittelte ein Expertenteam im Zuge seiner Prüfung. Personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern seien darüber hinaus nicht betroffen gewesen, erklärte das Ministerium. Gemeinsam mit dem externen Dienstleister habe man unverzüglich Maßnahmen gesetzt, um weitere Zugriffe zu verhindern. Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend wurde der Vorfall dem Bundesamt für Cybersicherheit und der Datenschutzbehörde gemeldet.

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Das Außenministerium hielt fest, man nehme den Vorfall „sehr ernst“. Höchste Priorität habe die Integrität der Infrastruktur. Die Systeme unterlägen strengen Sicherheitsvorgaben und einem kontinuierlichen Monitoring. Aus Anlass des Vorfalls seien zudem technische Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt worden.

Frühere Angriffe

Das Ministerium war nicht zum ersten Mal Ziel von Cyberangriffen. Zu Jahresbeginn 2020 traf es eine schwerwiegende Cyberattacke, die sich bis in den Februar hinzog. Im April 2022 folgten Angriffe mit Phishing-E-Mails.