Die E-Card fällt aus, die Ordinationen ächzen. Jetzt fordert die Ärztekammer, dass drei IT-Firmen zu einer einzigen verschmelzen.

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) übt Kritik an einem Ausfall der E-Card am Montag. Sie verlangt, dass die drei IT-Firmen, die für die digitale Gesundheitsversorgung zuständig sind, künftig in einem einzigen Unternehmen aufgehen. Derartige Störungen verursachen laut ÖÄK einen erheblichen Zusatzaufwand in den Ordinationen, bei Patientinnen und Patienten lösen sie Unmut aus. Ihre Kritik machte die Kammer am Freitag, dem 20. November, öffentlich.

Wutschers Kritik

Edgar Wutscher, Vizepräsident der ÖÄK, übt Kritik an der Verlässlichkeit der Systeme: „Digitale Anwendungen sollen einen Mehrwert in der Gesundheitsversorgung bieten und zuverlässig unterstützen – wenn die digitale Infrastruktur aber bei einem Peak an Krankheitsfällen schnell überlastet ist, dann ist das Ziel einer digitalen Transformation klar verfehlt“.

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Zuständige Unternehmen

Zuständig für die E-Card ist die Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SVC), die zur Gänze dem Dachverband der Sozialversicherungsträger gehört. Ebenfalls dem Dachverband gehört die IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV). Eigentümer der ELGA GmbH sind Bund, Länder und Sozialversicherer gleichermaßen. Alexander Moussa leitet das ÖÄK-Referat für „e-Health in Ordinationen“. Er führt Effizienz- und Kostengründe ins Treffen, wenn er für die Zusammenlegung der Unternehmen eintritt.