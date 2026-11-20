Wenn Delfine vor der Küste von Piran zum Atmen auftauchen, hinterlassen sie etwas, das mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar ist: winzige Tröpfchen mit genetischem Material. Genau diese Spuren haben internationale Wissenschaftler jetzt genutzt, um mehr über die Tiere herauszufinden. Ihre Ergebnisse wurden am 15. November 2026 in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.

Eine Drohne fängt den Atem der Delfine ein

Die Forscher setzten speziell ausgerüstete Drohnen ein, die über dem Meer flogen und Atemproben der Delfine sammelten. Das Prinzip ist erstaunlich einfach: Sobald ein Delfin auftaucht und ausatmet, gelangen winzige Tröpfchen in die Luft. Darin befinden sich Zellen und genetische Spuren des Tieres.

Normalerweise müssen Wissenschaftler für genetische Untersuchungen häufig kleine Gewebeproben entnehmen. Dabei werden beispielsweise Haut- und Fettschichten mit speziellen Geräten beprobt. Die neue Methode kommt ohne einen solchen Eingriff aus.

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An der Untersuchung waren unter anderem Wissenschaftler der Universität Padua und der slowenischen Meeressäugerschutzorganisation Morigenos beteiligt. Die Proben stammten von Delfinen im Golf von Triest vor Piran sowie aus dem Ambrakischen Golf in Griechenland. Das Ergebnis überraschte selbst durch seine hohe Erfolgsquote: Bei sämtlichen untersuchten slowenischen Atemproben gelang der Nachweis mindestens eines Abschnitts der mitochondrialen DNA. In Griechenland lag die Erfolgsquote bei 78 Prozent. Dabei handelt es sich um Ergebnisse einer begrenzten wissenschaftlichen Untersuchung, nicht um eine generell garantierte Erfolgsquote.

Die DNA verrät mehr als das Aussehen

Besonders interessant wird die Methode durch die Verbindung mit einer zweiten Technik. Forscher erkennen Delfine häufig anhand ihrer Rückenflossen wieder. Kleine Kerben, Narben und individuelle Formen funktionieren dabei ähnlich wie ein natürlicher Fingerabdruck.

Durch die Kombination aus Fotos und Atemproben konnten die Wissenschaftler genetische Informationen bestimmten Tieren zuordnen. Bei insgesamt 15 Delfinen gelang die Sequenzierung von bis zu sechs Abschnitten der mitochondrialen DNA. Diese wird über die mütterliche Linie vererbt.

Damit können Wissenschaftler genetische Unterschiede zwischen Populationen untersuchen und langfristig besser verstehen, wie verschiedene Delfingruppen miteinander verwandt sind. Eine vollständige Entschlüsselung des Erbguts gelang bei den Delfinen allerdings noch nicht.

In Kanada gelingt beinahe gleichzeitig der nächste Durchbruch

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung der Delfinstudie meldeten Forscher der schottischen Universität St Andrews einen weiteren Erfolg. Vor der kanadischen Pazifikküste hatten Wissenschaftler 58 Atemproben von 26 Buckelwalen gesammelt. Dafür befestigten sie sterile Probenschalen an kleinen Drohnen und flogen durch die Atemwolken der auftauchenden Tiere.

Das Bemerkenswerte: Rund 84 Prozent der gewonnenen DNA stammten von den Walen selbst. Anders als bei den Delfinen gelang es den Wissenschaftlern sogar, vollständige genetische Datensätze der Wale zu erstellen. Die Ergebnisse ließen sich durch Vergleiche mit herkömmlichen Gewebeproben überprüfen. Damit könnten Forscher künftig nicht nur die genetische Vielfalt von Walpopulationen untersuchen, sondern auch Verwandtschaftsverhältnisse zwischen einzelnen Tieren erkennen.

Eine bislang schwer zugängliche Frage rückt damit näher: Schwimmen Wale gemeinsam, weil sie miteinander verwandt sind, oder entstehen ihre Gruppen durch langfristige soziale Beziehungen?

Was das für die Adria bedeutet

Gerade vor Slowenien ist diese Entwicklung besonders interessant. Die Organisation Morigenos untersucht seit 2002 systematisch die dort lebenden Großen Tümmler. Die Tiere bewegen sich über nationale Seegrenzen hinweg und sind unter anderem durch Schiffsverkehr, Unterwasserlärm und menschliche Eingriffe in ihren Lebensraum gefährdet.

Seit März 2026 läuft zusätzlich das slowenische Forschungsprojekt eDiNA. Dabei untersuchen Wissenschaftler, wie sich genetische Spuren direkt aus Meerwasser gewinnen lassen. Das langfristige Ziel ist, Delfinpopulationen genauer zu überwachen, ohne die Tiere dafür körperlich untersuchen zu müssen.

Noch sind die neuen Verfahren nicht für jede Delfin- oder Walart gleichermaßen geeignet. Atemproben liefern unterschiedlich große Mengen verwertbarer DNA, und auch die Reaktionen der Tiere auf Drohnen müssen berücksichtigt werden. Doch die beiden nahezu gleichzeitig veröffentlichten Studien zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung.

Was früher eine körperliche Probe erforderte, könnte künftig immer häufiger durch wenige Tropfen Atemluft möglich sein. Und ausgerechnet vor den beliebten Urlaubsorten der slowenischen Adria wird an dieser neuen Form des Meeresschutzes mitgeforscht.