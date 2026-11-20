Die britische Bestsellerautorin Jojo Moyes wollte im Oktober nach einem fünftägigen Aufenthalt in Frankreich nach Hause fliegen. Doch am Flughafen Marseille erwartete sie eine böse Überraschung: Die Grenzbeamten warfen ihr vor, die erlaubten 90 Aufenthaltstage im Schengen-Raum überschritten zu haben.

Dabei hatte die Schriftstellerin innerhalb der vergangenen sechs Monate lediglich 23 Tage im Schengen-Raum verbracht.

Ausreise nicht gespeichert, plötzlich gilt sie als Langzeitbesucherin

Wie die britische Verbraucherorganisation Which? am 10. November berichtete, lag das Problem offenbar bei einer früheren Reise nach Portugal. Moyes hatte das Land bereits im Mai verlassen. Doch ihre Ausreise wurde im neuen europäischen Einreise- und Ausreisesystem EES nicht korrekt registriert.

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Für das Computersystem sah es dadurch so aus, als wäre sie weiterhin im Schengen-Raum geblieben.

Ein französischer Grenzbeamter warnte sie, bei einer erneuten Einreise ohne vorherige Klärung könnten ihr eine Geldstrafe von 10.000 Euro und ein zweijähriges Einreiseverbot drohen. Beides wurde bislang nicht verhängt. Besonders problematisch: Moyes konnte ihre Ausreise nicht einfach mit einem Passstempel beweisen. Denn genau diese Stempel wurden durch das neue digitale Grenzsystem weitgehend ersetzt.

Auch an der Grenze zu Serbien gab es bereits Probleme

Die Recherchen von Which? zeigen, dass es sich nicht um einen isolierten Vorfall handelt. Ein weiterer Reisender berichtete, er sei an der Grenze zwischen Serbien und Rumänien rund zwei Stunden festgehalten worden. Grund waren fehlende Einreisedaten im EES. Seine frühere Fahrt durch den Ärmelkanaltunnel von Großbritannien nach Frankreich war offenbar nicht korrekt registriert worden. Andere Betroffene berichteten von fehlenden Ausreisen und fehlerhaften Aufenthaltsberechnungen.

Damit entsteht ein bemerkenswerter Widerspruch: Ein System, das unerlaubte Aufenthalte zuverlässiger erkennen soll, kann durch unvollständige Daten auch Menschen verdächtig machen, die sich an sämtliche Regeln gehalten haben.

Wie häufig solche Fehler insgesamt auftreten, ist bislang nicht zuverlässig beziffert.

Was bedeutet das für Reisende aus Serbien und Bosnien?

Seit dem 10. April 2026 ist das EES an den Schengen-Außengrenzen vollständig eingeführt. Es betrifft grundsätzlich auch Staatsbürger aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien, die ohne längerfristigen Aufenthaltstitel für einen Kurzaufenthalt in den Schengen-Raum einreisen.

Für sie gilt weiterhin die bekannte Regel: maximal 90 Aufenthaltstage innerhalb von 180 Tagen. Wer beispielsweise seine Familie in Österreich besucht und anschließend über Kroatien nach Bosnien zurückkehrt, muss bei der Ausreise korrekt erfasst werden. Fehlt dieser Eintrag, könnte das System bei einer späteren Reise fälschlicherweise von einem längeren Aufenthalt ausgehen.

Eine wichtige Ausnahme gilt für Menschen mit einem gültigen österreichischen Aufenthaltstitel oder einem längerfristigen Schengen-Visum. Sie sind grundsätzlich von der EES-Registrierung ausgenommen. Auch EU-Bürger werden nicht im EES erfasst.

Warum alte Flugtickets plötzlich wichtig werden

Besonders interessant ist die Frage, wie Reisende einen solchen Fehler überhaupt beweisen können. Die EU räumt Betroffenen ausdrücklich das Recht ein, unrichtige oder unvollständige EES-Daten berichtigen zu lassen. Dafür können sie sich an die zuständige Datenschutz- beziehungsweise Grenzbehörde eines teilnehmenden europäischen Staates wenden, vorzugsweise jenes Staates, in dem die betreffende Ein- oder Ausreise stattgefunden hat.

Als Nachweise kommen beispielsweise Bordkarten, Flugtickets, Buchungsbestätigungen oder vorhandene Passstempel infrage. Auch weitere nachvollziehbare Reiseunterlagen können helfen. Doch die Berichtigung kann kompliziert sein. Im Fall von Jojo Moyes verlangten die portugiesischen Behörden nach Angaben von Which? sogar eine anwaltlich beglaubigte Passkopie und zusätzliche Ausreisenachweise.

Vor der Weihnachtsreise besser selbst kontrollieren

Für EES-pflichtige Reisende gibt es auf dem offiziellen EU-Reiseportal das Online-Werkzeug „Check how long you can stay“. Es zeigt die berechnete verbleibende Aufenthaltsdauer an und kann auf unvollständige Daten hinweisen. Wer Unstimmigkeiten entdeckt, sollte möglichst vor der nächsten Reise eine Berichtigung beantragen und entsprechende Belege sichern.

Auch bei einem Verdacht direkt an der Grenze sollten Reisende ihre tatsächlichen Aufenthaltszeiten erklären und vorhandene Nachweise vorzeigen. Ein fehlerhafter Datenbankeintrag bedeutet nicht automatisch, dass eine Strafe rechtmäßig ist. Gerade vor den kommenden Weihnachtsreisen auf den Balkan erhält diese Entwicklung eine besondere Bedeutung.

Jahrelang haben Reisende darauf geachtet, dass ihre Pässe richtig abgestempelt werden. Jetzt müssen sie sich möglicherweise mit einem ganz anderen Problem beschäftigen: Wie beweist man eine Ausreise, wenn der Computer behauptet, dass sie nie stattgefunden hat?