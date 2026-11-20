Am 18. November 2026 erreichte Voyager 1 eine Entfernung von rund 25,9 Milliarden Kilometern zur Erde. Damit hat erstmals ein von Menschen geschaffenes Objekt die Grenze von einem Lichttag überschritten. Die NASA bestätigte den historischen Meilenstein am Donnerstag. Doch die Freude ist getrübt: Seit dem 14. November empfängt die US-Raumfahrtbehörde keine wissenschaftlichen oder technischen Betriebsdaten mehr von der Sonde.

Eine einzige Antwort dauert mindestens zwei Tage

Um die Dimension dieser Entfernung zu verstehen, hilft ein einfacher Vergleich. Ein Funksignal benötigt von der Erde zum Mond ungefähr 1,3 Sekunden. Bis zum Mars dauert es je nach Entfernung mehrere Minuten.

Bei Voyager 1 sind es inzwischen 24 Stunden, für eine einzige Richtung.

Schicken NASA-Ingenieure heute einen Befehl zur Sonde, kommt dieser erst am nächsten Tag an. Selbst wenn Voyager 1 sofort reagiert und eine Antwort zurückschickt, erreicht diese die Erde frühestens weitere 24 Stunden später. Das bedeutet: Zwischen einer Anweisung und der frühestmöglichen Rückmeldung liegen rund 48 Stunden. Funktioniert etwas nicht, beginnt das gesamte Verfahren von vorne. Ein technisches Problem, das sich bei einem Computer auf der Erde innerhalb weniger Minuten untersuchen ließe, kann im Weltall Wochen beanspruchen.

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Ausgerechnet jetzt sendet die Sonde keine Daten mehr

Das aktuelle Problem macht diese enorme Verzögerung besonders deutlich. Seit dem 14. November empfängt das Kontrollzentrum zwar weiterhin ein Funksignal von Voyager 1, allerdings keine verwertbaren Wissenschafts- und Betriebsdaten. Das ist ein entscheidender Unterschied zu einem vollständigen Kontaktverlust.

Das sogenannte Trägersignal zeigt, dass die Antenne noch zur Erde ausgerichtet ist und die Funkanlage grundsätzlich funktioniert. Die NASA vermutet deshalb, dass die Störung mit einem Bordcomputer zusammenhängen könnte, der die gesammelten Informationen für die Übertragung aufbereitet. Die genaue Ursache ist noch nicht geklärt.

Besonders brisant: Bereits im Oktober hatte die NASA rund 48 Stunden lang den Funkkontakt zur Raumsonde verloren. Anschließend meldete sie sich selbstständig zurück. Ob beide Vorfälle zusammenhängen, untersuchen die Ingenieure derzeit.

Fast 50 Jahre alte Technik mitten im Weltall

Voyager 1 wurde am 5. September 1977 gestartet. Ursprünglich sollte die Mission vor allem Jupiter und Saturn erforschen. Niemand hatte damals erwartet, dass die Sonde fast ein halbes Jahrhundert später noch immer funktionieren würde.

2012 erreichte Voyager 1 als erstes Raumfahrzeug den interstellaren Raum außerhalb der sogenannten Heliosphäre, jener Region, die maßgeblich vom Sonnenwind beeinflusst wird. Heute bewegt sie sich mit rund 61.000 Kilometern pro Stunde weiter von der Erde weg.

Doch die größte Herausforderung ist inzwischen nicht mehr die Geschwindigkeit, sondern die alternde Technik. Die Sonde wird von einem Generator versorgt, der aus der Wärme radioaktiven Zerfalls Strom erzeugt. Seine verfügbare Leistung sinkt jedes Jahr um ungefähr vier Watt.

Deshalb müssen Wissenschaftler regelmäßig Instrumente und andere Systeme abschalten, um die verbleibende Energie möglichst lange nutzen zu können. Erst im September ersetzten Ingenieure drei energieintensive Geräte durch sparsamere Alternativen. Dadurch sollen die verbliebenen wissenschaftlichen Instrumente länger betrieben werden können.

Ein Raumschiff, das niemand mehr erreichen kann

Das vielleicht Erstaunlichste an der Mission ist, dass Voyager 1 bis heute von Menschen auf der Erde betreut wird. Die NASA überwacht die Sonde täglich und schickt gewöhnlich wöchentlich neue Befehle. Doch niemand kann hinfliegen, einen Computer austauschen oder eine defekte Leitung reparieren.

Alles muss aus Milliarden Kilometern Entfernung geschehen, mit Computersystemen, die aus einer Zeit stammen, in der es weder Smartphones noch das heutige Internet gab. Und trotzdem hat die Sonde bereits zahlreiche technische Probleme überstanden.

Die letzte Botschaft der Menschheit?

Voyager 1 trägt noch eine weitere Besonderheit mit sich: eine vergoldete Schallplatte, die sogenannte Golden Record. Darauf befinden sich Musik, Bilder und Geräusche der Erde sowie Grüße in 55 Sprachen. Sie soll möglichen außerirdischen Findern eines Tages zeigen, dass es auf unserem Planeten Leben gibt.

Wie lange Voyager 1 noch mit der Erde kommunizieren kann, ist ungewiss. Die schwindende Energie und die alternde Technik setzen der Mission zunehmend Grenzen. Eines Tages wird die Sonde wahrscheinlich endgültig verstummen. Ihre Reise durch den Weltraum wird jedoch weitergehen.

Und vielleicht liegt darin das eigentlich Unglaubliche: Die Menschheit hat vor fast 50 Jahren eine Maschine ins All geschickt, die heute so weit entfernt ist, dass wir zwei Tage auf ihre Antwort warten müssen und trotzdem versuchen wir noch immer, mit ihr zu sprechen.