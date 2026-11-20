Seit Mitte Oktober fehlte von ihr jede Spur. Dann schlug ein Spürhund an, nur wenige Schritte von der eigenen Haustür entfernt.

Eine 64-Jährige ist in Satteins im Vorarlberger Bezirk Feldkirch gewaltsam ums Leben gekommen, nun sitzt ihr 59-jähriger Ehemann in Untersuchungshaft. Verhängt wurde sie am Freitag. Der Mann steht unter Mordverdacht, ein Geständnis hat er bislang nicht abgelegt.

Festgenommen worden war der Verdächtige bereits am Mittwoch. Seither befragte ihn das Landeskriminalamt zum Sachverhalt. Mittlerweile befindet er sich in der Justizanstalt Feldkirch, wohin er überstellt wurde.

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Fund im Garten

Als vermisst galt die Frau seit dem 13. Oktober, Verwandte hatten sie als abgängig gemeldet. Im Zuge einer Suchaktion stieß am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ein Leichenspürhund im Garten ihres Wohnhauses auf die Tote. Die gerichtsmedizinische Obduktion am Donnerstag bestätigte, dass Gewalt im Spiel war. Die Polizei geht den Hintergründen und dem Tathergang weiter nach und führt dazu Befragungen durch.

Hilfe für Betroffene

Wer als Frau Gewalt erlebt, bekommt in Österreich Unterstützung und Auskunft über die Frauen-Helpline, die unter 0800-222-555 sowie auf frauenhelpline.at erreichbar ist. Auch der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser ist online unter aoef.at zu finden, der Frauenhaus-Notruf läuft über 057722. Die Gewaltschutzzentren des Landes sind unter 0800/700-217 zu erreichen, die Polizei unter dem Notruf 133.