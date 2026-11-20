Ein Ehestreit im Norden Israels, ein Tötungsplan und ein digitaler Gesprächspartner. Jetzt sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Ein Mann soll in Israel geplant haben, seine Ehefrau zu töten, die Polizei hat ihn festgenommen. Wie die Behörden mitteilen, soll er seinen Plan dem KI-Assistenten ChatGPT anvertraut haben.

Der Polizei zufolge waren zuvor Hinweise eingegangen, wonach der Mann aus dem Norden Israels wegen eines Streits zur Tat schreiten wolle. Die Beamten nahmen daraufhin Ermittlungen auf.

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Gerichtliche Schritte

Im Zuge der Festnahme stellten die Ermittler im Haus des Verdächtigen mehrere elektronische Geräte sicher. Das Gericht in Kiriat Schmona an der Grenze zum Libanon dehnte die Untersuchungshaft des Mannes bis zum 22. November aus.

Rolle von OpenAI

Als ChatGPT gefragt wurde, ob OpenAI, das US-Unternehmen hinter dem Programm, in solchen Fällen die Polizei verständigt, lautete die Antwort des KI-Assistenten: „OpenAI verfügt durchaus über Verfahren, um bestimmte glaubwürdige und unmittelbar bevorstehende Drohungen schwerer körperlicher Gewalt an zuständige Stellen weiterzuleiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies auch in diesem Fall geschehen ist.„