Ein Wurf in die Luft, ein Ventilator, ein folgenschwerer Zufall. Was danach im Gehege geschah, hielt Tierärzte Tag und Nacht in Atem.

Im Zoo von Cincinnati ist das Flusspferd Fiona an Komplikationen gestorben, nachdem es vor mehr als einer Woche eine Strickhaube verschluckt hatte. Alle Bemühungen der Tierärzte blieben trotz intensiver Behandlung vergeblich. Dass die Haube ins Gehege gelangte, war reiner Zufall. Ein Besucher hatte sie in die Luft geworfen, woraufhin ein Deckenventilator das Kleidungsstück erfasste und durch eine kleine Öffnung zu Fiona beförderte.

Verzweifelte Rettungsversuche

Um den Fremdkörper loszuwerden, versuchten die Veterinäre verschiedene Methoden. Zum Einsatz kam unter anderem eine Vibrationsplatte, die von einem Pferdehof stammte. Die Erschütterungen sollten die Verdauung in Gang bringen. Mehrfach wurde Fiona in Narkose untersucht. Ein Ultraschall zeigte den Ärzten, dass sich Teile des Darms zusammengezogen hatten.

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Zudem nahm man eine Darmspiegelung vor. Rund um die Uhr sorgte das Pflegeteam dafür, dass sie Flüssigkeit und ihr Lieblingsfutter bekam. Zoosprecherin Michelle Curley erzählte: „Ihr Pflegeteam hat ihr sogar etwas Kaffee zum Riechen angeboten – einen Duft, den sie schon immer mochte“. Das Tier zeigte darauf eine Reaktion.

Von einem chirurgischen Eingriff rieten die Experten ab. Der Verdauungstrakt von Flusspferden ist kompliziert, und in den mehreren Magenkammern ist ein verschluckter Gegenstand nur schwer aufzuspüren und zu entfernen.

Publikumsliebling Fiona

Schon als Jungtier hatte Fiona international Aufmerksamkeit erregt. Im Jänner 2017 kam sie sechs Wochen zu früh zur Welt und wog gerade einmal 13,2 Kilogramm. Zunächst konnte sie nicht einmal allein stehen. Die schwierigen ersten Wochen nach der Frühgeburt machten sie zum Liebling des Publikums, später erschienen sogar Bücher über sie.

Cincinnatis Bürgermeister Aftab Pureval zeigte sich tief betroffen und sagte: „Fiona war ein Symbol für Durchhaltevermögen und Freude in Cincinnati. Sie hat so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – von Kindern über Eltern bis hin zu Besuchern aus aller Welt“