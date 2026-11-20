Die Heizung gluckert, die Rechnung rückt näher. Dabei verstecken sich die größten Sparhebel oft dort, wo kaum jemand hinschaut.

Wenn die Heizsaison beginnt, blicken viele Haushalte mit Unbehagen auf die nächste Abrechnung. Dabei lässt sich der Energieverbrauch oft mit simplen Eingriffen an der Heizung und im Wohnalltag senken, meist ohne nennenswerte Investitionen. Das Land Salzburg liefert dazu konkrete Empfehlungen. Die Hinweise stammen von Gerhard Löffler, dem Leiter des Referats Energiewirtschaft und -beratung. Sie spannen den Bogen von der Kontrolle einzelner Heizkörper bis zur korrekten Einstellung der gesamten Anlage.

Heizkörper prüfen

Wenn ein Heizkörper gluckert oder nur stellenweise warm wird, steckt möglicherweise Luft im System. In diesem Fall sollte er entlüftet werden. Nach der Sommerpause können außerdem die Thermostatventile klemmen. Mitunter hilft es schon, sie einmal auf- und wieder zuzudrehen.

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Bleibt ein Heizkörper trotzdem kalt, kann auch ein zu niedriger Wasserdruck in der Heizanlage die Ursache sein. Bei einer eigenen Heizungsanlage lässt sich der Druck am Manometer kontrollieren. Ob Wasser nachgefüllt werden muss, hängt von der Anlage ab und sollte im Zweifel ein Fachbetrieb beurteilen.

Heizkörper sollten frei bleiben. Weder Möbel noch lange Vorhänge oder Verkleidungen gehören davor. Nur wenn die erwärmte Luft ungehindert zirkulieren kann, verteilt sich die Wärme gut im Raum.

Ein Fachbetrieb sollte die Anlage unter die Lupe nehmen, wenn einzelne Zimmer kühl bleiben, während andere zu warm werden, oder wenn an Heizkörpern und Leitungen Strömungsgeräusche zu hören sind. Ein Installateur kann klären, ob ein hydraulischer Abgleich zweckmäßig ist. Bei diesem Verfahren wird die Wärmeverteilung so reguliert, dass jeder Heizkörper genau jene Menge Heizungswasser bekommt, die er braucht. Bei älteren Anlagen ist zudem eine zeitgerechte Wartung ratsam.

Richtig einstellen

Die Heizzeiten sollten sich am realen Tagesablauf orientieren. Wer untertags außer Haus ist, sollte hinterfragen, ob die Heizung ununterbrochen mit voller Leistung laufen muss. Häufig lassen sich auch die Zeiten für die Warmwasserbereitung dem Alltag anpassen. Dabei müssen die hygienischen Anforderungen an die Warmwasseranlage eingehalten werden.

Die Heizung muss bei Abwesenheit allerdings nicht vollständig abgeschaltet werden. Häufig reicht es, die Raumtemperatur um einige Grad zu senken. Wie stark sich das lohnt, hängt unter anderem von der Wärmedämmung des Gebäudes und dem Heizsystem ab.

Außerdem rät Löffler, Heizkurve und Vorlauftemperatur zu überprüfen, denn viele Anlagen seien höher eingestellt als erforderlich. Als Faustregel nennt er: „So niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig“. Das Ziel dahinter ist, dass alle Räume angenehm warm werden. Größere Änderungen an der Heizungssteuerung sollten mit einem Fachbetrieb abgestimmt werden.

Eine Rolle spielt auch das persönliche Temperaturempfinden. „Bereits ein Grad weniger Raumtemperatur kann den Energiebedarf um rund sechs Prozent reduzieren“, erklärt Löffler. Dabei handelt es sich um einen Richtwert für die Heizenergie, nicht um eine garantierte Ersparnis auf die gesamte Energierechnung. Frösteln soll niemand. Entscheidend ist, die Räume angenehm temperiert zu halten, ohne sie unnötig aufzuheizen.

Als Orientierung empfiehlt das österreichische Klimaschutzprogramm klimaaktiv 20 bis 22 Grad im Wohnzimmer, 18 bis 20 Grad in der Küche und 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer. Im Badezimmer dürfen es mit etwa 23 Grad etwas mehr sein. Die Temperaturen sollten aber immer an die persönlichen Bedürfnisse und die Wohnsituation angepasst werden.

Fenster, die im Winter dauerhaft gekippt bleiben, sind keine gute Lösung. Sinnvoller ist kurzes, kräftiges Stoßlüften. „So wird feuchte und verbrauchte Raumluft rasch ausgetauscht, ohne Wände und Möbel unnötig auszukühlen“, rät Löffler.

Die Arbeiterkammer empfiehlt, im Winter mehrmals täglich für wenige Minuten die Fenster weit zu öffnen. Während des Lüftens sollten die Heizkörper heruntergedreht werden, damit sie nicht gegen die einströmende kalte Luft anheizen. Regelmäßiges Lüften hilft außerdem, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und Schimmel vorzubeugen.

Wer durch Wohnung oder Haus geht, entdeckt womöglich weitere Schwachstellen. Bei undichten Fenstern und Türen bringen oft neue Dichtungen Abhilfe. Zudem sollten Heizungs- und Warmwasserleitungen, die in unbeheizten Kellerräumen ungedämmt verlaufen, isoliert werden. Dadurch geht weniger Wärme verloren. Eine geeignete Rohrdämmung ist vergleichsweise günstig und kann auch in den folgenden Heizperioden Energie sparen.

Wichtig für Mieter: Während sich Thermostate und das eigene Lüftungsverhalten meist selbst beeinflussen lassen, sind Eingriffe in die zentrale Heizungsanlage häufig Sache der Hausverwaltung oder des Eigentümers. Wer dauerhaft kalte Heizkörper, ungewöhnliche Geräusche oder andere technische Probleme bemerkt, sollte diese melden, statt eigenständig an der Anlage zu arbeiten.