Wer ein gebrauchtes Elektroauto kauft, steht häufig vor einer entscheidenden Frage: Wie gut ist die Batterie noch?

Anders als bei einem Verbrennungsmotor lässt sich ihr Zustand nicht anhand der Kilometerleistung allein beurteilen. Zwei Elektroautos desselben Modells mit ähnlichem Kilometerstand können unterschiedlich stark gealterte Akkus besitzen. Ab dem 18. Februar 2027 führt die Europäische Union deshalb einen digitalen Batteriepass ein. Die Grundlage bildet die EU-Batterieverordnung 2023/1542. Die neue Verpflichtung gilt für Elektrofahrzeugbatterien, bestimmte Industriebatterien und Batterien von leichten elektrischen Verkehrsmitteln wie E-Bikes und E-Scootern, die ab diesem Stichtag auf den EU-Markt gebracht oder in Betrieb genommen werden.

Was der neue Batteriepass verrät

Jede betroffene Batterie erhält eine individuelle digitale Kennung, die über einen QR-Code zugänglich sein soll. Der Batteriepass enthält Angaben zur Herkunft, zum Hersteller und zu den technischen Eigenschaften. Dazu gehören unter anderem die Batteriekapazität, die verwendete Zellchemie, technische Leistungswerte sowie Angaben zur erwarteten Lebensdauer.

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Zusätzlich sind Informationen für die Reparatur, Wiederverwendung und das Recycling vorgesehen. Der Pass soll damit über die gesamte Nutzungsdauer einer Batterie hinweg relevante Daten verfügbar machen. Für Käufer könnte dadurch beispielsweise leichter erkennbar werden, welcher Batterietyp in einem Fahrzeug verbaut ist und welche technischen Eigenschaften dieser ursprünglich besaß. Allerdings werden nicht sämtliche vorgesehenen Nachhaltigkeitsangaben bereits ab Februar 2027 verpflichtend verfügbar sein. Für bestimmte Informationen zum CO₂-Fußabdruck und zu Recyclingmaterialien gelten spätere Einführungstermine.

Ausgerechnet der Batteriezustand bleibt eingeschränkt

Die interessanteste Information für Gebrauchtwagenkäufer ist der sogenannte State of Health (SoH). Dieser Wert beschreibt, wie viel Kapazität eine Batterie im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Zustand noch besitzt. Ein SoH von 90 Prozent bedeutet vereinfacht, dass noch rund 90 Prozent der ursprünglichen Kapazität verfügbar sind.

Doch hier liegt eine wichtige Einschränkung der neuen EU-Regelung. Nach Anhang XIII der Batterieverordnung gehört der individuelle Gesundheitszustand zu jenen Informationen, die nur Personen mit einem berechtigten Interesse zugänglich gemacht werden müssen. Er ist damit nicht automatisch für jeden sichtbar, der den QR-Code scannt.

Welche Personen auf welche geschützten Informationen zugreifen dürfen, wird in zusätzlichen EU-Durchführungsbestimmungen konkretisiert. Die entsprechenden Zugangsregeln waren Mitte November 2026 noch nicht endgültig festgelegt. Der Batteriepass wird deshalb nicht von Beginn an zu einem frei zugänglichen und vollständigen Zustandsbericht für jeden potenziellen Autokäufer.

50 Kilometer Reichweite können verschwinden

Wie wichtig die Batteriegesundheit ist, zeigt eine Modellrechnung von KOSMO. Angenommen, ein Elektroauto besitzt ursprünglich eine nutzbare Batteriekapazität von 60 Kilowattstunden. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ergibt sich daraus eine rechnerische Reichweite von rund 333 Kilometern.

Hat die Batterie nur noch 85 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität, stehen rechnerisch 51 Kilowattstunden zur Verfügung. Bei unverändertem Verbrauch sinkt die Reichweite damit auf ungefähr 283 Kilometer.

Das entspricht einem Verlust von rund 50 Kilometern pro vollständiger Ladung.

Die Berechnung ist ein vereinfachtes Beispiel. Tatsächliche Reichweiten hängen unter anderem von Temperatur, Fahrgeschwindigkeit und Fahrverhalten ab. Gerade für Menschen, die regelmäßig längere Strecken zwischen Österreich und dem Balkan zurücklegen, kann eine solche Differenz jedoch relevant sein.

Neue Untersuchung mit 1.200 Batterien überrascht

Wie stark Elektroautobatterien tatsächlich altern, untersuchten der ÖAMTC und das österreichische Unternehmen Aviloo. Zwischen 2019 und 2025 wurden mehr als 1.200 Antriebsbatterien unterschiedlicher Elektroautos mit Laufleistungen von bis zu 200.000 Kilometern getestet. Das Ergebnis: Selbst bei Fahrzeugen mit rund 160.000 Kilometern Laufleistung betrug der durchschnittliche Gesundheitszustand der Batterien noch etwa 85 Prozent. Die Akkus hatten damit im Durchschnitt lediglich rund 15 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität verloren.

Eine weitere, im September 2026 veröffentlichte Untersuchung zeigt allerdings, dass sich die Ergebnisse zwischen einzelnen Fahrzeugmodellen deutlich unterscheiden können. Bei 50.000 Kilometern Laufleistung betrug der mittlere SoH eines untersuchten Tesla Model Y beispielsweise 94,5 Prozent. Beim VW ID.4 waren es 95,3 Prozent, beim Hyundai IONIQ 5 sogar 97,2 Prozent.

Ein Nissan Leaf erreichte dagegen 91,1 Prozent. Die Unterschiede können mit Batterietechnik, Fahrzeugmodell, Alter und Nutzungsverhalten zusammenhängen. Sie beweisen nicht, dass eine bestimmte Marke grundsätzlich langlebigere Batterien baut.

Was passiert mit älteren Elektroautos?

Eine weitere wichtige Einschränkung betrifft den Gebrauchtwagenmarkt.

Bereits vor dem 18. Februar 2027 in Verkehr gebrachte Batterien müssen nicht nachträglich allein wegen des neuen Stichtags einen Batteriepass erhalten.

Wer beispielsweise 2027 einen gebrauchten Renault Zoe aus dem Jahr 2020 kauft, kann deshalb nicht automatisch einen solchen Pass verlangen. Auch der spätere Weiterverkauf eines Elektroautos löst für seine bereits früher in Verkehr gebrachte Batterie nicht grundsätzlich eine nachträgliche Passpflicht aus.

Anders kann die Situation aussehen, wenn eine alte Batterie nach dem Stichtag umfassend wiederaufbereitet oder für einen neuen Einsatzzweck umgebaut wird. Für den bereits vorhandenen Fahrzeugbestand bleibt die unabhängige Batterieprüfung daher besonders wichtig.

Wie Käufer schon heute den Batteriezustand prüfen können

Der ÖAMTC empfiehlt beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos eine genaue Überprüfung der Antriebsbatterie. Dafür werden spezielle Diagnoseverfahren angeboten, die den SoH ermitteln und Hinweise auf ungewöhnliche Alterung liefern können. Auch die Herstellergarantie sollte überprüft werden.

Viele Autohersteller gewähren auf die Antriebsbatterie eine Garantie von acht Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometern. Häufig wird dabei eine verbleibende Mindestkapazität von rund 70 Prozent zugesichert. Die konkreten Bedingungen können jedoch je nach Hersteller und Fahrzeugmodell unterschiedlich ausfallen.

Für Käufer ist deshalb entscheidend, nicht nur die gefahrenen Kilometer, sondern auch einen aktuellen Batterietest und die verbleibende Garantie zu berücksichtigen. Der neue EU-Batteriepass wird die Transparenz schrittweise verbessern. Eine unabhängige Diagnose des tatsächlichen Akkuzustands ersetzt er beim Gebrauchtwagenkauf vorerst jedoch nicht.