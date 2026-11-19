Die am 13. November veröffentlichten Zahlen von Statistik Austria zeigen eine besorgniserregende Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit 1.264 E-Scooter-Fahrer verletzt oder getötet, gegenüber 1.127 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das entspricht einem Anstieg von 12,2 Prozent.

Besonders häufig betroffen waren Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren. Auf diese Altersgruppe entfielen 435 Verunglückte, also 34,4 Prozent aller registrierten Fälle. Damit stellt eine Altersspanne von nur sechs Jahren die größte einzelne Altersgruppe unter den verunglückten E-Scooter-Fahrern. Die Zahlen werfen eine wichtige Frage auf: Warum trifft es ausgerechnet so viele junge Menschen?

Rund 365 der Verunglückten waren Buben

Noch deutlicher wird die Auffälligkeit bei einer Betrachtung nach Geschlecht. Laut Statistik Austria waren 84 Prozent der verunglückten Zehn- bis 15-Jährigen männlich. Auf die insgesamt 435 Fälle umgerechnet ergibt das rund 365 Buben und 70 Mädchen. Die Werte sind Näherungen, da die veröffentlichte Geschlechterverteilung gerundet wurde. Damit waren unter den Verunglückten dieser Altersgruppe rechnerisch mehr als fünfmal so viele Buben wie Mädchen.

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Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch ableiten, dass Buben bei gleicher Nutzung ein fünfmal höheres Unfallrisiko haben. Dafür müsste bekannt sein, wie häufig und wie lange die beiden Gruppen tatsächlich E-Scooter fahren. Die Statistik erfasst die Zahl der Verunglückten, nicht die gefahrenen Kilometer oder die Nutzungshäufigkeit.

Die meisten Unfälle passieren ohne fremde Beteiligung

Einen aufschlussreichen Einblick in die Unfallursachen liefert eine Untersuchung der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie in Graz, deren Ergebnisse im Juli 2026 veröffentlicht wurden. Die Mediziner analysierten 392 Kinder und Jugendliche, die zwischen 2017 und 2025 nach E-Scooter-Unfällen behandelt werden mussten. Das Durchschnittsalter lag bei 12,8 Jahren.

Besonders überraschend: Die überwiegende Mehrheit der Unfälle entstand durch Stürze ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. Lediglich jeder zehnte Unfall ereignete sich bei einer Kollision mit einem Kraftfahrzeug. Die größten Gefahren entstehen demnach keineswegs ausschließlich durch Autos oder andere Verkehrsteilnehmer. Häufig verlieren die Kinder selbst die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die medizinischen Folgen waren teilweise schwerwiegend. Bei den 392 Patienten wurden insgesamt 620 Verletzungen dokumentiert. Mehr als jedes dritte Kind erlitt mehrere Verletzungen gleichzeitig, rund jedes sechste musste stationär aufgenommen werden. Bei mehr als sieben Prozent war eine Operation notwendig.

Besonders häufig betroffen waren Kopf, Hals und Arme. Unterarmbrüche gehörten zu den typischen Verletzungen.

Neue Helmpflicht zeigt Wirkung, aber nur teilweise

Seit dem 1. Mai 2026 müssen in Österreich alle E-Scooter-Fahrer unter 16 Jahren einen Helm tragen. Die Maßnahme zeigt erste Veränderungen. Im Mai und Juni 2025 trugen lediglich elf Prozent der unter 16-jährigen Unfallbeteiligten einen Helm. Im entsprechenden Zeitraum 2026 waren es bereits 47 Prozent.

Die Helmtragequote hat sich damit mehr als vervierfacht. Dennoch waren weiterhin 53 Prozent der unfallbeteiligten Kinder und Jugendlichen ohne Helm unterwegs. Eine zusätzliche Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeichnet ein noch problematischeres Bild.

Bei Verkehrsbeobachtungen zwischen Juni und Anfang September 2026 waren 70 Prozent der mutmaßlich unter 16-jährigen E-Scooter-Fahrer ohne Helm unterwegs. Das Alter wurde dabei geschätzt. Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Erhebungen und sind daher nicht unmittelbar vergleichbar. Beide zeigen jedoch, dass die neue Helmpflicht längst nicht überall eingehalten wird.

Fast jeder zweite private E-Scooter hat Mängel

Ein weiteres Problem betrifft die technische Ausstattung. Bei seinen Verkehrsbeobachtungen stellte das KFV fest, dass 49 Prozent der untersuchten privaten E-Scooter nicht den gesetzlichen Ausrüstungsvorschriften entsprachen. Bei 33 Prozent fehlten die vorgeschriebenen Blinker. Weitere 23 Prozent verfügten nicht über sämtliche notwendigen Reflektoren. Elf Prozent hatten weder die vorgeschriebene Klingel noch eine Hupe.

Diese Mängel sind vor allem deshalb relevant, weil seit Mai 2026 strengere technische Anforderungen gelten. Ein E-Scooter benötigt unter anderem eine wirksame Bremse, eine Klingel oder Hupe und Blinker an den Lenkerenden. Die zulässige Bauartgeschwindigkeit beträgt maximal 25 Kilometer pro Stunde. Das KFV fordert inzwischen sogar eine Senkung auf 20 Kilometer pro Stunde und zwei voneinander unabhängige Bremsen.

Was Eltern häufig nicht wissen

Auch bei den gesetzlichen Altersgrenzen gibt es Unterschiede, die im Alltag leicht übersehen werden. Kinder dürfen in Österreich grundsätzlich ab zwölf Jahren allein mit einem E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr fahren. Jüngere Kinder benötigen einen Radfahrausweis oder müssen von einer mindestens 16 Jahre alten Person beaufsichtigt werden. Mit Radfahrausweis ist selbstständiges Fahren unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab neun Jahren erlaubt.

Unabhängig davon gilt die Helmpflicht bis zum 16. Geburtstag. Verboten sind außerdem das Fahren auf Gehsteigen und die Mitnahme einer zweiten Person. Auch Schultaschen oder Rucksäcke dürfen nicht einfach an den Lenker gehängt werden.

Wie wenig diese Regeln teilweise bekannt sind, zeigt eine KFV-Befragung von 1.210 E-Scooter-Fahrern zwischen 14 und 75 Jahren. 76 Prozent kannten die korrekte Altersgrenze für die Helmpflicht nicht. Jeder Fünfte glaubte zudem, dass E-Scooter auf Gehsteigen fahren dürfen. Gerade für Eltern, die ihren Kindern einen E-Scooter kaufen, lohnt es sich deshalb, nicht nur auf Preis und Geschwindigkeit zu achten, sondern auch die gesetzliche Ausstattung zu überprüfen.

Die Grazer Kinderchirurgen empfehlen zudem, das Bremsen und Ausweichen gemeinsam zu üben. Denn die Untersuchung der tatsächlichen Unfallhergänge zeigt: Ein Kind muss nicht erst mit einem Auto zusammenstoßen, um auf einem E-Scooter schwer verletzt zu werden.